ETV Bharat / state

बुंदेलखंड की अनोखी परंपरा; विजयदशमी पर पान खाने का क्यों है रिवाज?, जानिए

बुंदेलखंड: असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक का पर्व विजयादशमी आज देशभर और उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है. बुंदेलखंड में विजयादशमी केवल शस्त्र पूजा और रावण दहन तक सीमित नहीं है. इस दिन घर आए अतिथि को पान खिलाने की एक पुरानी परंपरा है, जो चंदेल वंश के समय से आज भी निभाई जा रही है. कहा जाता है कि आल्हा-उदल के दौर से चली यह रस्म बुंदेलखंड की पहचान बन चुकी है. खास बात यह है कि जो लोग साल भर पान और तंबाकू से दूरी बनाए रखते हैं, वे भी दशहरे के दिन परिवार सहित पान खाने निकलते हैं. त्योहार से एक सप्ताह पहले ही पान की दुकानों पर खास तैयारी शुरू हो जाती है. दुकानदार अपने पान के खोखे को सजाने में लग जाते हैं.



दरअसल, आज के दिन भगवान राम ने रावण के वध कर अयोध्या वापस लौटे थे. बुराई पर अच्छाई की जीत होने पर विजयदशमी के रूप में दशहरे का पर्व मनाया जाता है. वहीं, बुंदेलखंड में इसका अलग ही इतिहास रहा है. खासतौर पर बुंदेलखंड में पान के साथ दशहरे के दिन जलेबी भी खाने को शुभ माना जाता है. दशहरा के दिन घर पर आए हुए अतिथियों का पान सुपारी खिलाकर स्वागत किया जाता है. पान दुकानदार संजू सैन ने बताया कि वह 35 साल से वह खुद दशहरे के 10 दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते है. दशहरे के दिन पान की डिमांड ज्यादा होने की वजह से दो दिन पहले से पान बनकर पेकिंग कर फ्रिज में स्टॉक कर लिए जाता है. जो लोग साल भर पान सुपारी नहीं खाते वह भी परिवार के बच्चों सहित पान खाने आते है. इस मौके पर मीठा पान ज्यादा पसंद किया जाता है. बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट वाला पान भी काफी पसंद किया जाता है.





उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में चंदेल कालीन शासकों के समय से विजयदशमी के दिन पान खाने, खिलाने की परंपरा चली आ रही है. सनातन धर्म अपने आप में एक परंपरा है. भगवान राम जब अहंकारी रावण का वध कर अयोध्या वापस आए तो लोगों को लगा कि अब बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई है. इसी परंपरा में जब कोई शुभ अवसर होता है तो लोगों को मिठाई खिलाते है. वैसे ही बुंदेलखंड में शुभ अवसर पर पान खिलाने की रिवाज है. लोग रिश्तेदारों, दोस्त और पड़ोसियों को पान खिला कर पुराने भेदभाव को भुलाकर गले मिलते है.





ग्रंथों में पान को लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया: आचार्य शांतनू पाण्डेय ने बताया कि पान का धर्मग्रंथों में काफी उल्लेख है. ग्रंथों के अनुसार पान को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. पान को लक्ष्मी पत्र भी कहा जाता है. पान हर पूजा में शामिल रहते है. नवरात्रा में नौ दिन कठिन व्रत रखने के बाद पेट की पाचन क्रिया बिगड़ जाती है. नवमी या दशमी को जब भोजन किया जाता तो भोजन को पचाने में पान काफी लाभदायक होता है. क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार पान को पाचक बताया गया है. इसलिए बुंदेलखंड में एक दूसरे को पान खिलाकर गिले शिकवे भुलाए जाते है. नए सिरे से जीवन और रिश्तों की शुरुआत की जाती है.





तंबाकू मिलकर पान खाना होता है हानिकारक: झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के आचार्य डॉ. ओम प्रकाश चौरसिया ने बताया कि पान के पत्ते पर चुना कत्था लगाकर खाने से शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता. लेकिन जो लोग पान में तंबाकू जर्दा मिलाकर खाते है उनके लिए काफी नुकसान दायक साबित होता है. जिससे तंबाकू मिलकर पान खाने वालों के मुंह की बीमारी हो जाती है. कुछ लोगों को तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी होती है. यदि बच्चे महिलाएं यदि सिर्फ एक दिन यानि कि विजय दशमी के दिन ही पान खाते है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता. पान के पत्ते मे विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं. पान का पत्ता एक प्राकृर्तिक औषधि है. पान के पत्ते पाचन और हड्डी संबंधी बीमारी के लिए बहुत फायदेमंद होता है.



पान को कत्था में मिलाने के फायदे: पान को कत्था मिलाकर खाने से विभिन्न प्रकार लाभ होते हैं. कत्था में एंटीमाइ‌क्रोविल गुण होते है. जो कि मुंह के छाले तथा पाचन के लिए फायदेमंद है.





यह भी पढ़ें: विजय दशमी आज: जानिए किसी कार्य में विजय पाने के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त, किसका पूजन फलदायी?