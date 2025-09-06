खबर का असर : भंवरलाल के दृष्टिबाधित पांच बच्चों का इलाज शुरू, मासूम बोला- अब हम देख पाएंगे

ETV Bharat / state

उदयपुर : ईटीवी भारत की ओर से शीर्षक 'तंबू में तंगहाल 13 जिंदगियां...' प्रकाशित खबर का असर हुआ है. मामला संज्ञान में आने के बाद भंवरलाल के दृष्टिबाधित बच्चों का इलाज शुरू हुआ है. दरअसल, उदयपुर झाड़ोल इलाके की लीलावास गांव के रहने वाले भंवरलाल के 11 बच्चों में से पांच बच्चे जन्म से दृष्टिबाधित थे. परिवार तंबू के नीचे रहकर अपना भरण पोषण कर रहा है. इलाज तो दूर की बात पेट भरने के लिए ही परिवार रोज मशक्कत कर रहा है. खबर सामने आने के बाद सामाजिक संगठनों के लोग आगे आए और इन पांच दृष्टिबाधित बच्चों को लीलावास गांव से एंबुलेंस की सहायता से उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल लाया गया. अब डॉक्टर इन बच्चों का इलाज कर रहे हैं.

डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी से ग्रसित बच्चे न तो देख पाते हैं और न ही रंगों में भेद कर पाते हैं. जब इन बच्चों की नजर करवाई गई तो काफी कम पाई गई. इन बच्चों के सर्टिफिकेट भी बनवाए जा रहे हैं, जिससे इनको राज्य और केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता भी मिल सके. इन बच्चों के चश्में भी बनवाई जा रहे हैं.मासूम बच्चों ने कहा अब वह खेल पाएंगे, स्कूल जा पाएंगे.

भंवरलाल अपने पांचों बच्चों को एमबी अस्पताल लेकर आए हैं. पांचों बच्चों में प्राथमिक तौर पर यह तकलीफ पाई गई है कि दिन में इन बच्चों की आंखें बंद हो जाती हैं, जबकि रात में हल्का-फुल्का नजर आता है. प्राथमिक तौर पर जांच करने से इन बच्चों में एक लक्षण पाया गया है. एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं 'कन्जेनिटल कोन डिस्ट्रोफी'. : विजय गुप्ता, नेत्र रोग विशेषज्ञ