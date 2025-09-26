ETV Bharat / state

इटावा नगर पालिका परिषद सीनियर क्लर्क ने यमुना में लगाई छलांग, घर में छोड़े सुसाइड नोट में लिखी वजह

नगर पालिका परिषद की चेयरमैन और उनके पति, ईओ संतोष मिश्रा समेत कई लोगों पर उत्पीड़न और साजिश का आरोप लगाया है.

राजीव यादव ने नदी में लगाई छलांग. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 2:56 PM IST

इटावाः नगर पालिका परिषद के वरिष्ठ लिपिक और कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव यादव ने शुक्रवार सुबह यमुना नदी में छलांग लगा ली. इस घटना के बाद नगर पालिका समेत पूरे शहर में हड़कंप मच गया. सूचना पर पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और नदी में सर्च अभियान शुरू किया है, लेकिन अभी तक सुराग नहीं लग सका है. मौके से राजीव मोटरसाइकिल और चप्पल बरामद हुई हैं. वहीं, घर एक सुसाइड नोट छोड़ा है.

घर पर छोड़ा सुसाइड नोटः घर से मिले सुसाइड नोट में राजीव ने नगर पालिका परिषद की चेयरमैन ज्योति गुप्ता, उनके पति और पूर्व चेयरमैन कुलदीप गुप्ता उर्फ संटू, ईओ संतोष मिश्रा समेत कई लोगों पर उत्पीड़न और साजिश का आरोप लगाया है. सुसाइड नोट में लिखा है कि ' वह (राजीव यादव) 31 अक्टूबर 2025 को सेवानिवृत्त होने वाला था. लंबे समय से प्रमोशन मामला अटका हुआ था, जिसको लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश दिया था. इसके बावजूद उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया. इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष और अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेंप्ट दाखिल किया था. जिसके बाद साजिश के तहत उनके खिलाफ झूठी जांचें बैठा दी गईं, जिससे वह गहरे तनाव में आ गए थे.'

सुबह घर से टहलने निकले थेः बेटे सिद्धार्थ यादव ने बताया कि पिता राजीव यादव शुक्रवार सुबह टहलने की बात कहकर घर से निकले थे. उनके दोस्त ने यमुना पुल पर पिता बाइक खड़ी देखी. वहां पहुंचने पर मोटरसाइकिल और चप्पलें मिलीं. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक व्यक्ति को नदी में छलांग लगाते देखा गया. घर पर मिले सुसाइड नोट में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कई महीनों से चेयरमैन, उनके पति और अधिकारियों के उत्पीड़न से वह परेशान थे.

राजनीतिक हलचल तेज, विधायक मौके पर पहुंचीः वहीं, घटना की जानकारी पर सदर विधायक सरिता भदौरिया, नगर पालिका परिषद के कर्मचारी और शहर के कई समाजसेवी घटनास्थल पर पहुंचे. राजीव यादव के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि अगर उनके पिता सकुशल नहीं मिलते तो सुसाइड नोट में नामजद सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए. सदर विधायक सरिता भदौरिया ने भावुक होकर कहा कि पीड़ित राजीव यादव मुझसे मिलने आया था, जिसके बाद मैंने जिलाधिकारी से भी मुलाकात कराई थी. दुख है कि पीड़ित राजीव यादव को न बचा सकी.


राजीव यादव के कूदने की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों को बुलाकर सर्च अभियान शुरू किया गया है. पुलिस ने सुसाइड नोट कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.- विक्रम सिंह राघव, उप जिलाधिकारी-सदर

