वाराणसी: कहा गया है काशी में कोई भूखा नहीं रहता. यह शहर किसी को भूखा भले जगाये लेकिन वह भूखा सोता नहीं है. क्योंकि शहर में मोक्ष देने के लिए तारक मंत्र भगवान शिव देते हैं तो आपकी क्षुधा यानी भूख को शांत करने के लिए पार्वती माता साक्षात अन्नपूर्णा के रूप में भोजन प्रदान करती हैं. काशी ही एकमात्र वह नगरी है, जहां भोलेनाथ भिक्षा मांग कर अपना और अपने लोगों का पेट भरते हैं. महादेव की नगरी में आज भी एक महाकिचन है, जो सबके लिए हमेशा खुला रहता है.

25 वर्षों से अन्नपूर्णा रसोई का सफल संचालनः वाराणसी में प्रतिदिन लाखों भक्त आते हैं. बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद लोग माता अन्नपूर्णा और काल भैरव महाराज के दर्शन जरूर करते हैं. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के ही निकट अन्नपूर्णा मंदिर और मठ मौजूद है. यह स्थान माता पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप के लिए विख्यात है. जहां दक्षिण भारत सहित पूरे देश के कोने-कोने से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं. श्री अन्नपूर्णा मठ मंदिर द्वारा संचालित अन्नक्षेत्र (अन्नपूर्णा की रसोई) दो स्थानों पर संचालित किया जा रहा है. जिसमे देश दुनिया से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को भोग प्रसाद बैठा कर खिलाया जाता है. अन्नपूर्णा अन्नक्षेत्र ट्रस्ट 25 वर्षों से अन्नपूर्णा रसोई का सफल संचालन कर रहा है.

वाराणसी में 25 वर्षों से चल रही अन्नपूर्णा रसोई. (ETV Bharat)

1997 में किचन की हुई थी शुरुआतः अन्नपूर्णा मंदिर मठ का मैनेजमेंट देखने वाले काशी मिश्रा ने बताया कि स्वर्गीय महंत त्रिभुवन पुरी ने 1997 में पूड़ी सब्जी की शुरुआत मंदिर प्रांगण से शुरू कराई थी. वर्ष 2003 में कालिका गली में बने भवन सुचारू रूप से बैठा कर भोजन प्रसाद खिलाने की व्यवस्था की गई. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए तत्कालीन महंत रामेश्वर पुरी ने वर्ष 2014 में बांसफाटक स्थित गली में दूसरी शाखा की शुरुआत कराई थी.

अन्नपूर्णा रसोई का इतिहास. (ETV Bharat Gfx)

हर दिन 20 हजार लोग करते हैं भोजन ग्रहणः कहा जाता है कि यह किचन साक्षात माता अन्नपूर्णा संचालित करती हैं. जहां अन्नपूर्णा माता का प्रसाद भोजन स्वरूप मिलता है. वह भी जितना मन हो उतना. यहां न कोई भेदभाव, न कोई जाति न कोई धर्म और न ही कोई बड़ा छोटा होता है. एक साथ बैठकर भिक्षु और सेठ दोनों भोजन करते हैं. हर कोई माता के इस अद्भुत महिमा का गुणगान करता है. काशी मिश्रा के अनुसार, यहां हर रोज एक दो नहीं बल्कि 20000 से ज्यादा लोगों का पेट भरता है. यहां पर सुबह 4:00 बजे चूल्हा शुरू होता है, जो रात्रि 12:00 बजे तक अनवरत चलता रहता है. हर बार 200 से 250 लोगों का भोजन एक बार में तैयार होता है. यह प्रक्रिया दिन में 10 से 12 बार तक होती है. प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग यहां निशुल्क भोजन करते हैं.

तीसरा अन्नक्षेत्र खोलने की तैयारीः अन्नपूर्णा मंदिर के स्वामी शंकरपुरी महंत के अनुसार, सामान्य दिनों में प्रतिदिन दोनों अन्नक्षेत्र में 15 से 20 हजार भक्तों को भोजन प्रसाद खिलाया जाता है. जबकि विशेष पर्व जैसे शिवरात्रि व अन्य त्योहारों पर यह संख्या 30 से 35 हजार से भी ज्यादा हो जाती है. अब तीसरे अन्नक्षेत्र खोलने को लेकर मंथन चल रहा है. अभी इस भवन को नए सिरे से नव निर्माण होना तय है. स्वामी शंकरपुरी ने बताया कि इसी भवन में अन्नक्षेत्र की तीसरी शाखा खोलने की तैयारी है. मां अन्नपूर्णा का भोग प्रसाद अधिक से अधिक भक्तों को प्राप्त हो इसके लिए जगह की कमी आड़े न आये और कोई भी भूखा न रहे इसी लक्ष्य को देखते हुए जल्द ही न्यास की बैठक होगी. जिसके बाद अन्नक्षेत्र की रूप रेखा तय की जाएगी.

अन्नपूर्णा रसोई की खासियत. (ETV Bharat Gfx)

हाईटेक मशीनों से तैयार होता खानाः अन्न क्षेत्र की जिम्मेदारी उठा रहे जोगिंदर सिंह ने बताया कि नववर्ष के पहले दिन मां अन्नपूर्णा के अन्नक्षेत्र में एक लाख से अधिक लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया था. प्रतिदिन भोर में 4:00 बजे से खाना बनाने की शुरुआत इस किचन में हो जाती है. यहां पर कोई भी चीज चूल्हे पर नहीं बल्कि हाईटेक मशीनों में तैयार होता है. एक बड़ा प्रेशर पंप प्रेशर मशीन के साथ ऑपरेट होता है. जो बड़ी-बड़ी मशीनों से कनेक्ट है. एक बार में कई किलो चावल, दाल, सब्जी और अन्य चीज तैयार करती हैं. इस किचन में लगने वाला हाईटेक कुकर एक बार में 50 किलो चावल बनाता है. कुल चार कुकर संचालित होते हैं, जो एक बार में 200 किलो चावल तैयार करते हैं. जबकि उससे भी बड़े कुकर में दाल और सांभर तैयार होता है. इस बड़े कुकर में एक बार में डेढ़ सौ लीटर दाल और डेढ़ सौ लीटर सांभर तैयार करने के साथ ही सब्जियां भी बनाई जाती हैं.

रसोई में हाईटेक यंत्रों से बनाए जाता है भोजन. (ETV Bharat)

भोजन और नाश्ते में क्या मिलताः जोगिंदर सिंह ने बताया कि सुबह 7:00 से लेकर 10:00 बजे तक नाश्ते में इडली, सांभर, बड़ा और दक्षिण भारतीय भोजन परोसा जाता है. 10:00 बजे से मुख्य भोजन और प्रसाद की शुरुआत होती है. जिसमें सांभर, चावल, दाल, पापड़, अचार, दो तरह की सब्जियों के साथ एक सूखी सब्जी, मिठाई, दही परोसी जाती है. यह भोजन निशुल्क और अनलिमिटेड होता है. दोपहर बाद 4 बजे तक भोजन का वितरण किया जाता है. वहीं, शाम 5:00 बजे से फिर भक्तों को रात 10 बजे तक नाश्ता परोसा जाता है.

काशी अन्नपूर्णा अन्नक्षेत्र ट्रस्ट. (ETV Bharat)

साउथ इंडिया से आता है मसाला और पत्तलः जोगिंदर सिंह ने बताया कि सांभर मसाला साउथ और विशेष पत्तल विशाखापत्तनम से मंगवाया जाता है. अन्य खाद्य पदार्थ वाराणसी से क्रय किया जाता है. लगभग 500 स्क्वायर फिट के दो किचेन है. गर्मी में ठंडा पानी, वही सर्दियों में गर्म पेय जल , भोजन प्रसाद के समय भक्तों को दिया जाता है. किचन में लगी मशीन आंध्र प्रदेश और बेंगलुरु के अलावा कई अन्य साउथ इंडिया की जगह से स्पेशली मंगवाई गई हैं. मंदिर के किचन में लगभग एक दर्जन से ज्यादा कुक और 40 से ज्यादा सेवादार हैं सप्ताह में दो दिन मंदिर के भंडार गृह और किचन की पूर्ण सफाई होती है.

रसोई का भंडार कक्ष. (ETV Bharat)

कैसे होती है भोजन की व्यवस्थाः अन्नपूर्णा मंदिर के स्वामी शंकरपुरी महंत के अनुसार, दान ऑन और आफ लाइन की व्यवस्था है. काशी अन्नपूर्णा अन्नक्षेत्र के नाम से चेक या डीडी भक्त लोग भेजते है. बीते कुछ महीने पहले अंबानी परिवार ने एक करोड़ का चेक दान में दिया था. सभी डोनेशन 80 जी के तहत लिया जाता है. साउथ के बहुत बड़े-बड़े दानदाता हैं जो यहां दान करते हैं. जिनका हर वर्ष एक निर्धारित समय में दान आता है.

अन्नपूर्णा मंदिर का इतिहासः अन्नपूर्णा मंदिर का इतिहास विश्वनाथ मंदिर के वक्त का ही है. मंदिर के महंत शंकर पुरी का कहना है कि महादेव काशी में आए थे और आकर यहीं बस गए थे. माता पार्वती ने एक के बाद एक 56 विनायक द्वादश आदित्य और अन्य देवी देवताओं को काशी महादेव को वापस लाने के लिए भेजा था, लेकिन सभी यहां रुक गए. इसके बाद खुद माता काशी आई और वह भी यहां की सुंदरता देखकर काशी की ही हो गई. जिसके बाद भोलेनाथ से उन्होंने आग्रह किया कि आप काशी में मोक्ष देंगे और मैं लोगों का अन्नपूर्णा रूप में पेट भरूंगी. तभी से यह मंदिर काशी में स्थापित है और माता अन्नपूर्णा लोगों को धन-धान्य से परिपूर्ण करती हैं.

