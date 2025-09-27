ETV Bharat / state

इटावा में नगर पालिका के सीनियर क्लर्क ने दी जान; 29 घंटे बाद मिली लाश, बेटा बोला- आरोपियों पर कार्रवाई के बाद ही करेंगे अंतिम संस्कार

बेटे ने 5 लोगों पर लगाया पिता का शोषण करने का आरोप, कहा- मेरी जान को खतरा.

बेटे ने लगाए गंभीर आरोप.
बेटे ने लगाए गंभीर आरोप. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 5:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इटावा : यमुना में छलांग लगाने वाले नगर पालिका के सीनियर क्लर्क का शव 29 घंटे बाद मिला. शनिवार की सुबह 11 बजे एसडीआरएफ की टीम ने बढ़पुरा थाना क्षेत्र के जरहौली गांव के पास से शव बरामद किया. इस दौरान लोगों की भीड़ जुटी रही. क्लर्क के बेटे ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की. यह भी कहा कि जब तक मामले में पुलिस एक्शन नहीं ले लेती तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा.

मीडिया से बातचीत में क्लर्क राजीव यादव के बेटे सिद्धार्थ अर्जुन ने कहा कि मैं पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी चाहता हूं. उसके बाद ही मैं अपने पिता के शव का अंतिम संस्कार करूंगा. आरोपियों ने पिछले 3 महीने से पिता को प्रताड़ित किया. किसी को भी इतना परेशान नहीं करना चाहिए जिससे वह मजबूर हो जाए अपने परिवार को छोड़ने के लिए. आरोपियों के लिए मैं कम से कम फांसी चाहता हूं.

'पिता को न्याय दिलाकर रहेंगे' : सिद्धार्थ ने बताया कि उन्होंने अपने पिता के सुसाइड नोट में लिखे पांच नामजदों के खिलाफ सीओ को तहरीर दी है. जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए. उन्होंने अपनी जान को भी खतरा बताया. कहा कि वे अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए किसी भी कीमत पर नहीं झुकेंगे. वहीं शव मिलने की जानकारी पर बीजेपी से सदर विधायक सरिता भदौरिया, बीजेपी जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता, सपा नेता सर्वेश शाक्य, उदयभान सिंह पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे. उन्होंने परिवार को सांत्वना दी.

क्षेत्राधिकारी नगर अभय नारायण राय ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. परिवार की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

शुक्रवार की सुबह दी थी जान : नगर पालिका परिषद के वरिष्ठ लिपिक और कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव यादव ने शुक्रवार की सुबह यमुना नदी में छलांग लगा दी थी. सूचना पर पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. मौके से राजीव की मोटरसाइकिल और चप्पल बरामद हुई थी. वहीं, घर एक सुसाइड नोट छोड़ा था.

साजिशन जांच बैठाने का लगाया था आरोप : सुसाइड नोट में नगर पालिका परिषद की चेयरमैन समेत अन्य पर आरोप लगाए गए थे. सीनियर क्लर्क 31 अक्टूबर 2025 को रिटायर होने वाला था. सुसाइड नोट में लंबे समय से प्रमोशन न होने की भी बात लिखी गई है. यह भी लिखा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया. साजिशन उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई थी.

यह भी पढ़ें : इटावा नगर पालिका परिषद सीनियर क्लर्क ने यमुना में लगाई छलांग, घर में छोड़े सुसाइड नोट में लिखी वजह

For All Latest Updates

TAGGED:

MUNICIPAL CORPORATIONCLERK RAJIV YADAV CASEGOVERNMENT EMPLOYEE DEATHइटावा नगर पालिका राजीव यादवETAWAH SENIOR CLERK KILLED HIMSELF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.