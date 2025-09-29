ETV Bharat / state

बलौदाबाजार में ETV भारत की खबर का असर, शिक्षक नेता सुशील साहू पर गाज, तत्काल किए गए सस्पेंड

पत्नी के ट्रांसफर से हुए थे नाराज: इस फैसले से नाराज होकर सुशील साहू ने अपने साथियों के साथ बीईओ ऑफिस पहुंचकर हंगामा कर दिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और शिक्षा विभाग की साख पर गंभीर सवाल खड़े हो गए. जिसे ETV भारत ने प्रमुखता से दिखाया था.

विकासखंड शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में बवाल का आरोप: कसडोल विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) अरविंद ध्रुव के कार्यालय में कुछ महीनों पहले एक अप्रिय घटना हुई थी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में शिक्षक संगठन से जुड़े नेता सुशील साहू गुस्से में बीईओ से बहस करते नजर आए थे. इस दौरान उन्होंने बीईओ को धमकाने और "देख लेने" जैसी बात भी कही थी. यह मुद्दा तब और भड़क गया जब युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में उनकी पत्नी विनीता साहू, जो प्राथमिक शाला अमलीडीह में पदस्थ थीं, का ट्रांसफर प्राथमिक शाला वीर नारायणपुर कर दिया गया.

बलौदाबाजार: ईटीवी भारत ने 19 अगस्त 2025 को शिक्षक नेता सुशील साहू की दबंगई और बवाल से जुड़ी खबर प्रकाशित की थी. इस खबर के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षक नेता सुशील साहू पर एक्शन लिया है. ETV भारत की पड़ताल और लगातार उठाए गए मुद्दे का असर यह हुआ कि शिक्षक संगठन से जुड़े प्रधान पाठक सुशील साहू को निलंबित कर दिया गया है. आदेश में साफ लिखा है कि उन्हें सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. सुशील साहू पर अपनी शिक्षक पत्नी के ट्रांसफर पर बवाल काटने का आरोप था. इस बवाल के मुद्दे पर उनके खिलाफ एक्शन हुआ है.

बीईओ ने दर्ज कराई थी शिकायत: इस घटना को लेकर बीईओ ने शिकायत दर्ज कराई थी. घटना के बाद बीईओ अरविंद ध्रुव ने तत्काल प्रभाव से जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को शिकायत दी. शिकायत में लिखा गया कि सुशील साहू ने कार्यालय में घुसकर दबाव बनाने और धमकाने की कोशिश की.

जांच समिति का किया गया गठन: बीईओ की शिकायत पर जांच समिति का गठन किया गया. दो बीईओ राजेंद्र टंडन और नरेंद्र वर्मा को सदस्य बनाया गया. जांच में मीडिया रिपोर्ट्स, वीडियो फुटेज और गवाहों के बयान सामने आए. समिति ने अपनी रिपोर्ट में घटना को गंभीर माना और अनुशासनहीनता और दबंगई की पुष्टि की.

जिला शिक्षा अधिकारी ने ईटीवी भारत से क्या कहा ?: इस पूरे मुद्दे पर बलौदाबाजार के जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुहे ने ईटीवी भारत से बात की. उन्होंने बताया कि सुशील साहू प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला मोहतरा (ह), विकासखण्ड कसडोल में पदस्त हैं. इनकी पत्नी विनीता साहू सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला अमलीडीह, विकासखण्ड कसडोल का युक्तियुक्तकरण में स्थानांतरण शासकीय प्रा. शा. वीरनारायणपुर हुआ था. HM द्वारा इनको कार्यमुक्त करने के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था. BEO ने कार्यमुक्त करने का निर्देश प्रधान पाठक को दिया था जिससे नाराज होकर सुशील साहू ने कसडोल बीईओ अरविन्द ध्रुव के साथ कार्ययल में अभद्र व्यवहार किया. जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सुशील साहू प्रधान पाठक पर एक्शन लिया गया है.

स्थानांतरण होने के फलस्वरूप कार्यमुक्त नहीं करने एवं वेतन आहरण नहीं होने के कारण शासकीय कार्य में जानबूझकर बाधा पहुंचाने का आरोप सुशील साहू पर है. उनके खिलाफ विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अरविन्द ध्रुव से अमर्यादित व्यवहार, गाली गलौच, ऊंची आवाज में गाली देने, ये सभी कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत हैं- संजय गुहे, जिला शिक्षा अधिकारी, बलौदाबाजार

बलौदाबाजार जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुहे ने आगे बताया कि हमने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच समिति का गठन किया. वीडियो, गवाहों और सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की समीक्षा के बाद पाया गया कि सुशील साहू द्वारा कार्यालय में की गई हरकतें अनुशासनहीन और अस्वीकार्य थीं. ऐसे किसी भी व्यवहार को शिक्षा विभाग में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसलिए नियम 1966 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. हमारा उद्देश्य साफ है कि विभागीय कार्यप्रणाली और कर्मचारी अनुशासन को बनाए रखा जाए. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में युक्तियुक्तकरण और ट्रांसफर जैसी संवेदनशील प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार का दबाव या दबंगई स्वीकार्य न हो.