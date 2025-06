ETV Bharat / state

बिना सच्चाई जानें, इटावा मामले को जातीय रंग दे रहे अखिलेश; सभी आरोप बेबुनियाद: मंत्री जयवीर सिंह - ETAWAH YADAV BRAHMIN TENSION

बिना सच जानें, इटावा मामले को जातीय रंग दे रहे अखिलेश यादव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 27, 2025 at 9:36 AM IST | Updated : June 27, 2025 at 9:45 AM IST 6 Min Read

लखनऊ: इटावा में दो जातियों के बीच हुए तनाव से प्रदेश की राजनीति गर्म है. अखिलेश यादव ने जहां आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, वहीं इटावा में हजारों की संख्या में विरोध-प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने जमकर तोड़फोड़, उपद्रव किया. सीएम योगी आदित्यनाथ ने जातिगत तनाव पैदा करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. प्रदेश के पर्यटन मंत्री और मैनपुरी से विधायक जयवीर सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. जयवीर सिंह ने साफ कहा कि अखिलेश यादव ने बिना पूरी सच्चाई जाने, मामले को जातीय रंग देने की कोशिश की है. उन्होंने जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है. जयवीर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव ने हर बार की तरह, इस बार भी जाति देखकर अपराध पर प्रतिक्रिया दी है. तथ्यों से उनका कोई लेना-देना नहीं है. प्रदेश सरकार सभी संगठनों को भरोसा दिलाती है, कि न्याय होगा और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे. जयवीर सिंह ने कहा कि सनातन धर्म के संत रामानंद ने रैदास और कबीर को अपना शिष्य बनाया, जबकि वे दोनों ही ब्राह्मण समाज के नहीं थे. सनातन धर्म जाति नहीं गुणों का सम्मान करता है. संत रैदास और कबीर को हमने न केवल संत बल्कि ईश्वर की श्रेणी में रखते हुए उनकी पूजी की जाती है. भाजपा की सरकार ने संत रविदास के लिए वाराणसी में उनकी जन्मस्थली पर स्मारक व संग्रहालय का निर्माण कराया. लालपुर में उनकी प्रतिमा लगवाई. रविदास जयंती समारोह और उनकी जीवनी का पाठ्यक्रम में समावेश कराया. गुरू और संत की कोई जाति नहीं: जयवीर सिंह ने कहा, अयोध्या एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया. सपा सरकार में हिंदू, दलित जाति के महापुरुषों का नाम बदलकर आताताइयों के नाम पर रखा जाता था. भारत के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा महाकुंभ के पावन पर्व में भी बिना किसी भेदभाव के सफाई कार्य करने वाले सफाईकर्मियों का चरण स्पर्श किया गया. उनके द्वारा किए गए कार्य को न केवल सराहा गया, बल्कि उसके लिए उन्हें सम्मान से विभूषित किया गया. जयवीर सिंह ने कहा कि सनातन समाज की परंपरा के अनुसार ही आज जय गुरुदेव और रामदेव जी को संत की संज्ञा देते हुए वही सम्मान दिया जाता है, जो एक संत का होता है, क्योंकि उनकी कोई जाति नहीं होती. इटावा की घटना राजनीतिक षड़यंत्र: मंत्री ने कहा कि, इटावा की घटना में नाराजगी सम्भवतः धोखाधड़ी से है, न कि जाति से है. मीडिया से भी अनुरोध है, कि तथ्यात्मक जानकारी प्रसारित करें. जातीय उन्माद को बढ़ावा देने वाली अफवाहों से बचें. प्रदेश की शांति और एकता बनाए रखने में सभी की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, कि जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो. यह संघर्ष स्वाभाविक नहीं, बल्कि सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है. कुछ दल जनसमर्थन न मिलने के कारण अब समाज में जातीय टकराव पैदा करके अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहें है. सीएम योगी ने दिया सख्त संदेश: सीएम योगी ने साफ कहा है, कि साजिशकर्ताओं का उद्देश्य देश को गुलामी के उस कालखंड में फिर से ले जाना है, जहां जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर देश को बांटकर विदेशी ताकतों ने शासन किया था. इटावा, औरैया और कौशांबी की घटनाएं इस साजिश का उदाहरण हैं. मुख्यमंत्री ने सभी डीएम, एसपी, जोन-रेंज स्तर के अधिकारियों को आदेश दिए हैं, कि इस तरह के मामलों में कोई नरमी न बरती जाए. जातीय हिंसा फैलाने वालों की सार्वजनिक रूप से पहचान की जाए. ऐसे लोगों को समाज को तोड़ने वाला और देश के लिए खतरा बताया जाए. यदि आवश्यकता पड़े तो इन्हें जातीय हिंसक व्यक्ति घोषित कर समाज से अलग करने का अभियान चलाया जाए. इटावा मामले पर एक्शन में योगी सरकार

Last Updated : June 27, 2025 at 9:45 AM IST