बिहार के मधेपुरा में बनाए जा रहे फर्जी आधारकार्ड, EOU ने मारा छापा
मधेपुरा में फर्जी आधारकार्ड बनाने वाले गिरोह का EOU ने पर्दाफाश किया है. फर्जी वेबसाइट का इस्तेमाल करके फर्जी आधारकार्ड बनाया जाता था.
Published : September 10, 2025 at 2:25 PM IST
मधेपुरा: आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने आधार कार्ड फर्जीवाड़े से जुड़े एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. दरअसल EOU ने मधेपुरा जिले से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में रामप्रवेश कुमार, मिथिलेश कुमार और विकास कुमार शामिल हैं. यह कार्रवाई EOU के अपर पुलिस महानिदेशक के निर्देशन और पुलिस उप-महानिरीक्षक (साइबर) के मार्गदर्शन में गठित टीम द्वारा मधेपुरा पुलिस के सहयोग से की गई.
फर्जी वेबसाइट का होता था इस्तेमाल: EOU की साइबर विंग ने खुलासा किया है कि यह गिरोह ECMP सॉफ्टवेयर, UCL सोर्स कोड और ayushman.site जैसी 6-7 फर्जी वेबसाइट का इस्तेमाल करके आधार डेटा में हेरफेर करता था.
आरोपियों पर लगे ये आरोप: आरोपियों पर सिलिकॉन फिंगरप्रिंट का प्रयोगकर आइडेंटिटी थेफ्ट, आम नागरिकों के बायोमेट्रिक और पहचान पत्र की अवैध रूप से प्राप्ति और उसे साइबर अपराधियों को बेचने का आरोप है.
मुख्य आरोपी रामप्रवेश ने पहले खोला साइबर कैफे: जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी रामप्रवेश ने 2021 में मैट्रिक पास करने के बाद अपना साइबर कैफे खोला था और प्रारंभ में पैन कार्ड व प्रमाण पत्र बनवाने का काम करता था. बाद में उसने कॉमन सर्विस सेंटर का आईडी प्राप्त किया और धीरे-धीरे अवैध गतिविधियों में लिप्त हो गया.
ऐसे तैयार हुई फर्जी वेबसाइट: इसके बाद रामप्रवेश ने (मुख्य आरोपी) Youtube और Google की मदद से नकली आधार पोर्टल बनाना सीखा और कई फर्जी वेबसाइट तैयार कीं. इन्हीं वेबसाइटों के माध्यम से वह लोगों के आधार और बायोमेट्रिक डेटा को स्टोर कर अपराधियों को उपलब्ध कराता था.
राजस्थान की लॉगिन आईडी का इस्तेमाल: रामप्रवेश (मुख्य आरोपी) ने विकास कुमार के जरिए नीतीश नामक व्यक्ति से संपर्क साधा, जिसने एनीडेस्क के जरिए उसके लैपटॉप पर अवैध रूप से ECMP सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराया. ऑपरेटर के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और ओटीपी को बाईपास करने के लिए उसने सिलिकॉन फिंगरप्रिंट तैयार किया और राजस्थान की कई लॉगिन आईडी का इस्तेमाल करते हुए आधार डेटा में बदलाव किया.
सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा: गिरोह आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर उनके बायोमेट्रिक और दस्तावेज प्राप्त करता था और बाद में उसी का उपयोग साइबर अपराधों में किया जाता था. इस मामले से आधार प्रणाली की सुरक्षा में खामियां भी सामने आई हैं, जिनकी विस्तृत रिपोर्ट UIDAI को सौंपी जा रही है. फिलहाल आगे की जांच जारी है और अन्य सहयोगियों की तलाश की जा रही है.
