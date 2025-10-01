ETV Bharat / state

वाराणसी में 100 साल पुराना रावण दहन नहीं देख पाएंगे आमजन; दशहरा पर बरेका में बाहरी लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध, पास से ही मिलेगा प्रवेश

बरेका के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि के चलते लिया गया फैसला.

बरेका में दशहरा को लेकर तैयारी.
बरेका में दशहरा को लेकर तैयारी. (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 4:12 PM IST

Updated : October 1, 2025 at 4:30 PM IST

3 Min Read
वाराणसी/लखीमपुर खीरी : बनारस रेलइंजन कारखाना (बरेका) में दशहरा के दिन 100 साल से ज्यादा पुराने रावण दहन के दौरान बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. सुबह 10:00 बजे से ही एंट्री गेट पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. इस बार सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने यह निर्णय लिया है.


बरेका के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि, विजयदशमी के दिन बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (BLW) परिसर में भारी भीड़ हो जाती है. ऐसे में जिला प्रशासन और बरेका प्रशासन ने विशेष सुरक्षा की दृष्टि के चलते यह फैसला लिया है.

पहचान पत्र दिखाकर मिलेगा प्रवेश : उन्होंने बताया कि दशहरे के दिन (2 अक्टूबर) को बरेका के सभी प्रवेश द्वार को सुबह 10:00 बजे से लेकर रावण दहन तक बंद रखा जाएगा. मौके पर रेलवे कर्मचारियों को पहचान पत्र दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा. इसके अलावा जिनके पास रावण दहन का विशेष पास होगा, उन्हीं को ही एंट्री मिलेगी.


पास के साथ मिलेगी एंट्री : बरेका परिसर में विजयदशमी समिति के अध्यक्ष रामजन्म चौबे ने बताया कि, हर साल चार हजार पास जारी किए जाते थे. इस बार सात हजार पास दिए गये हैं, जिन्हें दिखाकर लोग गेट के अंदर प्रवेश ले सकेंगे.

इसके साथ ही बिना किसी पास के अंदर आने वाले लोगों का आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा. बताते चलें कि, केंद्रीय खेल मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम होता है.

इस मौके पर रामलीला का मंचन भी किया जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ होती है. इस वजह से प्रशासन को भीड़ नियंत्रित करने में भी खासा जद्दोजहद होती है. इस बार सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है.

लखीमपुर खीरी में दशहरा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम : जिले में विजयदशमी के पावन अवसर पर बुधवार की शाम को 50 फुट ऊंचे रावण के विशालकाय पुतले का दहन किया जाएगा. प्रशासन ने आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं. मेले में एक पीएसी कंपनी, कई थानों की पुलिस फोर्स और अग्निशमन विभाग की टीमें तैनात की गई हैं.

प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है. रूट डायवर्जन किया गया है. लालपुर बैरियल, सैधरी बाईपास और संकटा देवी पुलिस चौकी से रूट डायवर्ट है. दशहरा मेला को लेकर शहर में कोई भी वाहन प्रवेश नहीं कर सकेगा.


यह भी पढ़ें : कानपुर में 88 साल से रावण का पुतला तैयार कर रहा मुस्लिम परिवार; जानें इस बार कैसे जलेगा 80 फीट का रावण

Last Updated : October 1, 2025 at 4:30 PM IST

