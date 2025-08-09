Essay Contest 2025

मंत्री को राखी बांधने एक किमी लंबी लाइन, दस हजार से ज्यादा महिलाओं को मिठाई और गिफ्ट - RAKSHA BANDHAN 2025

मंत्री ने कहा कि 10 हजार से अधिक महिलाओं ने राखी बांधी है और यह क्रम लगातार जारी है.

RAKSHA BANDHAN 2025
मंत्री को राखी बांधने एक किमी लंबी लाइन (ETV Bharat)
Published : August 9, 2025 at 7:15 PM IST

कोरबा: रक्षाबंधन का त्योहार जिले, राज्य और देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है. कोरबा शहर विधायक और छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने सीएसईबी चौक स्थित पंचवटी के ठीक बगल में मौजूद सरकारी बंगले में रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया. इस कार्यक्रम में मंत्री को राखी बांधने के लिए महिलाएं टूट पड़ीं. लगभग 1 किलोमीटर तक लंबी कतार लग गई. मंत्री को राखी बांधने वाली प्रत्येक महिलाओं को एक साड़ी और मिठाई का डब्बा गिफ्ट में दिया गया.

सड़क पर लगी भीड़, 1 किलोमीटर लंबी कतार: मंत्री को राखी बांधने के लिए महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा. पंचवटी के बगल में स्थित बंगले में महिलाएं कतारबद्ध होकर खड़ी रहीं, जिससे कतार काफी लंबी हो गई. इस कार्यक्रम में कोरबा शहर की मेयर संजू देवी राजपूत सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे.

दस हजार से ज्यादा महिलाओं को मिठाई और गिफ्ट (ETV Bharat)

महिलाएं कतारबद्ध होकर मंत्री लखन लाल देवांगन को राखी बांध रहीं थीं. कुछ देर में ही भीड़ अधिक बढ़ने और समय लगने के कारण राखी कलाई पर बांधने की बजाय महिलाएं रक्षा सूत्र मंत्री के हाथ में सौंप कर आगे बढ़ने लगीं.

बहनों को मिला गिफ्ट: कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि कतार को लगातार वह आगे बढ़ाते रहें. मंत्री को राखी बांधने पहुंची प्रत्येक महिला को मंत्री के फोटो वाले झोले में एक साड़ी और मिठाई का एक डब्बा बतौर गिफ्ट दिया गया. यह कार्यक्रम सुबह शुरू हुआ और दोपहर तक जारी रहा. इस दौरान लगातार महिलाओं का बंगले में पहुंचना जारी रहा.

चेहरा बदला, परंपरा वही पुरानी: कोरबा शहर की महिलाओं के लिए रक्षाबंधन पर इस तरह का कार्यक्रम नई बात नहीं है. लखन लाल देवांगन के पहले जयसिंह अग्रवाल कोरबा शहर के तीन बार के विधायक रहे. कांग्रेस के सरकार में वह राजस्व मंत्री भी थे. रक्षाबंधन पर प्रत्येक वर्ष जय सिंह बंगले या कार्यालय में महिलाओं से राखी बंधवाने का इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते थे. अब लखन लाल देवांगन शहर के विधायक और राज्य के मंत्री हैं. जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया. कोरबा शहर की महिलाओं के लिए शहर के विधायक और मंत्री का चेहरा जरूर बदल गया है, लेकिन परंपरा वही पुरानी है.

10000 से अधिक महिलाओं ने बांधी राखी: मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है. हमारे आमंत्रण पर आज काफी तादात में बहनें रक्षा सूत्र देने आ रही हैं. वह लगातार यहां पहुंचकर मुझे रक्षा सूत्र बांध रही हैं. मेरे द्वारा मात्र एक सूचना जारी किया गया था और यह हमारे लिए गर्व की बात है कि महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं.

मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि आज 10 हजार से अधिक महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं. अब तक 4 हजार ने मुझे राखी बांध दी है और यह कार्यक्रम लगातार जारी है. जो भी महिलाएं आ रही हैं, उनका स्वागत है. रक्षाबंधन की सभी को बधाई और शुभकामनाएं.

