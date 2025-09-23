सौम्या चौरसिया की संपत्ति ईओडब्ल्यू ने की कुर्क, कोल लेवी स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैं आरोपी
EOW ने सौम्या चौरसिया की करोड़ों रुपए की 16 संपत्ति कुर्क की है.
Published : September 23, 2025 at 4:53 PM IST|
Updated : September 23, 2025 at 5:44 PM IST
रायपुर : EOW कोर्ट के आदेश पर मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले से संबंधित मामले में सौम्या चौरसिया के 16 अचल संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की गई है. विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम छत्तीसगढ़ के द्वारा अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया गया है. सौम्या चौरसिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज है. सौम्या चौरसिया ने 45 अचल संपत्ति खरीदी थी.जिसकी कीमत 47 करोड़ रुपए आंकी गई है. ये संपत्ति करीबी रिश्तेदार सौरभ मोदी, अनुराग चौरसिया और अन्य के नाम से खरीदे जाने के साक्ष्य मिले थे.
16 अचल संपत्ति कुर्क :वहीं राज्य ईओडब्ल्यू रायपुर ने 16 अचल संपत्तियों के भ्रष्ट तरीके से अर्जित किए जाने के साक्ष्य जुटाए थे. इसके तहत विशेष न्यायालय ने दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 में लिखित प्रावधानों के तहत कुर्की किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था. इसकी सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने 22 सितंबर को 16 अचल संपत्ति जिसका मूल्य लगभग 8 करोड़ रुपए है. अंतरिम कुर्की किए जाने का आदेश पारित किया है. इस कार्रवाई से पहले कोल लेवी घोटाला और दूसरे स्रोतों से खरीदी गई अचल संपत्ति में से लगभग 39 करोड़ रुपए की 29 अचल संपत्ति को ईडी ने पूर्व में कुर्क किया था.
ईओडब्ल्यू की कुर्की की पहली कार्रवाई : आपको बता दें कि ये अंतरिम कुर्की की कार्यवाही ईओडब्ल्यू रायपुर की पहली कार्रवाई है. जो शासन के भ्रष्टाचार पर रोकथाम के प्रयास और क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण कड़ी है. भविष्य में अन्य लोक सेवकों के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति भ्रष्टाचार के प्रकरणों में कुर्की की कार्यवाही की जाएगी.
क्या है कोल लेवी स्कैम: कोल लेवी स्कैम छत्तीसगढ़ में एक बड़े कार्टेल से जुड़े आरोपों से संबधित है. जिसमें आरोप है कि बड़े नौकरशाह, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों से जुड़े कार्टेल द्वारा छत्तीसगढ़ में परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले के लिए 25 रुपये की अवैध उगाही की जा रही थी. पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण ने सभी आरोपियों को मौका देने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 1 जून को कुर्की आदेश जारी किया था. ईडी ने 81 अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया है. इसके अलावा पीएमएलए नियम, 2013 के अनुसार दस अचल संपत्तियों के संबंध में बेदखली नोटिस जारी किया है. इन संपत्तियों में फ्लैट, आभूषण, कोयला वॉशरी और जमीन के प्लॉट शामिल हैं. अब तक इस केस में ईडी ने सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी पर शिकंजा कसा. इसके अलावा छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समीर विश्नोई समेत नौ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था.
