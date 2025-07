ETV Bharat / state

हाथरस के पूर्व समाज कल्याण अधिकारी कानपुर से गिरफ्तार; EOW टीम ने छात्रवृत्ति घोटाले में पाया है दोषी - UTTAR PRADESH NEWS

पूर्व समाज कल्याण अधिकारी को EOW टीम ने किया गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : July 12, 2025 at 11:18 AM IST | Updated : July 12, 2025 at 11:37 AM IST

लखनऊ: आर्थिक अपराध शाखा (EOD) ने पूर्व समाज कल्याण अधिकारी उग्रसेन पांडे को कानपुर से गिरफ्तार किया है. उग्रसेन पांडे पर 57 लाख 53 हजार रुपए के गबन मामले मे हाथरस जिले के सिकंदरा थाने में केस दर्ज कराया गया था. आर्थिक अपराध अनुसंधान टीम ने जिला समाज कल्याण अधिकारी उग्रसेन पांडे को हाथरस में प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को 1999 से 2006 तक कक्षा 1 से 12 के अनुसूचित जाति/जनजाति को मिलने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि में घोटाले में अभियुक्त बनाया था. आर्थिक अपराध शाखा की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, हाथरस जिले में 07 प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के सत्र 1999-2006 तक कक्षा 01 से 12 के अनुसूचित जाति/जनजाति को मिलने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि 57,53000 रुपए के गबन के संबंध में थाना सिकंदरा में केस दर्ज किया गया था. शासन के आदेश इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा कानपुर को सौंपी गई थी.

घोटाले में कुल 71 अभियुक्त: EOW की जांच विवेचना से अभियोग में कुल 71 जिसमें 58 लोकसेवक और 13 प्राइवेट अभियुक्त छात्रवृत्ति घोटाला/गबन के दोषी पाए गए थे. इसमें 25 अभियुक्तों, 13 प्राइवेट और 12 लोकसेवकों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की जा चुकी है. इनमें से 05 अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है. 04 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा स्टे ऑर्डर लगाया गया है.



35 लोकसेवकों की होगी गिरफ्तारी: इस मामले में अभियुक्त उग्रसेन पांडेय निवासी शिवतारा, थाना आलापुर, जनपद अंबेडकरनगर (तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी हाथरस) वांछित थे. जिसे पुलिस महानिदेशक EOW उत्तर प्रदेश द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए अभियान के तहत 10 जुलाई को कानपुर से गिरफ्तार किया गया है. बाकी के 35 लोकसेवकों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है. यह भी पढ़ें: यूपी में बजा पंचायत चुनाव का बिगुल, ऐसे बनेंगे वोटर, जानिए कब आएगी वोटर लिस्ट?

