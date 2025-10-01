ETV Bharat / state

अंग्रेज भी देखने आते थे ये रामलीला, पांच पीढ़ियों की परंपरा, साल 1920 से 2025 तक का सफर

1920 से शुरु हुई रामलीला एक शताब्दी वर्ष पूरी कर चुकी है.

RAMLILA 2025
छत्तीसगढ़ की आकर्षक रामलीला की कहानी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2025 at 5:50 PM IST

5 Min Read
चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट

बलौदाबाजार: साल 1920 में अंग्रेजों की हुकूमत का दौर था. भारत परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था. धर्म और संस्कृति पर तरह तरह की रोक लगी थी. उसी समय भाटापारा के कुछ सजग और संस्कारों से जुड़े लोगों ने समाज के लिए एक ऐसी परंपरा की नींव रखी, जो आज 106 साल बाद भी जीवित है.

यह परंपरा है आदर्श रामलीला नाटक मंडली भाटापारा की. आज यह रामलीला न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य भारत की सबसे पुरानी और जीवित परंपराओं में से एक है. खास बात यह है कि इस रामलीला को पांच पीढ़ियों ने आगे बढ़ाया है.

ऐतिहासिक रामलीला मंडली के बारे में जानिए (ETV BHARAT)

पांच पीढ़ियों का सफर और आज के बच्चे: आज इस रामलीला मंडली में चौथी और पांचवीं पीढ़ी के बच्चे अभिनय करते नजर आते हैं. 6 साल से लेकर 25 साल तक के युवा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, कुम्भकरण और रावण की भूमिका निभा रहे हैं.

दिलचस्प यह है कि ये सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, लेकिन मंच पर आते ही शुद्ध हिंदी में रामचरितमानस के संवाद बोलते हैं. दर्शकों के बीच यह सबसे बड़ा आकर्षण है. रामलीला समिति के सदस्य गर्व से कहते हैं, ''यही हमारी ताकत है. हमारे बच्चे आधुनिक शिक्षा भी पा रहे हैं और संस्कृति की जड़ों से भी जुड़े हैं.''

कैसे बनी रामलीला मंचन की योजना?: पहले लोगों के पास ज्यादा व्यस्तता नहीं हुआ करती थी और ना ही मनोरंजन का साधन था. छोटे छोटे रूप में भजन कीर्तन की बैठक कर ली जाती थी. ऐसे में भाटापारा में रामलीला नाटक मंडली के माध्यम से रामलीला मंचन करने की योजना तैयार की गई.

शुरुआत में एक दिन की रामलीला का मंचन हुआ. वहीं कुछ सालों में तीन दिन की रामलीला होने लगी. साल 1932 से 1935 के बीच लगभग 5 से 6 दिनों की रामलीला होनी शुरू हो गयी. फिर कुछ सालों बाद 11 दिनों की रामलीला का मंचन शुरू हुआ.

वर्तमान में आदर्श रामलीला नाटक मंडली नवरात्र के पहले दिन से रामलीला का मंचन शुरू करती है. दशहरा उत्सव रावण भाटा मैदान में लगता है, जहां 25 से 30 हजार दर्शक रामलीला देखने पहुंचते हैं. ग्यारवें दिन भगवान राम के राजतिलक के साथ मंगल गीत गाकर और बधाइयां देकर रामलीला मंचन का समापन होता है.

1932 में एक ड्रामा कंपनी के कागजात कहते हैं रामलीला की प्राचीनता: साल 1920 में शुरू हुई इस रामलीला के बारे में बुजुर्ग अक्सर जिक्र करते रहते हैं, लेकिन डाक्यूमेंट के रूप में 1932 का स्टाम्प मंडली के पास मौजूद है. दरअसल साल 1930 में बाम्बे की ड्रामा कंपनी ने भाटापारा में ड्रामा किया, लेकिन यह उनका अंतिम ड्रामा साबित हुआ. वो कंपनी दिवालिया घोषित होकर फेल हो गई. इस कंपनी के सामान को भाटापारा की नवगठित नवयुवक समाज नाटक कंपनी ने खरीद लिया.

समिति के कोषाध्यक्ष संदीप मल ने ETV भारत को बताया कि नवयुवक नाटक कंपनी ने बाम्बे की ड्रामा कंपनी का सामान खरीदा था, लेकिन बदकिस्मती से नवयुवक नाटक कंपनी कर्ज में आ गई और कंपनी अपने आप को संभाल नहीं पाई. जिसके कारण नवयुवक समाज नाटक कंपनी बंद हो गई और कर्ज चुकाने के लिए जगन्नाथ जोशी से पैसों की मांग की.

जगन्नाथ जोशी ने नवयुवक समाज कंपनी के सामानों को मात्र 350 रुपए में खरीद कर आदर्श रामलीला नाटक मंडली के सदस्य ओंकार प्रसाद को सौंप दिया. इसमें कुछ अस्त्र-शस्त्र, वेष-भूषा, कपड़े शामिल थे और उनका करार नामा एक स्टाम्प में साल 1932 में किया गया. यही स्टाम्प इस रामलीला की प्राचीनता का गवाह बना, जिसे भाटापारा की रामलीला मंडली ने संभालकर रखा है.

बिना बिजली और बिना साउंड के रामलीला का होता था मंचन: आदर्श रामलीला नाटक मंडली का गठन होने के बाद 1920 से लेकर कई वर्षों तक बिना बिजली के रामलीला का मंचन मशाल की रौशनी में किया जाता रहा. फिर मेंथल वाली गैस के उजाले में मंचन जारी रहा. चार कोने में चार गैस जलाकर उजाला कर मंच में प्रकाश किया जाता था. शुरुआती दौर में माइक साउंड की व्यवस्था नहीं रहती थी. फिर भी रामलीला देखने के लिए सैकड़ों दर्शक रामलीला मैदान पर रोजाना पहुंचते थे.

रामलीला का जुनून लोगों के सर चढ़कर बोलता था. साल 1956 में भाटापारा में बिजली आई और पुराने जमाने के बल्ब में रामलीला के मंच पर उजाला हुआ. साल 1966 के लगभग स्टेज माइक का उपयोग चालू हुआ, जो मंच के बीचों-बीच ऊपर लटकाया जाता था. जिस कलाकार को अपना संवाद बोलना रहता था, वो उस स्टेज माइक के नीचे आकर संवाद बोलते थे.

राम के ननिहाल में रामलीला, बलरामपुर के महामाया मंदिर में जीवंत राम कथा

रामानुजगंज में रामलीला का मंचन, सनातन धर्म और संस्कृति का कर रहे प्रचार - Ramlila in Ramanujganj

कोरबा में दशहरा उत्सव: बनारस की रामलीला मंडली कर रही रामायण मंचन

