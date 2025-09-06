अब युवाओं को भी जकड़ रहीं लंग्स से जुड़ी बीमारियां! विशेषज्ञों के दिए आंकड़े चौंकाते हैं, पढ़ें क्या है दावा

ETV Bharat / state

बाहरी और आंतरिक प्रदूषण से बढ़ रहीं बीमारियां : विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह-सुबह धुएं में दौड़ने वाले युवा, ट्रैफिक जाम में फंसे लोग और प्रदूषित कक्षाओं में बैठने वाले छात्र ये सभी रोज़ अपने फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. यह संकट सिर्फ बाहरी प्रदूषण तक सीमित नहीं है. डॉक्टर राकेश चावला ने बताया कि इन दिनों रसोई का धुआं और बायोमास ईंधन गैर-धूम्रपान करने वाली महिलाओं में भी फेफड़ों के कैंसर का बड़ा कारण बन रहे हैं.

कांफ्रेंस के आयोजक एवं रेस्पिरेटरी मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश चावला ने कहा कि जो बीमारियां कभी बुजुर्गों से जोड़ी जाती थीं, जैसे फेफड़ों का कैंसर, सीओपीडी और टीबी ये अब युवाओं में दिखने लगी हैं. इससे जनसांख्यिकीय और आर्थिक आपदा की आशंका गहराती जा रही है.

स्मोकिंग और एयर पॉल्यूशन से बढ़ रहीं सांस संबंधी बीमारियां : विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि युवाओं के फेफड़ों की सेहत तेजी से बिगड़ रही है. हर साल लगभग 81,700 नए फेफड़ों के कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं, जो इस बढ़ते खतरे का पैमाना बताते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण स्मोकिंग और एयर पॉल्यूशन है.

नई दिल्ली: इन दिनों देश में बढ़ती सांस संबंधी (रेस्पिरेटरी) बीमारियां चिंता का विषय बनी हुई हैं. भारत का युवा वर्ग, जिसे देश की भविष्य की कार्यशक्ति माना जाता है, आज प्रदूषित हवा का भारी मूल्य चुका रहा है. इसको लेकर लोगों में जागरुकता बढ़ाने के लिए दिल्ली स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आठवीं नेशनल कांफ्रेंस ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन रेस्पिकॉन-2025 का आयोजन किया गया.

स्मोकिंग और एयर पॉल्यूशन से बढ़ रही सांस संबंधी बीमारियां (ETV Bharat)

प्रदूषण का बच्चों पर भी पड़ रहा बहुत बुरा असर : डॉक्टर राकेश चावला ने बताया कि प्रदूषण का बच्चों पर भी गहरा असर देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि अब भी दुनिया भर में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौतों के 14% मामले निमोनिया की वजह से है. उन्होंने बताया कि बारिश के सीजन में H3N2 इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ जाते हैं.

अडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में जागरुकता की कमी : डॉक्टर चावला ने बताया कि बच्चों के टीकाकरण के बारे में तो लोग जागरूक हैं, लेकिन लोगों को अडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में जागरुकता नहीं है. इस कांफ्रेंस के माध्यम से एडल्ट वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में जागरुकता बढ़ाने के लिए भी एक सेशन रखा गया है. उन्होंने बताया कि सरकार इनफ्लुएंजा और निमोनिया के साथ और भी कई तरह की बीमारियों से बचाव के लिए एडल्ट वैक्सीनेशन जागरुकता कार्यक्रम चला रही है.

स्मोकिंग और एयर पॉल्यूशन से बढ़ रही सांस संबंधी बीमारियां (ETV Bharat)

स्लीप डिसऑर्डर या खर्राटे समान्य नहीं एक बीमारी है : डॉक्टर चावला ने बताया कि खर्राटे यानी की स्लीप डिसऑर्डर भी एक तरह की बीमारी है इसके बारे में लोग जागरूक नहीं हैं. इसके बारे में लोगों को नहीं पता है. खर्राटे लेते हुए कई बार सांस भी रुकती है. डॉ चावला ने कहा कि स्लीप डिसऑर्डर से देश में 24 से 26 प्रतिशत पुरुष और 22 प्रतिशत महिलाएं भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अस्पतालों या मरीजों की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को बचाने का सवाल है.

टीबी के मामलों में आई कमी : डॉक्टर चावला ने बताया कि देश में एक अच्छी चीज ये हुई है कि टीबी की दर जो प्रति लाख 125 थी वो अब घटकर 25 लोगों पर आ गई है. रेस्पिकॉन 2025 के प्रोग्राम डायरेक्टर और चेयरमैन डॉ. राकेश के. चावला ने कहा कि यदि हम फाइन पार्टिकुलेट प्रदूषण को आधा कर दें और सीओपीडी, अस्थमा और टीबी के लिए गाइडलाइन आधारित इलाज अपनाएं, तो हर साल लाखों लोगों को अस्पताल में भर्ती होने से बचा सकते हैं और अपने लोगों के जीवन को बढ़ा सकते हैं.



कांफ्रेंस में 1200 जूनियर और सीनियर डॉक्टर हुए शामिल : इस सम्मेलन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉ. आदित्य के. चावला ने कहा कि आज वही युवा वर्ग, जो सबसे मजबूत होना चाहिए था, जहरीली हवा के कारण रेस्पिरेटरी डिजीज की चपेट में आ रहा है. यदि आज का युवा खुलकर सांस नहीं ले पा रहा, तो देश का भविष्य भी उसके साथ घुट रहा है.

रेस्पिकॉन 2025 में सांसों की बीमारियों पर हुई विस्तृत चर्चा : दिल्ली में आयोजित रेस्पिकॉन 2025, जो कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी और स्लीप डिसऑर्डर्स पर आठवें राष्ट्रीय सम्मेलन में 1,200 से अधिक प्रतिनिधि, पीजी छात्र, वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हुए. इसमें क्लीन-एयर प्रिस्क्राइबिंग, क्रॉनिक खाँसी की शुरुआती पहचान के लिए स्पाइरोमेट्री, टीबी के लिए यूनिवर्सल एनएएटी टेस्टिंग, वयस्कों के लिए टीकाकरण और लो-डोज सीटी व ईबीयूएस आधारित कैंसर डायग्नोसिस जैसे समाधानों पर चर्चा हुई.

ये भी पढ़ें :