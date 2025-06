ETV Bharat / state

यूपी की चौखट पर मानसून; 15 जिलों में मूसलाधार बारिश, 35 से ज्यादा जनपदों में आंधी-बिजली-बरसात का अलर्ट - UP WEATHER FORECAST

यूपी में मानसून की इंट्री. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 17, 2025 at 7:31 AM IST | Updated : June 17, 2025 at 11:04 AM IST 6 Min Read

लखनऊ: यूपी में पिछले 24 घंटे से प्री मानसून बारिश शुरू है. 15 जिलों में जमकर बरसात हो रही है. बरेली में सबसे ज्यादा 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो इस सीजन में सर्वाधिक है. मंगलवार को भी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का अनुमान है. इसके साथ ही करीब 35 जिलों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का अंदेशा है. मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है. 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के भी आसार हैं. बता दें कि यूपी में मानसून की इंट्री 18 जून से होने का मौसम विभाग ने अंदाजा लगाया है. बनारस में जोरदार बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat) पिछली बार सोनभद्र से हुई थी इंट्री, इस बार गोरखपुर के रास्ते आगमन: बता दें कि पिछली बार मानसून ने सोनभद्र से यूपी में इंट्री की थी. तब मानसून 4 से 5 दिन लेट भी हो गया था. हालांकि, इस बार मानसून के समय से पहले आने के आसार हैं. अनुमानित तिथि 22 जून से 4 दिन पहले 18 जून को ही मानसून गोरखपुर से यूपी में इंट्री कर सकता है. इस बार ज्यादा बारिश के आसार: मानसून के अनुमानित तिथि से पहले यूपी में आने का अनुमान है, जिसके चलते बारिश ज्यादा होगी. मौसम विभाग का कहना है कि मानसून इस साल अच्छा रहेगा और सामान्य से 5 प्रतिशत बारिश अधिक होगी. बता दें कि भीषण तपिश, लू के थपेड़ों और गर्मी से झुलस रहे यूपी के लोगों को बारिश का बेसब्री से इंतजार है. इन जिलों में जोरदार बारिश से लुढ़का पारा: यूपी में जोरदार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटे में बरेली में 80 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई, जो इस मानसून सीजन में हुई सर्वाधिक बारिश है. इसी तरह सहारनपुर में 51 मिमी., पीलीभीत में 30, रामपुर में 24, कासगंज में 34, संभल में 11, बदायूं में 29, बिजनौर में 27, आगरा में 12, लखीमपुर खीरी में 38, महाराजगंज में 36, प्रतापगढ़ में 18, गोरखपुर में 16, बलरामपुर में 10, बस्ती में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई. उत्तर प्रदेश के कई अन्य इलाकों में भी जोरदार बारिश हुई है. बारिश, तेज हवाओं के चलने से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में तीन से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है. इससे लोगों को तपिश और गर्मी से निजात मिली है तथा हीट वेव कंडीशन पूरी तरह समाप्त हो चुकी है. 2 दिन बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंचेगा मानसून: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, विदर्भ के शेष हिस्सों, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. अगले 24 घंटों के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के शेष भागों में तथा अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भारी वर्षा होने की संभावना है.

यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat) मेघगर्जन एवं वज्रपात होने की संभावना: यूपी के प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में मेघगर्जन के साथ बिजली गिरने का अनुमान है. झोंकेदार हवाएं चलने का अनुमान: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में तेज और झोंकदार हवाएं चलने का अनुमान है. इससे यहां मौसम बदला रहेगा. यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat) इन जिलों में भारी वर्षा की सम्भावना: कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर एवं आसपास के इलाकों में मंगलवार को भारी बारिश का अलर्ट है. लखनऊ में हल्की बारिश के संकेत: राजधानी लखनऊ में सोमवार सुबह से ही बादलों की आवाजाही रही. वहीं 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलती रहीं. दिन में बादल छाए रहने व प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने के कारण लखनऊ में अधिकतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. जहां रविवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं सोमवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में दिन में आसमान में बादल छाए रहेंगे. एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है. अधिकतम तापमान 35 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat) उरई सबसे गर्म : सोमवार को उत्तर प्रदेश का उरई सबसे गर्म जिला रहा. यहां पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बरेली में 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. यूपी में मानसून का आगाज. (Photo Credit; ETV Bharat) तीन से 5 डिग्री तक गिरेगा पारा : मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में दो दिन बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून आने की संभावना है. वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हुई तथा मंगलवार को भी प्रदेश से कई इलाकों में बारिश हो सकती है. आने वाले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में तीन से लेकर 5 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी. यूपी में मानसून. (Photo Credit; ETV Bharat) यह भी पढ़ें: बीपी-शुगर के मरीजों को झटका, 15 फीसदी तक बढ़ गए दवाओं के दाम, लिस्ट में इनके नाम

लखनऊ: यूपी में पिछले 24 घंटे से प्री मानसून बारिश शुरू है. 15 जिलों में जमकर बरसात हो रही है. बरेली में सबसे ज्यादा 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो इस सीजन में सर्वाधिक है. मंगलवार को भी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का अनुमान है. इसके साथ ही करीब 35 जिलों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का अंदेशा है. मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है. 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के भी आसार हैं. बता दें कि यूपी में मानसून की इंट्री 18 जून से होने का मौसम विभाग ने अंदाजा लगाया है. बनारस में जोरदार बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat) पिछली बार सोनभद्र से हुई थी इंट्री, इस बार गोरखपुर के रास्ते आगमन: बता दें कि पिछली बार मानसून ने सोनभद्र से यूपी में इंट्री की थी. तब मानसून 4 से 5 दिन लेट भी हो गया था. हालांकि, इस बार मानसून के समय से पहले आने के आसार हैं. अनुमानित तिथि 22 जून से 4 दिन पहले 18 जून को ही मानसून गोरखपुर से यूपी में इंट्री कर सकता है. इस बार ज्यादा बारिश के आसार: मानसून के अनुमानित तिथि से पहले यूपी में आने का अनुमान है, जिसके चलते बारिश ज्यादा होगी. मौसम विभाग का कहना है कि मानसून इस साल अच्छा रहेगा और सामान्य से 5 प्रतिशत बारिश अधिक होगी. बता दें कि भीषण तपिश, लू के थपेड़ों और गर्मी से झुलस रहे यूपी के लोगों को बारिश का बेसब्री से इंतजार है. इन जिलों में जोरदार बारिश से लुढ़का पारा: यूपी में जोरदार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटे में बरेली में 80 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई, जो इस मानसून सीजन में हुई सर्वाधिक बारिश है. इसी तरह सहारनपुर में 51 मिमी., पीलीभीत में 30, रामपुर में 24, कासगंज में 34, संभल में 11, बदायूं में 29, बिजनौर में 27, आगरा में 12, लखीमपुर खीरी में 38, महाराजगंज में 36, प्रतापगढ़ में 18, गोरखपुर में 16, बलरामपुर में 10, बस्ती में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई. उत्तर प्रदेश के कई अन्य इलाकों में भी जोरदार बारिश हुई है. बारिश, तेज हवाओं के चलने से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में तीन से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है. इससे लोगों को तपिश और गर्मी से निजात मिली है तथा हीट वेव कंडीशन पूरी तरह समाप्त हो चुकी है. 2 दिन बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंचेगा मानसून: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, विदर्भ के शेष हिस्सों, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. अगले 24 घंटों के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के शेष भागों में तथा अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भारी वर्षा होने की संभावना है. यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat) मेघगर्जन एवं वज्रपात होने की संभावना: यूपी के प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में मेघगर्जन के साथ बिजली गिरने का अनुमान है. झोंकेदार हवाएं चलने का अनुमान: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में तेज और झोंकदार हवाएं चलने का अनुमान है. इससे यहां मौसम बदला रहेगा. यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat) इन जिलों में भारी वर्षा की सम्भावना: कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर एवं आसपास के इलाकों में मंगलवार को भारी बारिश का अलर्ट है. लखनऊ में हल्की बारिश के संकेत: राजधानी लखनऊ में सोमवार सुबह से ही बादलों की आवाजाही रही. वहीं 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलती रहीं. दिन में बादल छाए रहने व प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने के कारण लखनऊ में अधिकतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. जहां रविवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं सोमवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में दिन में आसमान में बादल छाए रहेंगे. एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है. अधिकतम तापमान 35 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat) उरई सबसे गर्म : सोमवार को उत्तर प्रदेश का उरई सबसे गर्म जिला रहा. यहां पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बरेली में 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. यूपी में मानसून का आगाज. (Photo Credit; ETV Bharat) तीन से 5 डिग्री तक गिरेगा पारा : मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में दो दिन बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून आने की संभावना है. वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हुई तथा मंगलवार को भी प्रदेश से कई इलाकों में बारिश हो सकती है. आने वाले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में तीन से लेकर 5 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी. यूपी में मानसून. (Photo Credit; ETV Bharat) यह भी पढ़ें: बीपी-शुगर के मरीजों को झटका, 15 फीसदी तक बढ़ गए दवाओं के दाम, लिस्ट में इनके नाम

Last Updated : June 17, 2025 at 11:04 AM IST