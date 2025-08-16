ETV Bharat / state

हर साल 6,500 करोड़ का तंबाकू चबा जाते हैं मध्य प्रदेश के लोग, महिला शराबियों की संख्या बढ़ी - NATIONAL FAMILY HEALTH SURVEY MP

मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शराबियों की तादाद में इजाफा. सिगरेट-बीड़ी पर लोग उड़ा रहे हजारों करोड़, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट खुलासा.

NATIONAL FAMILY HEALTH SURVEY MP
सिगरेट-बीड़ी पर लोग उड़ा रहे हजारों करोड़ (Getty image)
Published : August 16, 2025 at 9:48 PM IST

भोपाल: नशीले पदार्थों का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है. इसके बावजूद मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और शराब समेत अन्य नशे के साधनों में खर्च किए जा रहे हैं. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट खुलासा हुआ कि प्रदेश में वर्तमान में प्रदेश में 1.6 प्रतिशत महिलाएं शराब पीती हैं जबकि 10.4 प्रतिशत महिलाएं किसी ने किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शराबियों की संख्या बढ़ी

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानि एनएफएचएस 4 की रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2015-16 तक शहरों में 0.7 प्रतिशत महिलाएं शहरी महिलाएं शराब का सेवन करती थीं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या 1.5 प्रतिशत थी. बता दें कि एनएफएचएस 4 की रिपोर्ट साल 2015-16 के डाटा पर आधारित थी. वहीं एनएफएचएस 5 की रिपोर्ट में महिलाओं के बीच शराब का सेवन शहरी इलाकों में घटा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि हुई है. शहरी क्षेत्रों में 0.6 प्रतिशत महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 प्रतिशत महिलाएं शराब का नियमित सेवन करती हैं.

बीड़ी की मांग में आई कमी, सिगरेट-गुटखा का प्रचलन बढ़ा

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साल 2017 में जारी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह खपत की जाने वाली सिगरेट की औसत संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में मामूली गिरावट देखी गई है. मतलब बीड़ी के प्रति लोगों की पसंद तो कम हो रही है, लेकिन सिगरेट तथा तंबाकू-गुटखा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है.

एनएफएचएस 5 के आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 0.1 प्रतिशत शहरी और इतनी ही ग्रामीण महिलाएं सिगरेट का सेवन करती हैं. जबकि 0.2 प्रतिशत महिलाएं बीड़ी का सेवन करती हैं. वहीं 14.6 प्रतिशत शहरी पुरुष और 12.5 ग्रामीण सिगरेट का सेवन करते हैं.

गुटखा-तंबाकू के मामले में टॉप पर मध्य प्रदेश

गुटखा और तंबाकू खाने वालों के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पर है. यानि गुटखा-तंबाकू और पान मसाला पर प्रदेश में सबसे अधिक खर्च हो रहा है. शहरी क्षेत्र में गुटखा और तंबाकू पर प्रति व्यक्ति 735 रुपये खर्च हो रहे हैं जबकि ग्रमीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 792 रुपये. यदि ग्रामीण और शहरी मध्य प्रदेश की बात करें तो दोनों ही मामलों में सूबे के लोग गुटखा-तंबाकू पर देश में सबसे अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं. यानि मध्य प्रदेश में 8 करोड़ जनसंख्या के हिसाब से गुटखा और तंबाकू पर ही हर साल 6500 करोड़ रुपये खर्च होते हैं.

राजस्थान के लोग पीते हैं सबसे अधिक बीड़ी

बीड़ी के मामले में राजस्थान देश में टॉप पर है जबकि मध्यप्र देश आठवें नंबर है. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बीड़ी पर औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति व्यय 210 रुपये है. जबकि राजस्थान में बीड़ी पर सबसे अधिक औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति व्यय 438 रुपये दर्ज किया गया है. वहीं शहरी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में बीड़ी पर प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक व्यय 88 रुपये है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सिगरेट पर प्रति व्यक्ति व्यय 42 रुपये है.

सिगरेट के मामले में मिजोरम में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति खपत सबसे अधिक 1,313 रुपये है. वहीं शहरी क्षेत्र में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति व्यय 177 रुपये है, जबकि सिक्किम में सिगरेट पर सबसे अधिक व्यय 1,719 रुपये हुआ. एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में बीड़ी-सिगरेट पर हर साल 2000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा रहे हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों में देशी और ताड़ी पीने वाले अधिक

मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में देशी शराब और ताड़ी पर प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक व्यय 523 रुपये था, जो देश में 10वें स्थान पर था. जबकि सबसे अधिक व्यय छत्तीसगढ़ में 1,053 रुपये बताया गया है. इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में देशी शराब और ताड़ी का औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति व्यय 225 रुपये था. जबकि इस मामले में सबसे अधिक खर्च मणिपुर में 694 रुपये बताया गया है.

इसी प्रकार ग्रामीण मध्य प्रदेश में विदेशी शराब और बीयर पर औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति व्यय 378 रुपये था, जबकि इस मामले में सबसे अधिक व्यय तेलंगाना में 3,061 रुपये बताया गया है. इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में विदेशी शराब और बीयर पर औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति व्यय 765 रुपये था, जबकि देश में शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक व्यय सिक्किम में 4,232 रुपये बताया गया है.

तंबाकू-गुटखा चबाने से ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का खतरा

एम्स में डेंटल स्पेशलिस्ट डा. अंशुल राय ने बताया कि मध्य प्रदेश में महिला और पुरुष दांत और मुंह की स्क्रीनिंग कराने के मामले में काफी पीछे हैं. एनएफएचएस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 1000 पुरुषों में 1 प्रतिशत और महिलाओं में 0.7 प्रतिशत महिला ही ओरल टेस्ट कराते हैं. अंशुल राय ने बताया कि तंबाकू-गुटखा खाने वाले अधिकतर रोगियों का मुंह खुलना बंद हो जाता है. इस बीमारी को ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं. ऐसे मरीज खाना भी नहीं खा पाते हैं.

ओएसआर के 8 से 10 मरीजों को बाद में हुआ कैंसर

बता दें कि डा. अंशुल राय और उनकी टीम 10 सालों से तंबाकू-गुटखा खाने वालों में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस पर शोध कर रहे हैं. कुछ दिनों पहले डॉ. अंशुल राय ने सिंगापुर में इस विषय पर अपना रिसर्च पेपर भी पेश किया है. इस रिसर्च में तंबाकू-गुटखा खाने वाले 100 मरीजों को शामिल किया था. इनमें अधिकतर लोग बीते 10 सालों से तंबाकू-गुटखा का सेवन कर रहे थे.

इनमें ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के लक्षण पाए गए. इनके मुंह में 3 उंगलियां भी नहीं जाती थी. बाद में आगे चलकर इनमें से 8 से 10 मरीजों को मुंह का कैंसर हो गया. डॉ. राय ने बताया कि ओएसएफ एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन समय रहते उपचचार कराने पर बचने की संभावना होती है. क्यों इसे प्री-कैंसर स्टेज भी कहा जाता है.

