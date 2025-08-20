सिवान : बिहार आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की टीम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सिवान नगर परिषद में पदस्थापित नगर कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के तहत दर्ज कांड संख्या-20/2025 के आलोक में की गई.

प्रेस रिलीज जारी कर ईओयू ने बताया कि, विश्वस्त सूत्रों से मिली सूचना और उसके सत्यापन के बाद यह पुष्टि हुई कि अनुभूति श्रीवास्तव ने अपने पद का दुरुपयोग कर वैध आय से 71 लाख 1 हजार 908 रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित की है, जो उनकी वैध आय से लगभग 78.91 प्रतिशत अधिक है.

''इसी आधार पर आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या-20/2025, दिनांक 18 अगस्त 2025 अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 (संशोधित 2018) की धारा-13(2),धारा-13(1)(बी)/12 में मामला दर्ज किया गया. इसके बाद न्यायालय से तलाशी अधिपत्र प्राप्त कर 20 अगस्त 2025 को छापेमारी अभियान शुरू किया गया.''- बिहार आर्थिक अपराध इकाई

छापेमारी में शामिल सदस्य (ETV Bharat)

ईओयू की टीम ने एक साथ तीन ठिकानों पर छापेमारी की:-

पैतृक आवास, संख्‍या-156, एडेल्को ग्रीन्स, गोमतीनगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) फ्लैट संख्या-406वी/407ची, अर्पणा मेंशन, तिलकनगर, रूपसपुर, जिला-पटना नगर कार्यपालक पदाधिकारी का सरकारी आवास, सिवान नगर परिषद परिसर

पहले भी लग चुके हैं भ्रष्टाचार के आरोप : सूत्रों के अनुसार, सभी ठिकानों पर विस्तृत तलाशी अभियान जारी है. छापेमारी पूरी होने के बाद बरामद संपत्तियों और दस्तावेजों का ब्योरा सार्वजनिक किया जाएगा. आपको बता दें कि अनुभूति श्रीवास्तव पर 2021 में भी विशेष निगरानी इकाई ने भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था.

सस्पेंशन के बाद फिर नौकरी पर लौट : इस मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है. मामला हाई कोर्ट में चल रहा है. जिसमें उनकी सस्पेंशन भी हुई थी, और सस्पेंशन खत्म होने के बाद सिवान के नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर तैनाती हुई है.

विशेष निगरानी इकाई थाना कांड संख्या-01/2021, दिनांक 31 अगस्त 2021 में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-13(1)(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया था. जांच में यह पाया गया था कि नवंबर 2013 से 01 सितंबर 2021 की अवधि के बीच उन्होंने 1 करोड़ 99 लाख 77 हजार 169 रुपये की अघोषित संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी वैध आय से लगभग 230 प्रतिशत अधिक थी.

निलंबन के बाद भी भ्रष्टाचार का आरोप : सूत्रों के मुताबिक, निलंबन से मुक्त होने के बाद भी श्रीवास्तव पर भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने की नई जानकारियां मिलीं. विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के सत्यापन के बाद ही आर्थिक अपराध इकाई ने आज की कार्रवाई को अंजाम दिया.

