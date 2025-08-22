पटना: बिहार आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने भ्रष्टाचार के मामलों पर अपनी कड़ी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को भागलपुर में जिला अवर निबंधक पद पर कार्यरत विनय सौरभ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. उन पर आय से लगभग 188.23 प्रतिशत अधिक परिसंपत्ति अर्जित करने का आरोप है. विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी और उसके सत्यापन के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले में विशेष पहल करते हुए उनके ठिकानों पर छापामारी शुरू की है.

सूत्रों के अनुसार, विनय सौरभ की ज्ञात आय लगभग 1 करोड़ 43 लाख 85 हजार रुपये आंकी गई है. वहीं जांच में यह सामने आया है कि उन्होंने अवैध और भ्रष्ट तरीके से 2 करोड़ 70 लाख 78 हजार रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्ति अर्जित की है. यह उनकी वैध आय से करीब दोगुना से भी ज्यादा है.

इसी आधार पर आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या-21/2025, दिनांक 21 अगस्त 2025 को दर्ज किया गया है. मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 (संशोधित 2018) की धारा-13 (2), धारा-13 (1) (बी) के अंतर्गत दर्ज हुआ है.