बलौदाबाजार में ETV भारत की पड़ताल के बाद एक्शन, एक महीने से स्कूल से गैरमौजूद टीचर वागेंद्र देवांगन निलंबित

युक्तियुक्तकरण के तहत पहले ट्रांसफर हुआ लेकिन टीचर वागेंद्र देवांगन ने वापस उसी स्कूल में पदस्थापना ले ली.

बलौदाबाजार में ETV भारत की पड़ताल के बाद एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2025 at 7:51 PM IST

4 Min Read
बलौदाबाजार: युक्तियुक्तकरण में लापरवाही और टीचर की एक महीने से गैरमौजूदगी पर एक्शन लिया गया है. ETV भारत की खबर ने लगातार पड़ताल करते हुए इसकी खबर दिखाई थी. जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए थे. अब टीचर वागेंद्र देवांगन को निलंबित कर दिया गया है.

क्या है मामला: पीएम श्री स्कूल टुण्ड्रा का ये मामला है. यहां तैनात शिक्षक वागेंद्र कुमार देवांगन को युक्तियुक्तकरण के तहत स्थानांतरित कर प्राथमिक शाला कंजिया पथरा, ब्लॉक सिमगा भेजा गया था. आदेश जारी हुआ, रिलीविंग भी हो गई, लेकिन शिक्षक न तो नए स्कूल पहुंचे और न ही कक्षा में पढ़ाने दिखाई दिए. इसके बजाय, वे कुछ ही दिनों में फिर से उसी पुराने स्कूल टुण्ड्रा में वापस पदस्थ हो गए.

एक महीने से स्कूल से गैरमौजूद टीचर वागेंद्र देवांगन निलंबित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ETV भारत की पड़ताल ने खोली पोल: इस पूरे मामले को सबसे पहले ETV भारत ने 19 अगस्त 2025 को प्रमुखता से उठाया. ग्रामीणों और जानकारों में भी इसकी चर्चा तेज हुई. युक्तियुक्त करण पर सवाल उठे और लोगों ने कहा कि, इससे मनमर्जी से अपनी पोस्टिंग टीचर बदल रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती रहेगी. आगे पड़ताल में सामने आया कि वागेंद्र देवांगन को टुण्ड्रा स्कूल से रिलीव कर सिमगा भेजा गया था, लेकिन उन्होंने वहां ज्वाइनिंग नहीं की. इसके बजाय उन्होंने उच्च अधिकारियों को एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें पुनर्विचार की मांग की गई.

पीएम श्री स्कूल टुण्ड्रा का ये मामला है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक महीने तक स्कूल नहीं पहुंचे: आरोप है कि अधिकारियों की सांठगांठ से उन्हें फिर से उसी स्कूल में पदस्थ कर दिया गया, जहां से उन्हें अतिशेष बताकर निकाला गया था. पुनः पदस्थ होने के बाद भी वागेंद्र देवांगन लगभग एक महीने तक स्कूल से नदारद बताए गए. विद्यालय में उनकी उपस्थिति दर्ज ही नहीं हो रही थी. इतने दिनों तक गैरहाजिर रहने के बावजूद विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. शिकायतों के चलते उन्हें पहले भी लगभग चार महीने तक विकासखंड कार्यालय कसडोल में अटैच रखा गया था. अब फिर उन्हीं पर पदस्थापना में नियम तोड़ने और अधिकारियों से मिलीभगत के आरोप लगे.

विभाग ने दिया था कार्रवाई का आश्वासन: तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी राकेश शर्मा ने कहा था कि, इसकी जांच की जा रही है. शिक्षक वागेंद्र देवांगन का नाम युक्तियुक्तकरण में आया है और उन्हें प्राथमिक शाला कंजिया पथरा भेजा गया था. लेकिन रिलीव होने के बाद भी उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की. मैं कसडोल BEO से परीक्षण कराकर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन देता हूं. वेतन रोकने और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी.

अब ETV भारत की खबर का असर: जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुहे ने जांच पूरी करने के बाद सहायक शिक्षक वागेंद्र कुमार देवांगन को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि युक्तियुक्तकरण में नाम आने और रिलीव होने के बाद भी संबंधित शिक्षक ने नए विद्यालय में ज्वाइनिंग नहीं ली. साथ ही, वे लंबे समय से बिना सूचना अनुपस्थित रहे. इसे गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई. छत्तीसगढ़ सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है.

एक महीने से स्कूल से गैरमौजूद टीचर वागेंद्र देवांगन निलंबित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आई थीं. आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आने के बाद तत्काल जांच टीम गठित की गई थी. उन्हें विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कसडोल द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया और आज तक भी अनुपस्थित हैं. यह नियमों का उल्लंघन है- संजय गुहे, जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार

पीएम श्री स्कूल में क्यों खड़ा हुआ सवाल?: पीएम श्री स्कूल टुण्ड्रा की स्थिति भी इस पूरे मामले में अहम है. यहां कुल 46 विद्यार्थी पढ़ते हैं. पहले से ही दो शिक्षक कार्यरत हैं. इस हिसाब से तीसरे शिक्षक की जरूरत नहीं थी. इसी कारण वागेंद्र देवांगन का नाम युक्तियुक्तकरण सूची में डालकर उन्हें दूसरी जगह भेजा गया. दोबारा उसी स्कूल में पदस्थ कर देना युक्तियुक्तकरण के नियमों का उल्लंघन था. यही वजह है कि ग्रामीण और अभिभावक लगातार सवाल उठा रहे थे.

