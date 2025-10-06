ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को प्रभावी बनाने में जुटा EPFO, किया जाएगा प्रचार-प्रसार

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को लेकर ईपीएफओ अधिकारियों ने झारखंड के व्यापारियों के साथ एक बैठक की.

Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rojgar Yojana
बैठक के दौरान अधिकारी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 6, 2025 at 2:44 PM IST

रांची: रोजगार सृजन के उद्देश्य से 1 अगस्त को शुरू की गई प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना (पीएमवीवाई) झारखंड में धीमी गति से आगे बढ़ रही है. इसे देखते हुए, ईपीएफओ ने इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्णय लिया है ताकि नियोक्ताओं से लेकर नौकरी चाहने वालों तक, सभी को इसका लाभ मिल सके. इसी उद्देश्य से, ईपीएफओ अधिकारियों ने सोमवार को झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में राज्य के व्यापारियों के साथ एक बैठक की.

इस अवसर पर सहायक आयुक्त राकेश कुमार सिन्हा ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से चैंबर पदाधिकारियों और व्यापारियों के समक्ष योजना की जानकारी दी और इसके लाभों के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि 1 अगस्त से शुरू हुई इस योजना में अब तक अच्छी प्रगति हुई है. हालांकि, त्योहारी सीजन के कारण अपेक्षित वृद्धि सीमित रही है. इसलिए, ईपीएफओ जागरूकता कार्यक्रम शुरू करेगा.

जानकारी देते ईपीएफओ के सहायक आयुक्त आर के सिन्हा (ईटीवी भारत)

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत, केंद्र सरकार अगले दो वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए 99,446 करोड़ रुपये खर्च करेगी. यह झारखंड जैसे राज्यों के उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा जो पहली बार रोजगार की तलाश में हैं. यह योजना पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है.

नियोक्ता भी प्रोत्साहन प्राप्त करेंगे. सरकार, नियोक्ताओं को कम से कम छह महीने तक लगातार नौकरी करने पर 20,000 रुपये से अधिक लेकिन 100,000 रुपये से कम वेतन पाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो वर्षों तक 3,000 रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन प्रदान करेगी. इस प्रोत्साहन को तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है. इसी प्रकार, 10,000 रुपये प्रति माह कमाने वाले कर्मचारी के लिए नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी 1,000 रुपये प्रति माह और 10,000 रुपये से अधिक और 20,000 रुपये तक कमाने वाले कर्मचारी के लिए 2,000 रुपये प्रति कर्मचारी मिलेंगे.

50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए, ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कम से कम छह महीने तक लगातार कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी या पांच अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने होंगे.

प्रधानमंत्री विकास भारत योजना से इन्हें मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री विकास भारत योजना के तहत, अगर आप पहली बार किसी निजी क्षेत्र की कंपनी में काम कर रहे हैं, तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है. आपके वेतन के अलावा, केंद्र सरकार ₹15,000 तक का प्रोत्साहन भत्ता प्रदान करेगी, जो एक वर्ष के भीतर दो किस्तों में आपके खाते में जमा हो जाएगा. इसके लिए किसी विशेष औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप जिस कंपनी या फर्म में काम करते हैं, उसका ईपीएफओ से संबद्ध होना आवश्यक है. यह योजना न केवल नए कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, बल्कि नियोक्ता को भी लाभान्वित करेगी.

इस योजना के तहत, ₹15,000 तक का मासिक वेतन दो किस्तों में दिया जाएगा. पहली किस्त छह महीने की नौकरी पूरी होने पर कर्मचारी के खाते में जमा की जाएगी, जबकि दूसरी किस्त एक साल बाद मिलेगी. यह योजना एक अगस्त 2025 को शुरू की गई है और अगले दो साल यानी 30 जुलाई 2027 तक जारी रहेगी. ईपीएफओ के सहायक आयुक्त आरके सिन्हा के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में इस योजना के लिए दो साल का अतिरिक्त समय दिया जाएगा.

TAGGED:

EPFO IN JHARKHANDPMVBRYTRADERS OF JHARKHANDझारखंड में ईपीएफओEPFO MEETING

