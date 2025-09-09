ETV Bharat / state

इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट के छात्र बने लुटेरे, कई कारोबारियों को बनाया शिकार

धनबाद: आम तौर पर माना जाता है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग चोरी, डकैती नहीं करते हैं. हालांकि धनबाद में ऐसा नहीं है. यहां इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट के छात्र भी चोरी और डकैती कर रही हैं. ऐसे अपराधी पुलिस ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी चिंता का विषय हैं.

एक महीने पहले हुआ था लूटकांड

दरअसल, जोड़ापोखर थाना क्षेत्र में बीते 6 अगस्त को ठगी और लूट की घटना घटी थी. मामले में पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया है, उसे जानकर हैरान होना लाजिमी है. क्योंकि आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले में दो इंजीनियरिंग और एक एमबीए का छात्र है. इसके साथ ही एक अन्य अपराधी की भी गिरफ्तारी हुई है. पुलिस ने इन अपराधियों के पास से लूटी गई स्कॉर्पियो समेत कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और फर्जी एटीएम कार्ड बरामद किए हैं.

मामले की जानकारी देते एसडीपीओ (ETV BHARAT)

छात्रों ने कैसे दी लूट की वारदात को अंजाम

चाईबासा जिले के चक्रधरपुर निवासी दीपक मिश्रा से लूट व ठगी हुई थी. उन्हें हार्डकोक कोयला का सैंपल देने के बहाने धनबाद बुलाया गया था. बाद में उन्हें भौरा स्थित काली मेला मैदान ले जाकर डराया-धमकाया गया और उनके मोबाइल से पांच लाख रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर करा लिए गए. इतना ही नहीं उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी भी अपराधियों ने लूट ली.

इस संबंध में जोड़ापोखर थाना में मामला दर्ज कराया गया था. घटना के बाद एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर पुलिस की गठित विशेष टीम ने सात सितंबर की रात गोविंदपुर थाना क्षेत्र के सुभाष कॉलोनी से स्कॉर्पियो बरामद की है. साथ ही चार आरोपियों को धर दबोचा.