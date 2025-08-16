ETV Bharat / state

एटा में चेहल्लुम जुलूस के बाद बवाल ; भीड़ ने दो युवकों को चोर समझकर पीटा, थाने के बाहर किया पथराव - ETAH CHEHALUM PROCESSION

नया गांव थाना क्षेत्र का मामला. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज और दागने पड़े आंसू गैस के गोले.

आक्रोशित भीड़ को समझाते पुलिसकर्मी.
August 16, 2025

एटा : नया गांव थाना क्षेत्र में चेहल्लुम का जुलूस देखकर घर लौट रहे दो युवकों को भीड़ ने चोर समझकर बेरहमी से पीट दिया. लाठी-डंडों और बेल्टों से हुई मारपीट में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके से गुजर रही पुलिस ने बमुश्किल युवकों को भीड़ से बचाकर थाने पहुंचाया. इसी बात से ग्रामीण उग्र हो गए और थाने के सामने हंगामा शुरू कर दिया. गुस्साई भीड़ ने पुलिसकर्मियों से नोकझोंक के साथ थाने पर पथराव कर दिया.


बताया जा रहा कि फिरोज पुत्र नसीम (18) और फहीम पुत्र सुदीन (18) अलीगंज से चेहल्लुम का जुलूस देखकर बाइक से लौट रहे थे. इसी दौरान अघतिया गांव के पास भीड़ ने उन्हें रोक लिया और चोर होने के शक में पीटना शुरू कर दिया. पुलिस ने किसी तरह वहां से निकाल कर दोनों को थाने ले गई तो पीछ से भीड़ भी थाने पहुंच गई. इस दौरान युवकों के परिजन भी थाने पहुंच गए तो भीड़ ने उन्हें भी पीट दिया और मोटरसाइकिलों के साथ पुलिस वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके और आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर-बितर कर स्थिति संभाली.

एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने बताया कि जुलूस में बवाल की सूचना पर अतिरिक्त फोर्स को मौके पर भेजकर हालात पर नियंत्रण कर लिया गया था. अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी नीतिश गर्ग रात करीब 12 बजे तक हालात संभालने में जुटे रहे. प्रकरण में पांच नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ बलवा, मारपीट और हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. मारपीट में घायल दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है.

