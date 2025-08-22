ETV Bharat / state

बिहार में इंजीनियर निकला धनकुबेर, EOU की रेड पड़ी तो पत्नी ने जला डाले लाखों रुपये - PATNA EOU RAID

पटना में आर्थिक अपराध इकाई ने एक सरकारी इंजीनियर के घर में छापेमारी की. जहां से 49 लाख रुपए बरामद किए गए. पढ़ें पूरी खबर

EOU raid in Patna
पटना में आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 22, 2025 at 5:26 PM IST

3 Min Read

पटना: बिहार आर्थिक अपराध इकाई लगातार कार्रवाई कर रही है. शुक्रवार को पटना में टीम ने बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर पदस्थापित विनोद कुमार राय के ठिकाने पर छापेमारी की गयी.

20 लाख रुपए जले हुए बरामद: पटना स्थित भूतनाथ रोड स्थित आवास से EOU की टीम ने कुल 49 लाख रुपए कैश बरामद की है, जिसमें 20 लाख रुपए जले हुए बरामद हुए हैं. ईओयू के सूत्रों के अनुसार सोने के बिस्कट और जेवरात को भी बरामद किया गया है. इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

EOU raid in Patna
छापेमारी के दौरान ईओयू के अधिकारी (ETV Bharat)

पूरी रात घर के बाहर रही टीम: बताया जा रहा है कि विनोद कुमार की पत्नी ने EOU की टीम को रेड करने से घंटों रोक के रखा. ईओयू की टीम पूरी रात विनोद कुमार राय के घर के बाहर सुबह होने का इंतजार करती रही. सुबह 5:20 में जबरन EOU की टीम विनोद के घर दाखिल हुई.

FSL की टीम कर रही जांच: EOU के अधिकारी घर में घुसते ही अवाक रह गए. इंजीनियर की पत्नी ने EOU की टीम से बचने के लिए लाखों रुपये जला डाली थी. टीम को जैसे ही जले नोट पर नजर पड़ी जांच के लिए FSL की टीम को बुलाया गया.

EOU raid in Patna
छापेमारी के दौरान ईओयू के अधिकारी (ETV Bharat)

जले हुए नोट से नाला जाम: हैरानी की बात है कि इस दौरान नगर निगम की टीम को भी बुलाया गया, क्योंकि नोट जलाने के बाद उसे नाला में बहा दिया गया था. जिस कारण नाला जाम हो गया था.

अधजले नोटों को नाले से निकाला: अधजले नोटों की जांच के लिए इन्हें जब्त कर सैंपलिंग की गई. वहीं, नालों में फंसे नोटों को निकालने के लिए नगर निगम की टीम को भी मौके पर बुलाया गया.

लाखों रुपये नुकसान: सफाई कर्मियों ने नालों की सफाई शुरू की और अधजले नोट बाहर निकाले. बताया जा रहा है कि लाखों रुपये की करेंसी को नुकसान पहुंचा है.

EOU raid in Patna
छापेमारी के दौरान ईओयू के अधिकारी (ETV Bharat)

घर से नोट जलाने के बाद निकल रहा था धुआं: इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी. सुबह से ही भूतनाथ रोड पर लोगों की भीड़ जुट गई और हर कोई इस हाई-प्रोफाइल रेड पर चर्चा करता नजर आया. स्थानीय लोगों के मुताबिक जब EOU टीम घर के अंदर गई तो बाहर से धुआं निकलते देखा गया.बाद में सच सामने आया कि टीम से बचने के लिए नोटों को जलाया गया था.

EOU raid in Patna
पटना में आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी (ETV Bharat)

आगे की कार्रवाई और पूछताछ: अधिकारियों ने बताया कि विनोद राय और उनके परिवार से इस मामले में विस्तृत पूछताछ की जाएगी. वहीं, जले हुए नोटों की जांच रिपोर्ट आने के बाद कुल बरामदगी का सटीक आकलन किया जाएगा.

ये भी पढ़ें

पटना: बिहार आर्थिक अपराध इकाई लगातार कार्रवाई कर रही है. शुक्रवार को पटना में टीम ने बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर पदस्थापित विनोद कुमार राय के ठिकाने पर छापेमारी की गयी.

20 लाख रुपए जले हुए बरामद: पटना स्थित भूतनाथ रोड स्थित आवास से EOU की टीम ने कुल 49 लाख रुपए कैश बरामद की है, जिसमें 20 लाख रुपए जले हुए बरामद हुए हैं. ईओयू के सूत्रों के अनुसार सोने के बिस्कट और जेवरात को भी बरामद किया गया है. इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

EOU raid in Patna
छापेमारी के दौरान ईओयू के अधिकारी (ETV Bharat)

पूरी रात घर के बाहर रही टीम: बताया जा रहा है कि विनोद कुमार की पत्नी ने EOU की टीम को रेड करने से घंटों रोक के रखा. ईओयू की टीम पूरी रात विनोद कुमार राय के घर के बाहर सुबह होने का इंतजार करती रही. सुबह 5:20 में जबरन EOU की टीम विनोद के घर दाखिल हुई.

FSL की टीम कर रही जांच: EOU के अधिकारी घर में घुसते ही अवाक रह गए. इंजीनियर की पत्नी ने EOU की टीम से बचने के लिए लाखों रुपये जला डाली थी. टीम को जैसे ही जले नोट पर नजर पड़ी जांच के लिए FSL की टीम को बुलाया गया.

EOU raid in Patna
छापेमारी के दौरान ईओयू के अधिकारी (ETV Bharat)

जले हुए नोट से नाला जाम: हैरानी की बात है कि इस दौरान नगर निगम की टीम को भी बुलाया गया, क्योंकि नोट जलाने के बाद उसे नाला में बहा दिया गया था. जिस कारण नाला जाम हो गया था.

अधजले नोटों को नाले से निकाला: अधजले नोटों की जांच के लिए इन्हें जब्त कर सैंपलिंग की गई. वहीं, नालों में फंसे नोटों को निकालने के लिए नगर निगम की टीम को भी मौके पर बुलाया गया.

लाखों रुपये नुकसान: सफाई कर्मियों ने नालों की सफाई शुरू की और अधजले नोट बाहर निकाले. बताया जा रहा है कि लाखों रुपये की करेंसी को नुकसान पहुंचा है.

EOU raid in Patna
छापेमारी के दौरान ईओयू के अधिकारी (ETV Bharat)

घर से नोट जलाने के बाद निकल रहा था धुआं: इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी. सुबह से ही भूतनाथ रोड पर लोगों की भीड़ जुट गई और हर कोई इस हाई-प्रोफाइल रेड पर चर्चा करता नजर आया. स्थानीय लोगों के मुताबिक जब EOU टीम घर के अंदर गई तो बाहर से धुआं निकलते देखा गया.बाद में सच सामने आया कि टीम से बचने के लिए नोटों को जलाया गया था.

EOU raid in Patna
पटना में आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी (ETV Bharat)

आगे की कार्रवाई और पूछताछ: अधिकारियों ने बताया कि विनोद राय और उनके परिवार से इस मामले में विस्तृत पूछताछ की जाएगी. वहीं, जले हुए नोटों की जांच रिपोर्ट आने के बाद कुल बरामदगी का सटीक आकलन किया जाएगा.

ये भी पढ़ें

For All Latest Updates

TAGGED:

EOU RAID IN PATNARAID IN ENGINEER HOUSEआर्थिक अपराध इकाईइंजीनियर विनोद कुमार रायPATNA EOU RAID

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार में वाम का 'अमृत काल', आजादी से लेकर अबतक के सफर को विस्तार से समझिए

बिहार में 'किंगमेकर' की भूमिका में मुस्लिम वोटर, 17.7% वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार का प्लान तैयार

'मजबूत या मजबूर सरकार', लालू से मुकाबले के लिए बिहार में BJP क्यों जरूरी?

पिटबुल क्यों होता है खतरनाक? विशेषज्ञ ने बताया इसे पालने में किन-किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.