25 वर्ष बाद भी भू विस्थापितों को रोजगार नहीं, जारी है जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष: तुलेश्वर मरकाम

जवाब : देखिए दादा हीरा सिंह मरकाम एक सर्वमान्य नेता थे. वह सभी समाज के लिए काम करते थे. गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किसी एक समाज की नहीं है. दादा हीरा सिंह मरकाम का जो बड़ा आंदोलन था, 2006 का तब वह विधायक नहीं थे. उस समय छत्तीसगढ़ बनने के बाद वह 2003 तक विधायक थे. इसके बाद 2006 में उन्होंने जो आंदोलन किया था, वह जमीन से जुड़ा हुआ आंदोलन था. इस मिट्टी की लड़ाई थी और उन्होंने इस लड़ाई में सफलता प्राप्त की.

सवाल : पार्टी के संस्थापक स्व. दादा हीरा सिंह मरकाम ने जिस विचारधारा के साथ इस पार्टी का गठन किया था, वह अब यहां मौजूद नहीं है. उनकी विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं. इन 2 वर्षों में आप उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने में कितना सफल हो पाए हैं.

यूरिया की कमी को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं. प्रदेश में खाद की कमी बनी हुई है. खाद ब्लैक में बिक रही है, यह कैसे संभव हो सकता है? सरकार की नाक के नीचे कोई ब्लैकमेलिंग करे, किसानों को खाद न मिले यह तो सरकार ही बता सकती है. इसके साथ जिन वादों से जनघोषणाओं से सरकार में ये लोग आए, कहा गया था कि यहां के संविदा कर्मचारी को नियमित करेंगे. संविदा कर्मचारियों के मंच पर जाकर वादा किया गया था कि सरकार में आएंगे तो मांगों को पूरा करेंगे. लेकिन अब वह सरकार में आ गए हैं. सरकार को 2 वर्ष पूर्ण हो चुका है. अब सरकार के पास समय भी कम है. 2 साल बाद भी आज दिनांक तक जनघोषणाओं को पूरा नहीं किया गया है. सरकार नहीं चाहती कि यहां के कर्मचारियों को उनका संवैधानिक हक मिले. वह इसी तरह से काम लेना चाहती है. जो भी सरकार आती है, इसी तरह से काम करती है. कांग्रेस सरकार ने भी वादा किया था. वर्तमान सरकार ने भी नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन सिर्फ घोषणा होती है. उन्हें पूरा नहीं किया जाता है.

जवाब : निश्चित ही छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज हड़ताल का दौर चल रहा है. छत्तीसगढ़ प्रदेश पर राज करने वाले पूरी तरह से राजकरण की व्यवस्था को लागू नहीं कर पा रहे है. उन्होंने आश्वस्त किया था कि प्रदेश के कर्मचारियों को, किसानों को, भू विस्थापितों को हर किसी को उन्होंने कहा था कि हर मांग पूरी होगी. किसानों को कहा था कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल के दर से धान की खरीदी करेंगे. लेकिन कोरबा जिले में जिस तरह रकबा की कटौती की गयी. फिर हमने कहा कि यदि उत्पादन 13 क्विंटल हुआ है, 9-10 क्विंटल है, तो आप अकाल घोषित करिए कि यहां पर अकाल हुआ है. तब जाकर उन्होंने 30 क्विंटल धान खरीदना शुरू किया. क्योंकि बाद में दोनों तरफ फंस रहे थे, तो यहां छत्तीसगढ़ में किसान असंतुष्ट हैं.

जवाब : रजत जयंती वर्ष पर मैं ईटीवी भारत के माध्यम से प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं. आज हम युवा हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं और युवा छत्तीसगढ़ होने पर हमारा प्रदेश लगातार आंदोलन का शिकार हो रहा है. जिन उद्देश्यों को लेकर छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना था, जो सपना हमारे पुरखों ने देखा था. विशाल छत्तीसगढ़, हरिहर छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़ वह वर्तमान में कहीं दिख नहीं रहा है.

पहली बार वह विधायक बने और प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए इलाकों में पहचाने जाने वाले कोरबा जिले के पाली तनाखार विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. तुलेश्वर ने इन सभी मुद्दों को लेकर ईटीवी भारत से खास बातचीत की. छत्तीसगढ़ जब रजत जयंती वर्ष मनाने जा रहा है, तब वह अपनी पार्टी की विचारधारा को कहां तक आगे बढ़ा पाए, कितना संघर्ष करना अभी बाकी है. इन सभी मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपने विचार व्यक्त किये.

स्वर्गीय दादा हीरा सिंह मरकाम ने गोंगपा की स्थापना की थी. पार्टी की नींव आदिवासियों के हक, अधिकार और जल जंगल जमीन के मुद्दों पर संघर्ष के लिए हुई थी. हीरा सिंह मरकाम अब इस दुनिया में नहीं हैं. उनकी इस विचारधारा और विरासत को अब पुत्र तुलेश्वर आगे बढ़ा रहे हैं.

कोरबा: छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर तुलेश्वर मरकाम इकलौते ऐसे विधायक हैं, जो थर्ड फ्रंट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. तुलेश्वर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी(गोंगपा) के न सिर्फ विधायक हैं बल्कि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं.

2006 में दिल्ली की संसद का घेराव किया और उनके आंदोलन के बाद ही वन अधिकार पट्टों का वितरण शुरू हुआ. उनके आंदोलन के बाद यह शुरू हुआ. आंदोलन सफल रहा. सरकार ने मजबूर होकर वन अधिकार पट्टा बांटना शुरू किया. आज सबको पट्टे मिल रहे हैं. यहां तक की आज जो पट्टे मिल रहे हैं, वह सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं है. एसटी, एससी और ओबीसी हर समाज को वन अधिकार पट्टे दिए जा रहे हैं. उनका जो आंदोलन था, जमीन का आंदोलन था. काफी लोगों को जानकारी नहीं है. उन्हें लगता है यह सिर्फ एक समाज का है. जबकि सभी इसका लाभ ले सकते हैं. इस अधिनियम को पूरा पढ़िए. इस अधिनियम का पूरा नाम भी लोगों को नहीं पता है.

छत्तीसगढ़ आदिवासी प्रदेश माना जाता है. साल 2012-13 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी. उस समय भी 20% आरक्षण था. 2005 से 2012 तक 20-25% आरक्षण ही मिल रहा था. दादा हीरा सिंह ने विधानसभा घेराव किया. उस समय भी उन्हें जेल में डाला गया. उस समय भी वह जेल में रहे. प्रदेश भर में आंदोलन हुआ और उस समय तत्कालीन रमन सिंह की सरकार ने 32% आरक्षण का नियम लागू किया.

दादा हीरा सिंह मरकाम ने बहुत आंदोलन किये, जेल की यात्रा की है. उनके सभी आंदोलन, सफल आंदोलन रहे हैं. कोरबा जिले का तानाखार विधानसभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बीहड़ क्षेत्र है. आज भी लोग हाथी प्रभावित हैं, लोग दहशत में सोते हैं. लगातार हम जिला खनिज फंड से विकास कार्यों को पूरा करवाने का प्रयास कर रहे हैं. हाई मास्ट लाइट लगे, बच्चों के स्कूल के बिल्डिंग बने, आंगनबाड़ी भवन बने, उसके साथ-साथ उचित मूल्य की दुकान का बढ़िया भवन बने. ग्राम पंचायत का भवन बने. मेरे प्रयास से 97 गांव में विकास के काम कंप्लीट हुए है. तकरीबन 150 स्कूल के बिल्डिंग स्वीकृत हुए हैं.

सवाल : 25 वर्ष की यात्रा में पाली तानखार क्षेत्र जो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र के विकास को कैसे देखते हैं.?

जवाब : प्रदेश आज युवा हो गया, युवा छत्तीसगढ़ हो गया. लेकिन तानाखार में लगातार विपक्ष यानी कांग्रेस के विधायक 20 साल से वहां रहे हैं और उसके अनुसार देखा जाए तो, उनके प्रयास क्या हुए हैं मुझे नहीं मालूम. लेकिन विकास नहीं हुआ है. मेरा कार्यकाल जैसे ही शुरू हुआ, एक बहुत लंबी मांग थी. लैंगा होते हुए पेंड्रा मार्ग, इसके लिए 19 करोड़ 97 लाख स्वीकृत हो चुका है. उसका काम भी शुरू हो चुका है.

सवाल : विधायक जी आप आदिवासी वर्ग से आते हैं, प्रदेश के मुखिया भी एक आदिवासी हैं. क्या एक ऐसे विधायक जो आदिवासी हैं और थर्ड फ्रंट के हैं, उनकी बातों को सीएम सुनते हैं?

जवाब : बिल्कुल, हमारी बातों को सुना जाता है और मेरे क्षेत्र के बाहर की मांगों को भी स्वीकृत किए हैं. मैंने उनसे कहा कि मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं. देश का प्रतिनिधित्व करता हूं. पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत का भ्रमण करता हूं. मेरे प्रवास के दौरान भरतपुर सोनहत में 38 लाख रुपए की मांगें की गई हैं. उसे भी उन्होंने स्वीकृत किया. प्रदेश के बाहर भी मेरी मांगों को स्वीकृत कर रहे हैं और मेरे पास पूरे प्रदेश की समस्या आती है. मैं सब के लिए संघर्ष करता हूं, सभी कार्यों के लिए मांग करता हूं. सभी काम हो भी रहे हैं

सवाल : विधानसभा की कार्यवाही में हम देखते हैं कि वरिष्ठ और कनिष्ठ नेताओं के बीच गहमा गहमी का माहौल बन जाता है, ऐसे में क्या आपकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है, वर्तमान सरकार में विधानसभा की कार्यवाही को आप कैसे देखते हैं?

जवाब : हमारी बातों को पूरी तरह से सुना जाता है. हमारे विधानसभा प्रश्न लगते हैं. विधानसभा के बाद ध्यानाकर्षण के दौरान भी हम अपनी बातें कहते हैं. ध्यानाकर्षण की रिकॉर्डिंग होती है. यह लेखा जोखा पिछली सरकार का है, इसलिए मंत्री आपस में भिड़ते हैं, ताकि वह पिछले सरकार की पोल खोल सकें. किसने कितना भ्रष्टाचार किया, किसने कितना पैसा खाया है, किसने क्या घोषणा किया और कितनी जगह लीपापोती हुई. पिछले 5 साल का लेखा-जोखा निकालने के लिए वह अपनी सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं. यदि सीनियर जूनियर अलग-अलग होते तो सरकार गिर जाती, लेकिन सरकार बची हुई है. हमको तो लगता है कि वह सब मिले हुए हैं.

सवाल : तुलेश्वर मरकाम ने दादा हीरा सिंह मरकाम को देखा, कांग्रेस का राज देखा और अब भाजपा सरकार में काम करने का मौका मिला. वर्तमान सरकार के कामकाज को किस तरह से देखते हैं और क्या अंतर है?

जवाब : देखिए, काफी पुरानी और बहुत बड़ी मांग है. आज जैसे हम पेसा एक्ट की बात करें, प्रदेश भर में कोरबा जिला पांचवी अनुसूची वाला क्षेत्र है. यहां के जो रहवासी हैं, जिन्होंने अपना जल जंगल जमीन प्रदेश के विकास के लिए दे दिया. एक तरीके से हमने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया. कोरबा जिला एक तरीके से मिनी भारत बन गया. बंगाल से मद्रास से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र से लोग यहां आकर रोजी रोजगार कर रहे हैं. परंतु आज यहां के स्थानीय, यहां के मूल निवासी कहीं नजर नहीं आते. इस बात कि मुझे बहुत पीड़ा है.

यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है. यहां की कंपनियों में जो ठेका कंपनियां हैं, वहां स्थानीय लोगों को रोजी रोजगार दिया जाना चाहिए और जिनकी मांगे जायज हैं, जिनकी जमीन ली गई है, उन्हें रोजगार दिया जाना चाहिए. जिन लोगों की जमीन कम मात्रा में गई है, जो नौकरी के लिए पात्र नहीं हैं, उन लोगों को भी ठेका कंपनियों में रोजगार दिया जाना चाहिए. हमारे पुरखों की जमीन , जो छीन ली गई, उन्हें हर हाल में रोजगार मिलना चाहिए ताकि उन्हें दर-दर की ठोकर न खाना पड़े. पेसा एक्ट का पालन होना चाहिए, ग्राम सभा का पालन होना चाहिए. लेकिन यहां पर वह हो नहीं रहा है.