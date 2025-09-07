अखिलेश यादव ने कहा-भाजपा के "मास्टर स्ट्रोक" से लोकतंत्र को खतरा, योगी को लेकर कही ऐसी बात
सैफई पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेसवार्ता कर भाजपा और प्रदेश सरकार पर साधा निशाना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 7, 2025 at 2:30 PM IST
इटावा : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को अपने पैतृक गांव सैफई पहुंचे. यहां मीडिया से मुखातिब होकर भाजपा और प्रदेश सरकार की नीतियों पर कड़े प्रहार किए. अखिलेश यादव इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी चुटकी ली. उन्होंने कहा कि जब-जब मुख्यमंत्री जी जाते हैं इकाना स्टेडियम से जनता भाग जाती है.
सपा मुखिया ने कहा कि जब बीजेपी जाएगी तभी लोकतंत्र बचेगा, संविधान सुरक्षित रहेगा और आरक्षण कायम रहेगा. बीजेपी ने प्रेस पर अपना नियंत्रण कर लिया है. यह लोकतंत्र के लिए खतरा है. असल में यही भाजपा सरकार “मास्टर स्ट्रोक” है. महंगाई, बेरोजगारी और व्यवस्थाओं पर कहा कि बीजेपी के हटने पर ही महंगाई घटेगी, गरीबों को इलाज मिलेगा, बिजली और नौकरी मिलेगी तथा सड़कों के गड्ढे भी भरेंगे. उन्होंने जनता से अपील की कि अगर सचमुच आजादी चाहिए तो सबसे पहले बीजेपी को हटाना होगा.
सपा मुखिया ने कहा कि दुनिया में इकलौता कानून जीएसटी होगा, जिसमें इतने संशोधन हुए हैं. जीएसटी स्लैब में कमी पर कहा कि अब तक सरकार किसको मुनाफा कमाने दे रही थी. बहरहाल स्लैब कम हो जाने के बावजूद महंगाई कम नहीं होगी. सपा सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है. DAP इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि उसमें PDA शब्द है और PDA के लोग ही बड़े पैमाने पर खेती करते हैं. ऐसे में विकास तब होगा जब बीजेपी जाएगी. इलाज, बिजली, नौकरी तब मिलेगी जब बीजेपी जाएगी, इसलिए बीजेपी हटाओ.
यह भी पढ़ें : अखिलेश यादव ने कहा- डीए का बकाया न देकर कर्मचारियों पर दोहरी मार कर रही सरकार
यह भी पढ़ें : सांसद हरीश द्विवेदी ने अखिलेश यादव को पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़ने की दी सलाह