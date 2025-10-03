ETV Bharat / state

ईटीवी भारत की खबर का असर : अब बदलेगी ऊंट पालकों की तकदीर, 11 साल बाद निर्यात से प्रतिबंध हटा

संशोधन के बाद व्यापक असर पड़ेगा : ऊंटों को अन्य प्रदेशों में भेजने पर लगा प्रतिबंध राज्य सरकार ने 11 साल के इंतजार के बाद आखिर हटा दिया है. इसको लेकर पशुपालक संघ के पदाधिकारी ने लंबे समय से आंदोलन चला रखा था. सरकार के इस फैसले का आगामी दिनों में शुरू होने वाले अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में व्यापक असर दिखाई देगा. मेले में इस बार हर साल के मुकाबले ऊंट अधिक संख्या में आएंगे. इस संशोधन के बाद राजस्थान के पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में ऊंट पालक आएंगे. ऐसे में मेले में इस साल ऊंटों की मांग बढ़ेगी और भाव भी बढ़ेंगे.

अब ऊंट पालकों के बदलेंगे हालात : राष्ट्रीय पशुपालन संघ के अध्यक्ष लालजी राईका ने बताया कि ऊंट के दूसरे राज्यों में निर्यात, परिवहन एवं पशु मेलों में परिवहन से प्रतिबंध हटा दिया गया है. करीब 11 साल पहले भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार ने ही घटती आबादी एवं बलि को रोकने के लिए ऊंट को राज्य पशु घोषित कर दिया था. अब ऊंटों की घटती आबादी को ही आधार मानकर यह प्रतिबंध हटाया गया है. प्रतिबंध हटाने के लिए हम लगातार आंदोलन और प्रदर्शन राज्य भर में कर रहे थे. इस प्रतिबंध को हटाने से अब पुष्कर मेले में बड़ी संख्या में ऊंट भी आएंगे, जिनमें एक राज्य से दूसरे राज्य में ऊंट पालक आसानी से ऊंट ले जा सकेंगे. सरकार की तरफ से नियमों में संशोधन कर दिया गया है, जिसमें कुछ शर्ते भी हैं, लेकिन इस प्रतिबंध का हटाए जाने से ऊंटपालकों को बड़ी राहत मिलेगी. विभाग ने नियमों के संशोधन की अधिसूचना भी जारी कर दी है.

उदयपुर : राजस्थान में एक बार फिर ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. ईटीवी भारत में प्रमुखता के साथ शीर्षक ' मरुधरा में ऊंट पर क्यों मंडराने लगा 'काल'?...' , से खबर प्रकाशित की थी, जिसमें ऊंट पालकों के दर्द को बताया था. अब एक आदेश निकाल कर 11 साल बाद राज्य सरकार ने ऊटों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है. यह फैसला सरकार ने घटती ऊटों की संख्या को देखते हुए लिया है. सरकार का आदेश आने के बाद राष्ट्रीय पशुपालन संघ के अध्यक्ष लालजी राईका ने ईटीवी भारत का आभार जाता है.

ऊंट पशुपालकों का आंदोलन कब शुरू हुआ : 1 सितंबर 2024 को पाली में राष्ट्रीय पशुपालक संघ की स्थापना की गई, जिसका उदेश्य सरकार की नीतियों में परिवर्तन के लिए दबाव डालना है ताकि पशुपालकों के हितों और अधिकारों की रक्षा की जा सके. एक उद्देश्य था राजस्थान में तेजी से कम हो रही ऊंटों की संख्या को रोकना. इसके लिए 'ऊंट बचाओ आंदोलन' शुरू किया. ऊंट पालकों ने कहा कि हमारा पहला आंदोलन जयपुर के पास बंदे के बालाजी से आरम्भ हुआ, जिसमें प्रदेश के ऊंटपालकों को आमंत्रित किया गया और सरकारी प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया. इसी आंदोलन में हमने पांच सूत्री मांग पत्र बनाया.

पढ़ें. ऊंटनी का दूध औषधीय गुणों से है भरपूर, बाजार में एक लीटर मिलता है 250 रुपये का

राजस्थान में कितने आंदोलन हुए, कितनी सभाएं हुईं : राष्ट्रीय पशुपालन संघ के अध्यक्ष लालजी राईका ने बताया कि अभी तक हम करीब दस से ज्यादा 'ऊंट बचाओ आंदोलन' कर चुके हैं. इनमें जयपुर, उदयपुर, भारतमाला आंदोलन बड़े आंदोलन रहे. ऊंट बचाने के लिए कई सभाएं और मीटिंग कर चुके हैं. हर बार सरकार को ज्ञापन दिए हैं और पशुपालन विभाग के अधिकारियों से अनेक बार चर्चा हो चुकी हैं. पशुपालन मंत्री से भी मीटिंग हो चुकी है, जिसमें हमने जयपुर डेयरी से ऊंटनी का दूध एमएसपी पर लेने का निवेदन किया था. मुख्यमंत्री की बजट पूर्व मीटिंग में भी पशुपालकों और ऊंटों को बचाने के मुद्दे उठाए.

राष्ट्रीय पशुपालन संघ के अध्यक्ष लालजी राईका (ETV Bharat Udaipur)

राष्ट्रीय पशुपालक संघ की 5 मांगे हैं :

ऊंट कानून 2016 रद्द हो ऊंटनी के दूध की एमएसपी 80 रुपए प्रति लीटर हो ऊंटों के लिए जंगल खोले जाएं एक कैमल सेंचुरी बने ऊंटपालकों को सब्सिडी दी जाए

अब सरकार के इस निर्णय से क्या प्रभाव पड़ेगा : ऊंट बचाओ आंदोलन में ऊंट कानून की खामियों और इसके दुष्प्रभाव को पहली बार सरकार ने माना और उस पर सकारात्मक रवैया अपनाया है. सरकार ने ऊंट कानून में सुधार करते हुए कहा है कि डेयरी या किसानी के लिए यदि ऊंट की बिक्री होती है और अंतरराज्यीय परिवहन होता है तो उसकी परमिशन सक्षम अधिकारी देगा. हालांकि, ये भी सवाल है कि क्या यह परमिशन आसानी से मिलेगी या फिर ऊंटपालकों को ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे? इसके अलावा डेयरी या किसानी के उदेश्य को कैसे सिद्ध करना पड़ेगा?

पढे़ं. अब पीजिए ऊंटनी का दूध, हार्ट को करेगा मजबूत, डायबिटीज से मिलेगा छुटकारा - पोकरण में 80 लाख की लागत से बना प्लांट

पुष्कर पशु मेले में भी इसका असर पड़ेगा ? : दूसरे राज्य से आने व्यापारियों को यह लगा की ऊंट खरीद के बाद गंतव्य स्थान तक जाने में कोई बाधा या परेशानी नहीं आएगी तो निश्चित रूप से ऊंटों की कीमत बढ़ेगी. यदि इन व्यापारियों पर अनेक पाबंदी लगी तो ये खरीदने नहीं आएंगे और कीमत और गिरेगी, इसीलिए सरकार को व्यापारियों को विश्वास दिलाना होगा और उनको प्रोत्साहित करना होगा. यदि इन सुधारों को ठीक से लागू किया गया तो बिक्री बढ़ेगी और यदि नियमों की आड़ में पाबंदी लगी तो बिक्री कम होगी. ऊंट कानून 2016 से पहले ऊंट की कीमत 40,000 प्रति व्यस्क ऊंट थी, जो अब घटकर 20,000 हो गई है. दो तीन साल के ऊंट के बच्चे की कीमत 2-3 हजार हो गई है, जो बकरी के बच्चे से भी कम है.