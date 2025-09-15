ETV Bharat / state

इटावा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश समेत दो कुख्यात हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

वनरक्षक अभय चौधरी पर कुल्हाड़ी से किया था हमला: इटावा एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 11 सितंबर को लखना रेंज के वनरक्षक अभय चौधरी पर ग्राम बहादुरपुरघार के पास हमला किया गया था. उन्होंने तीन लोगों को कुल्हाड़ी से हरे पेड़ काटते देखा था और उनको रोकने की कोशिश की थी. आरोपियों ने गाली-गलौज की और वनरक्षक अभय चौधरी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया.

इटावा: पुलिस ने सोमवार को 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश समेत दो कुख्यात हिस्ट्रीशीटर्स को मुठभेड़ में दबोच लिया. पकड़े गए आरोपियों के पास से दो अवैध तमंचे, कारतूस और एक नेक्सॉन कार बरामद की गई. गिरफ्तार आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास है. इनके खिलाफ हत्या, अपहरण, लूट और गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं.

एसएसपी ने कई टीमें गठित की थीं: घायल वनरक्षक की तहरीर पर थाना लवेदी में मुकदमा दर्ज किया गया था. एसएसपी इटावा ने मुख्य आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा संदिग्ध वाहनों की पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी एक बिना नंबर की नेक्सॉन कार आती दिखाई दी. पुलिस ने रोकने का इशारा किया, तो कार सवार बदमाशों ने गोली चला दी.

दोनों आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे: जवाबी कार्रवाई में एक गोली अंशू पुत्र राजेन्द्र निवासी नवादा थाना लवेदी के पैर में लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा और उसको गिरफ्तार कर लिया गया. उसके साथ संजय उर्फ पुत्तन तिवारी पुत्र रविन्द्रनाथ तिवारी निवासी वेदान टोला को भी गिरफ्तार किया गया है.

नेक्सॉन कार बरामद की गई. (Photo Credit: ETV Bharat)

इन मामलों में दर्ज हैं मुकदमे: आरोपियों के पास से दो तमंचे 315 बोर, पांच जिंदा कारतूस, चार खोखे और एक नेक्सॉन कार बरामद की गई. दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या, अपहरण, डकैती, आर्म्स एक्ट और गुण्डा एक्ट सहित कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं. पुलिस की इस कार्रवाई में एसओजी प्रभारी उपनिरीक्षक बीके सिंह, सर्विलांस प्रभारी नागेंद्र चौधरी, थाना बकेवर प्रभारी विपिन मलिक तथा थाना लवेदी प्रभारी प्रीति सेंगर अपनी-अपनी टीम के साथ शामिल रहे.

