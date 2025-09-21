ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में EOW का बिग एक्शन, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग समेत 10 जगहों पर रेड, निशाने पर शराब और कोयला कारोबारी

रायपुर: छत्तीसगढ़ में रविवार 21 सितंबर को EOW (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप मच गया है. टीम ने रविवार तड़के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिले के कई कोयला और शराब कारोबारियों के ठिकानों पर रेड की कार्रवाई की है. जांजगीर में कोयला व्यापारी जय चंद कोसल और रायपुर में शराब कारोबारी अवधेश यादव के घर पर छापे मारे गए हैं.

जांजगीर में कोयला कारोबारी के घर छापा: रविवार की सुबह सुबह जांजगीर में 12 सदस्यीय टीम ने कोयला व्यापारी जय चंद कोसल के घर अकलतरा में रेड मारी. यह छापा अंबेडकर चौक स्थित उनके निवास पर मारा गया. इस दौरान अधिकारियों ने उनके घर से अहम दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए. बताया जा रहा है कि जय चंद के पिता खनिज विभाग में सहायक संचालक के पद पर कार्यरत हैं. कार्रवाई की जानकारी मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

रायपुर-बिलासपुर में भी ईओडब्ल्यू की रेड: ईओडब्ल्यू की टीम ने रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में भी कई ठिकानों पर दबिश दी है. रायपुर के देवनगरी इलाके में शराब कारोबारी अवधेश यादव के घर पर छापा मारा गया. बिलासपुर में भी कोयला घोटाले से जुड़े कारोबारियों के यहां कार्रवाई की गई.