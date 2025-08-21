ETV Bharat / state

एटा में सीएम योगी ने किया 750 करोड़ के सीमेंट प्लांट का शुभारंभ; कहा- सपा और कांग्रेस ने केवल अपने परिवार का विकास किया

सीएम ने कहा- प्लांट से हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार, माफिया का अड्डा बन गया विकास का हब.

सीएम योगी ने किया सीमेंट प्लांट का शुभारंभ.
सीएम योगी ने किया सीमेंट प्लांट का शुभारंभ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 4:42 PM IST

एटा : 'मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस-सपा ने देश की पहचान मिटाने का काम किया. मुगलों ने देश को लूटा था. अंग्रेजों ने इसे तबाह किया. सपा-कांग्रेस की नीयत कभी विकास की नहीं रही. इन्होंने सबका साथ लिया, लेकिन विकास सिर्फ अपने परिवार का किया. डबल इंजन की सरकार ने माफिया के अड्डे को विकास का हब बनाया है'.

ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही. उन्होंने गुरुवार को एटा में 750 करोड़ रुपये की लागत वाले श्री सीमेंट प्लांट का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला.

सीएम योगी ने कहा कि पहले एटा अपराध और माफिया का गढ़ माना जाता था. गरीबों की जमीन पर कब्जे होते थे, लेकिन आज डबल इंजन सरकार की साफ नीयत, स्पष्ट नीति और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की वजह से यहां निवेश और रोजगार के नए अवसर बने हैं. सीएम ने बताया कि श्री सीमेंट प्लांट से 500 लोगों को प्रत्यक्ष और करीब 3 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा.

सीएम योगी ने किया प्लांट का अवलोकन.
सीएम योगी ने किया प्लांट का अवलोकन.

सीएम ने कहा कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट व डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हजारों लोगों को भी काम के अवसर मिलेंगे. यह आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की मजबूत नींव है. सीएम ने कांग्रेस काल की याद दिलाते हुए कहा कि एक समय सीमेंट नियंत्रित मात्रा में मिलता था. घर बनाना मुश्किल था. यही कांग्रेस की नीति थी.

सीएम ने कहा कि साल 2017 से पहले यूपी देश की सातवीं अर्थव्यवस्था था, जबकि आज यह दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. अब तक 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. इनमें 15 लाख करोड़ पर काम शुरू हो चुका है. 60 लाख युवाओं को रोजगार मिला है.

सीएम योगी ने किया प्लांट का अवलोकन.
सीएम योगी ने किया प्लांट का अवलोकन.

मुख्यमंत्री ने एटा की पारंपरिक पहचान जलेसर के घंटा-घुंघरू उद्योग का भी जिक्र किया. कहा कि ओडीओपी के तहत इस क्षेत्र को नई पहचान मिल रही है. उन्होंने बताया कि श्री सीमेंट ने 183 शहीद परिवारों को मुफ्त सीमेंट देकर राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाई है.

कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, एमएलसी डॉ. महेंद्र सिंह, विधायक सत्यपाल सिंह राठौर समेत कई जनप्रतिनिधि और श्री सीमेंट प्रबंधन के अधिकारी मौजूद रहे. उद्घाटन से पहले सीएम योगी ने प्लांट का अवलोकन किया. परिसर में पौधारोपण भी किया.

