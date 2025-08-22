पटना: बिहार आर्थिक अपराध इकाई लगातार कार्रवाई कर रही है. शुक्रवार को पटना में टीम ने बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर पदस्थापित विनोद कुमार राय के ठिकाने पर छापेमारी की गयी.

20 लाख रुपए जले हुए बरामद: पटना स्थित भूतनाथ रोड स्थित आवास से EOU की टीम ने कुल 49 लाख रुपए कैश बरामद की है, जिसमें 20 लाख रुपए जले हुए बरामद हुए हैं. ईओयू के सूत्रों के अनुसार सोने के बिस्कट और जेवरात को भी बरामद किया गया है. इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

छापेमारी के दौरान ईओयू के अधिकारी (ETV Bharat)

पूरी रात घर के बाहर रही टीम: बताया जा रहा है कि विनोद कुमार की पत्नी ने EOU की टीम को रेड करने से घंटों रोक के रखा. ईओयू की टीम पूरी रात विनोद कुमार राय के घर के बाहर सुबह होने का इंतजार करती रही. सुबह 5:20 में जबरन EOU की टीम विनोद के घर दाखिल हुई.

FSL की टीम कर रही जांच: EOU के अधिकारी घर में घुसते ही अवाक रह गए. इंजीनियर की पत्नी ने EOU की टीम से बचने के लिए लाखों रुपये जला डाली थी. टीम को जैसे ही जले नोट पर नजर पड़ी जांच के लिए FSL की टीम को बुलाया गया.

छापेमारी के दौरान ईओयू के अधिकारी (ETV Bharat)

जले हुए नोट से नाला जाम: हैरानी की बात है कि इस दौरान नगर निगम की टीम को भी बुलाया गया, क्योंकि नोट जलाने के बाद उसे नाला में बहा दिया गया था. जिस कारण नाला जाम हो गया था.

अधजले नोटों को नाले से निकाला: अधजले नोटों की जांच के लिए इन्हें जब्त कर सैंपलिंग की गई. वहीं, नालों में फंसे नोटों को निकालने के लिए नगर निगम की टीम को भी मौके पर बुलाया गया.

लाखों रुपये नुकसान: सफाई कर्मियों ने नालों की सफाई शुरू की और अधजले नोट बाहर निकाले. बताया जा रहा है कि लाखों रुपये की करेंसी को नुकसान पहुंचा है.

छापेमारी के दौरान ईओयू के अधिकारी (ETV Bharat)

घर से नोट जलाने के बाद निकल रहा था धुआं: इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी. सुबह से ही भूतनाथ रोड पर लोगों की भीड़ जुट गई और हर कोई इस हाई-प्रोफाइल रेड पर चर्चा करता नजर आया. स्थानीय लोगों के मुताबिक जब EOU टीम घर के अंदर गई तो बाहर से धुआं निकलते देखा गया.बाद में सच सामने आया कि टीम से बचने के लिए नोटों को जलाया गया था.

पटना में आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी (ETV Bharat)

आगे की कार्रवाई और पूछताछ: अधिकारियों ने बताया कि विनोद राय और उनके परिवार से इस मामले में विस्तृत पूछताछ की जाएगी. वहीं, जले हुए नोटों की जांच रिपोर्ट आने के बाद कुल बरामदगी का सटीक आकलन किया जाएगा.

ये भी पढ़ें