दुर्ग में EOW और ACB की रेड, भिलाई के बड़े कारोबारी विजय भाटिया दिल्ली से गिरफ्तार - RAID IN DURG

Published : June 1, 2025 at 11:01 AM IST | Updated : June 1, 2025 at 11:22 AM IST

दुर्ग/भिलाई: कारोबारी विजय भाटिया के नेहरू नगर स्थित घर में ईओडब्ल्यू और ईसीबी की संयुक्त टीम ने एक साथ छापा मारा है. रेड की कार्रवाई में 5 सदस्यीय टीम मौजूद है. बताया जा रहा है कि सुबह से ही छापे की कार्रवाई जारी है. छापे में क्या कुछ दस्तावेज और सामान मिले हैं अभी पता नहीं चल पाया है. बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में हुए कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में ये रेड हुई है. हालाकि इसकी पुष्टि अभी होनी बाकि है. दिल्ली से भिलाई के बड़े कारोबारी विजय भाटिया गिरफ्तार: खबर ये भी है कि कारोबारी विजय भाटिया की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है. एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीमें दुर्ग और भिलाई के 5 ठिकानों पर एक साथ छापे की कार्रवाई कर रही है. संतोष रामटेके जो कारोबारी के मैनेजर हैं उनके घर पर भी टीम ने रेड की है. सतोष रामटेके वर्तमान में दिल्ली में हैं. दुर्ग में EOW और ACB की रेड (ETV Bharat)

