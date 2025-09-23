ETV Bharat / state

सौम्या चौरसिया की संपत्ति ईओडब्ल्यू ने की कुर्क, कोल लेवी स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैं आरोपी

EOW ने सौम्या चौरसिया की करोड़ों रुपए की 16 संपत्ति कुर्क की है.

EOW attached property of Saumya Chaurasia
सौम्या चौरसिया की संपत्ति ईओडब्ल्यू ने की कुर्क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2025 at 4:53 PM IST

Updated : September 23, 2025 at 5:44 PM IST

Choose ETV Bharat

रायपुर : EOW कोर्ट के आदेश पर मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले से संबंधित मामले में सौम्या चौरसिया के 16 अचल संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की गई है. विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम छत्तीसगढ़ के द्वारा अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया गया है. सौम्या चौरसिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज है. सौम्या चौरसिया ने 45 अचल संपत्ति खरीदी थी.जिसकी कीमत 47 करोड़ रुपए आंकी गई है. ये संपत्ति करीबी रिश्तेदार सौरभ मोदी, अनुराग चौरसिया और अन्य के नाम से खरीदे जाने के साक्ष्य मिले थे.

EOW attached property of Saumya Chaurasia
सौम्या चौरसिया की संपत्ति ईओडब्ल्यू ने की कुर्क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)




16 अचल संपत्ति कुर्क :वहीं राज्य ईओडब्ल्यू रायपुर ने 16 अचल संपत्तियों के भ्रष्ट तरीके से अर्जित किए जाने के साक्ष्य जुटाए थे. इसके तहत विशेष न्यायालय ने दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 में लिखित प्रावधानों के तहत कुर्की किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था. इसकी सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने 22 सितंबर को 16 अचल संपत्ति जिसका मूल्य लगभग 8 करोड़ रुपए है. अंतरिम कुर्की किए जाने का आदेश पारित किया है. इस कार्रवाई से पहले कोल लेवी घोटाला और दूसरे स्रोतों से खरीदी गई अचल संपत्ति में से लगभग 39 करोड़ रुपए की 29 अचल संपत्ति को ईडी ने पूर्व में कुर्क किया था.

EOW attached property of Saumya Chaurasia
8 करोड़ की 16 अचल संपत्तियों को किया गया अटैच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



ईओडब्ल्यू की कुर्की की पहली कार्रवाई : आपको बता दें कि ये अंतरिम कुर्की की कार्यवाही ईओडब्ल्यू रायपुर की पहली कार्रवाई है. जो शासन के भ्रष्टाचार पर रोकथाम के प्रयास और क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण कड़ी है. भविष्य में अन्य लोक सेवकों के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति भ्रष्टाचार के प्रकरणों में कुर्की की कार्यवाही की जाएगी.

EOW attached property of Saumya Chaurasia
कोल लेवी स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैं आरोपी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है कोल लेवी स्कैम: कोल लेवी स्कैम छत्तीसगढ़ में एक बड़े कार्टेल से जुड़े आरोपों से संबधित है. जिसमें आरोप है कि बड़े नौकरशाह, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों से जुड़े कार्टेल द्वारा छत्तीसगढ़ में परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले के लिए 25 रुपये की अवैध उगाही की जा रही थी. पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण ने सभी आरोपियों को मौका देने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 1 जून को कुर्की आदेश जारी किया था. ईडी ने 81 अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया है. इसके अलावा पीएमएलए नियम, 2013 के अनुसार दस अचल संपत्तियों के संबंध में बेदखली नोटिस जारी किया है. इन संपत्तियों में फ्लैट, आभूषण, कोयला वॉशरी और जमीन के प्लॉट शामिल हैं. अब तक इस केस में ईडी ने सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी पर शिकंजा कसा. इसके अलावा छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समीर विश्नोई समेत नौ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था.

रानू साहू सौम्या चौरसिया समेत छह आरोपी जेल से आए बाहर, डीएमएफ और कोल लेवी स्कैम में दो साल बाद मिली जमानत

कोयला घोटाला केस: रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को SC से अंतरिम जमानत

छत्तीसगढ़ कोल स्कैम में एसीबी और EOW की ताबड़तोड़ रेड, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक हड़कंप

Last Updated : September 23, 2025 at 5:44 PM IST

COAL LEVY SCAMMONEY LAUNDERING CASEसौम्या चौरसियाईओडब्ल्यूEOW ATTACHED PROPERTY OF SAUMYA

