ETV Bharat / state

80 फीसदी सांपों में नहीं होता है मौत का जहर, जानिए फिर क्यों चली जाती है लोगों की जान - Every snake is not poisonous

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : Jul 16, 2024, 7:05 PM IST | Updated : Aug 8, 2024, 12:49 PM IST

हर सांप नहीं होता जहरीला ( ETV Bharat )

रायपुर: बरसात के दिनों में सांप बिलों के बिलों में पानी भर जाता है और वो बचने के लिए बाहर निकल आते हैं. कई बार वो इंसानी बस्ती के करीब छिपने के लिए पहुंच जाते हैं. इंसान से जब उनका सामना होता है तब वो बचने के लिए उनको काटते हैं. बहुत कम लोगों को ये बता पता होगी कि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले दस सांपों में से सिर्फ दो सांप ही जहरीले होते हैं. सांप काटने के बाद लोग घबरा ज्यादा जाते हैं जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है. डॉक्टर कहते हैं कि सांप काटे शख्स को अगर समय पर इलाज मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है. 10 में से 2 सांप होते हैं जहरीले (ETV Bharat) सांप काट ले तो घबराएं नहीं, 80 फीसदी सांप जहरीले नहीं होते: डॉक्टर बताते हैं कि धरती पर पाए जाने वाले अस्सी फीसदी सांप जहरीले नहीं होते. अगर आपको जहरीले सांपों ने काटा है तो फिर आपको चिंता करने की जरुरत है. बस ध्यान इस बात का रखना है कि आप डॉक्टर से इलाज कराएं. झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ें. मेकाहारा अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर आर एल खरे कहते हैं कि ''अगर सांप काट ले तो तुरंत अस्पताल पहुंचे. समय पर अगर आपको एंटी वेनम इंजेक्शन लगा दिया गया तो आपको कुछ नहीं होगा.'' सवाल: यदि किसी सांप ने काटा है और वह जहरीला है या नहीं इसका पता कैसे लगाया जाए? जवाब: सांप की प्रजाति का पता होना जरूरी है, वह एक विज्ञान की बात है, यदि पानी के अंदर रहने वाले किसी सांप ने काटा है तो वह काम जहरीला होता है. यदि अपने सांप को मार दिया है या उसे पकड़ लिया तो उस सांप को देखकर उसकी प्रजाति और उसके जहर की स्थिति का पता किया जा सकता है. कई लोग सांप देख कर बता देते हैं कि वह जहरीला है या नहीं. सामान्य आदमी के लिए यह समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लोगों को यह पता होना चाहिए कि लगभग 80 फ़ीसदी सांप बिना जहर के होते हैं, केवल 20 फीसदी ही सांप जहरीले प्रजाति के होते हैं.



सवाल: सांप काटने पर किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

Last Updated : Aug 8, 2024, 12:49 PM IST