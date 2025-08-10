Essay Contest 2025

रक्षाबंधन पर पर्यावरण संदेश: जगदलपुर में वन विभाग ने पेड़ों को बांधी राखी - ENVIRONMENTAL MESSAGE ON RAKHI

बस्तर वन विभाग ने पेड़ों को राखी बांधने के बाद उनकी रक्षा का वचन लिया.

FOREST DEPARTMENT BASTAR
रक्षाबंधन पर पर्यावरण संदेश (ETV Bharat)
Published : August 10, 2025 at 7:04 AM IST

जगदलपुर: पूरे बस्तर में भाई और बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया गया. वन विभाग ने रक्षाबंधन का पर्व अनोखे अंदाज में मनाया. वन विभाग की टीम ने शहर में लगे पेड़ों को राखी बांधी. वन विभाग की टीम ने पेड़ों को राखी बांधने के बाद उनकी सुरक्षा का वचन भी लिया. वन विभाग ने लोगों से अपील जारी करते हुए कहा कि वो पेड़ों की सुरक्षा के लिए आगे आएं. वन विभाग ने कहा कि लोग अगर अपने पर्यावरण और पेड़ की रक्षा करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे.

पीपल के पेड़ को बांधी गई राखी: राखी के दिन वन विभाग की टीम ने जगदलपुर के चांदनी चौक में लगे पीपल पेड़ को सबसे पहले राखी बांंधी. पीपल के पेड़ को राखी बांधने के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे. स्थानीय विधायक और महापौर ने भी लोगों से पर्यावरण संरक्षण की अपील की. कार्यक्रम में शामिल लोगों ने वचन लिया कि वो पेड़ों की रक्षा और उनके संरक्षण के लिए काम करते रहेंगे.

रक्षाबंधन पर पर्यावरण संदेश (ETV Bharat)

बस्तर वन विभाग की अनूठी पहल: बस्तर वनमंडल अधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता ने बताया कि रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए वन विभाग ने जिले के सभी वन समिति और अधिकारी कर्मचारियों के साथ पेड़ों को राखी बांधने का कार्यक्रम रखा. जिसके तहत स्थानीय विधायक, महापौर और वन विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में चांदनी चौक स्थित पीपल के पेड़ को राखी बांधी गई.

FOREST DEPARTMENT BASTAR
रक्षाबंधन पर पर्यावरण संदेश (ETV Bharat)

जिलेभर में आयोजित किया गया कार्यक्रम: साथ ही जिलेभर में भी इसी तरह पेड़ो पर विभाग के लोगों ने राखी बांधी. वन विभाग ने बताया कि इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य पेड़ो की रक्षा करना और स्थानीय लोगों को पेड़ो की कटाई के प्रति जागरूक भी करना है. वन विभाग के मुताबिक इसका बड़ा असर बीते डेढ़ सालों में देखने को मिला है. पेड़ो की कटाई के बहुत कम मामले बस्तर जिले में अब सामने आ रहे हैं.

रक्षाबंधन पर पर्यावरण संदेश (ETV Bharat)

FOREST DEPARTMENT BASTAR
रक्षाबंधन पर पर्यावरण संदेश (ETV Bharat)

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

