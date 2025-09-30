देहरादून में देर रात हुआ बवाल, भीड़ ने रोड जाम कर किया हंगामा, पुलिस ने दिखाई सख्ती, मुकदमा दर्ज
सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के बाद देहरादून में जमकर हंगामा हुआ. कुछ लोगों ने सड़कों पर उतरकर माहौल खराब करने का प्रयास किया.
देहरादून: सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून रात को बवाल हो गया था. सोमवार 29 सितंबर देर रात पटेल नगर थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए थे. लाल पुल के पास लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो गई थी. इस दौरान कुछ लोगों ने नारेबाजी की. साथ ही सड़क जाम कर शहर का माहौल खराब करने का भी प्रयास किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को वहां से खदेड़ा.
संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है. पुलिस-प्रशासन की सख्त चेतावनी है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी. वहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने और आपत्तिजनक कमेंट करने के संबंध में कोतवाली पटेल नगर पुलिस की तरफ से खुद ही मुकदमा दर्ज कराया गया है. साथ ही आपत्तिजनक कमेंट करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है.
जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात को सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल किया गया, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का प्रयास किया गया. पुलिस ने वायरल स्क्रीनशॉट का तुरंत संज्ञान लिया. इसके बाद चौकी प्रभारी बाजार कोतवाली पटेल नगर प्रमोद शाह प्रमोद शाह ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए आपत्तिजनक कमेंट करने वाले व्यक्ति गुलशन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और आपत्तिजनक कमेंट को हटवाया.
एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और अराजकता फैलाने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि इससे पहले उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में भी इस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया. वहां भी जुलूस के दौरान शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था. इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया था. इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई और हल्का बल प्रयोग करते हुए उपद्रवियों को खदेड़ दिया था. वहीं शहर में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया था. काशीपुर मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था.
वहीं अब काशीपुर की तरह देहरादून में भी कुछ लोगों ने शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया, लेकिन देहरादून भी पुलिस ने काशीपुर की तरह सख्ती दिखाई तत्काल कार्रवाई करते हुए उपद्रवियों को खदेड़ दिया. सरकार की तरफ स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि प्रदेश में किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
