इटावा में नगर पालिका के सीनियर क्लर्क ने दी जान; 29 घंटे बाद मिली लाश, बेटा बोला- आरोपियों पर कार्रवाई के बाद ही करेंगे अंतिम संस्कार

इटावा : यमुना में छलांग लगाने वाले नगर पालिका के सीनियर क्लर्क का शव 29 घंटे बाद मिला. शनिवार की सुबह 11 बजे एसडीआरएफ की टीम ने बढ़पुरा थाना क्षेत्र के जरहौली गांव के पास से शव बरामद किया. इस दौरान लोगों की भीड़ जुटी रही. क्लर्क के बेटे ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की. यह भी कहा कि जब तक मामले में पुलिस एक्शन नहीं ले लेती तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा.

मीडिया से बातचीत में क्लर्क राजीव यादव के बेटे सिद्धार्थ अर्जुन ने कहा कि मैं पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी चाहता हूं. उसके बाद ही मैं अपने पिता के शव का अंतिम संस्कार करूंगा. आरोपियों ने पिछले 3 महीने से पिता को प्रताड़ित किया. किसी को भी इतना परेशान नहीं करना चाहिए जिससे वह मजबूर हो जाए अपने परिवार को छोड़ने के लिए. आरोपियों के लिए मैं कम से कम फांसी चाहता हूं.

'पिता को न्याय दिलाकर रहेंगे' : सिद्धार्थ ने बताया कि उन्होंने अपने पिता के सुसाइड नोट में लिखे पांच नामजदों के खिलाफ सीओ को तहरीर दी है. जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए. उन्होंने अपनी जान को भी खतरा बताया. कहा कि वे अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए किसी भी कीमत पर नहीं झुकेंगे. वहीं शव मिलने की जानकारी पर बीजेपी से सदर विधायक सरिता भदौरिया, बीजेपी जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता, सपा नेता सर्वेश शाक्य, उदयभान सिंह पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे. उन्होंने परिवार को सांत्वना दी.

क्षेत्राधिकारी नगर अभय नारायण राय ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. परिवार की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी.