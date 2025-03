ETV Bharat / state

कोर्ट के आदेश के बाद भी घर में नहीं मिली एंट्री, 13 साल बाद यूपी पुलिस के साथ पहुंची थी पीड़िता - NO ENTRY FOR WOMAN IN IN LAWS HOUSE

कोर्ट के आदेश के बावजूद ससुराल में नो एंट्री ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : Mar 3, 2025, 2:37 PM IST

सिवान: बिहार के सिवान में एक महिला को अपने ससुराल में एंट्री नहीं मिली. महिला अपने पति से 13 साल से अलग रह रही थी. 13 साल बाद कोर्ट के आदेश पर यूपी पुलिस के साथ वह अपने ससुराल पहुंची थी, लेकिन उसे घर में एंट्री नहीं मिली. पति की दूसरी शादी कर लेने की बात से मामला उलझ गया. कोर्ट के आदेश के बावजूद ससुराल में नो एंट्री: घटना के संबंध में बताया जाता है कि जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के लंगड़पूरा गांव निवासी कृष्ण नन्दन मिश्र जो मैरवा के एक बड़े व्यापारी हैं, उनसे 2012 में हिंदू रीति रिवाज से महिला की शादी हुई थी. महिला का कहना है कि 20 लाख रुपया दहेज देकर शादी हुई थी. ससुराल वालों ने नहीं दी घर में एंट्री (ETV Bharat) "कुछ ही महीने बाद मुझे प्रताड़ित किया जाने लगा. इसी बीच मुझे एक बच्ची भी हुई. उसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि मुझे 4 महीने की बच्ची लेकर मायके जाने को मजबूर कर दिया गया और मैं मायके चली गयी."- पीड़ित महिला 13 साल बाद ससुराल पहुंची महिला: उसके बाद यह मामला देवरिया जिले के फैमिली कोर्ट में गया. कोर्ट ने महिला के हक में फैसला देते हुए कहा कि उनके पति गृहस्थी वाले घर में सुविधा से रखेगा. 13 वर्ष बाद जब यूपी पुलिस के साथ महिला अपने ससुराल पहुंची तो पुलिस को देखते ही ससुराल वाले भड़क गए.

ससुराल वालों ने किया विरोध: घंटों चले बवाल के बीच पीड़िता के भसुर (जेठ) आये और उन्होंने कहा कि इनका मामला मेरे छोटे भाई के परिवार से है. यह मेरा घर है और मेरे छोटे भाई को उनके गांव में हिस्सा दे दिया गया है. पुलिस द्वारा बयान दर्ज कर लिया गया है और वह वापस लौट गयी है. 20 लाख दहेज देने का आरोप: वहीं पीड़िता का कहना है कि आज हम पुलिस के साथ केस संख्या 4262/18 में इश्तेहार चस्पा करवाने आये थे. मुझे सूचना मिली है कि मेरे पति दूसरी शादी कर चुके हैं. मेरी एक बच्ची है. मेरे पिता हेड मास्टर थे और दहेज में 20 लाख रुपया दिया गया था. अब वापस जा रही हूं. 13 साल बाद यूपी पुलिस के साथ पहुंची थी पीड़िता (ETV Bharat) क्या कहती है पुलिस: इस पूरे मामले पर मैरवा थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि कोर्ट में आदेश पर यहां यूपी पुलिस के साथ आये थे. तभी घर के मालिक के द्वारा बताया गया कि उनके छोटे भाई का हिस्सा गांव में दिया गया है. "बड़े भाई ने बताया कि छोटा भाई यहां नहीं रहता है, यह मेरा घर है. पुलिस सभी मामले की बारीकी से जांच कर रही है. यूपी पुलिस को कॉरपोरेट किया गया है."- राकेश कुमार, मैरवा थाना प्रभारी ये भी पढ़ें उदित नारायण बोले केस लड़ेंगे, पत्नी ने कहा -'मुंबई जाती हूं तो गुंडे लगा देते हैं'