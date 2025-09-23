ETV Bharat / state

सौम्या चौरसिया की संपत्ति ईओडब्ल्यू ने की कुर्क, कोल लेवी स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैं आरोपी

सौम्या चौरसिया की संपत्ति ईओडब्ल्यू ने की कुर्क ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 23, 2025 at 4:53 PM IST | Updated : September 23, 2025 at 5:44 PM IST 3 Min Read

रायपुर : EOW कोर्ट के आदेश पर मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले से संबंधित मामले में सौम्या चौरसिया के 16 अचल संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की गई है. विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम छत्तीसगढ़ के द्वारा अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया गया है. सौम्या चौरसिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज है. सौम्या चौरसिया ने 45 अचल संपत्ति खरीदी थी.जिसकी कीमत 47 करोड़ रुपए आंकी गई है. ये संपत्ति करीबी रिश्तेदार सौरभ मोदी, अनुराग चौरसिया और अन्य के नाम से खरीदे जाने के साक्ष्य मिले थे.

सौम्या चौरसिया की संपत्ति ईओडब्ल्यू ने की कुर्क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





16 अचल संपत्ति कुर्क :वहीं राज्य ईओडब्ल्यू रायपुर ने 16 अचल संपत्तियों के भ्रष्ट तरीके से अर्जित किए जाने के साक्ष्य जुटाए थे. इसके तहत विशेष न्यायालय ने दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 में लिखित प्रावधानों के तहत कुर्की किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था. इसकी सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने 22 सितंबर को 16 अचल संपत्ति जिसका मूल्य लगभग 8 करोड़ रुपए है. अंतरिम कुर्की किए जाने का आदेश पारित किया है. इस कार्रवाई से पहले कोल लेवी घोटाला और दूसरे स्रोतों से खरीदी गई अचल संपत्ति में से लगभग 39 करोड़ रुपए की 29 अचल संपत्ति को ईडी ने पूर्व में कुर्क किया था.

8 करोड़ की 16 अचल संपत्तियों को किया गया अटैच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

Last Updated : September 23, 2025 at 5:44 PM IST