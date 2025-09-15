ETV Bharat / state

मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की इंजीनियिरंग का नमूना, 109 साल पहले अनोखी तकनीक से बनाया तिघरा डैम

भारत में ऐसी कई महान शख्सियत हुईं हैं, जिन्होंने अपने काम से खुद को साबित किया है.इंजीनियर डे पर जानिए कौन हैं सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया

GWALIOR TIGHRA DAM STORY
मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की इंजीनियिरंग का नमूना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 2:22 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 2:37 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: पीयूष श्रीवास्तव

ग्वालियर: आज यानि 15 सितंबर को इंजीनियर डे है. ये दिन भारत के महान इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के रूप में मनाया जाता है. इस मौके पर आज इंजीनियरिंग के उन बेहतरीन नमूने के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है. इसका नाता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया से है. ग्वालियर में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया द्वारा बनाया गया बांध आज करीब 16 लाख लोगों की लाइफलाइन बना हुआ है.

Gwalior Tighra Dam Story
इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने बनाया था तिघरा डैम (ETV Bharat)

भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने किया था निर्माण

वैसे तो ग्वालियर अपनी ऐतहासिक धरोहरों, दुर्ग और सांगीतिक कला के लिए अपनी पहचान रखता है. इसी ग्वालियर में स्थित है, तिघरा बांध. जिसका निर्माण आज से लगभग 109 साल पहले पूरा हुआ था. इसका निर्माण भारत रत्न स्वर्गीय सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने किया था. जिन्हें भारत में इंजीनियरिंग के पितामह कहा गया है.

MOKSHAGUNDAM BUILT TIGHRA DAM
तिघरा डैम की खासियत (ETV Bharat Info)

16 लाख लोगों को प्रतिदिन होती है पानी की सप्लाई

ग्वालियर में स्थित तिघरा डैम इस क्षेत्र की वाटर लाइफलाइन माना जाता है, क्योंकि यह हर रोज इस महानगर के 16 लाख से अधिक लोगों की प्यास बुझाता है. 1341 मीटर लंबा और 24 मीटर ऊंचा यह बांध 109 साल बाद भी अपना काम बखूबी कर रहा है. 48 लाख क्यूबिक फीट क्षमता वाले इस डैम में निर्माण के दौरान 64 गेट लगाए गए थे.

Er Mokshagundam Visvesvaraya
10 साल में बनकर तैयार हुआ था तिघरा बांध (ETV Bharat)

10 साल में बनकर तैयार हुआ था तिघरा बांध

इतिहास के जानकार लालबहादुर सिंह सोमवंशी कहते हैं कि, "ग्वालियर का तिघरा बांध इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है. इसका निर्माण सिंधिया रियासत के दौरान सिंधिया स्टेट के तत्कालीन महाराज माधवराव सिंधिया ने कराया था. जिसके लिए उन्होंने सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को यह जिम्मेदारी दी थी, जो उस वक्त मैसूर रियासत के मुख्य अभियंता (चीफ इंजीनियर) हुआ करते थे. उनकी ही देखरेख में सांक नदी पर तिघरा बांध का निर्माण 119 साल पहले सन 1906 में शुरू हुआ था. इस बांध को बनकर तैयार होने में लगभग 10 वर्षों का समय लगा और साल 1916 में यह बनकर तैयार हो गया था."

GWALIOR TIGHRA DAM WATER SUPPLY
तिघरा डैम का महत्व (ETV Bharat Info)

विश्वेश्वरैया ने बांध के लिए इजाद किए थे अनोखे फ्लड गेट

इस डैम की खासियत और इसलिए बढ़ गई थी कि, क्योंकि सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने इस बांध के लिए खुद नई तकनीक के फ्लड गेट इजाद किए थे. ये गेट पानी का दबाव बढ़ने पर खुद ब खुद खुल जाया करते थे. अपनी इंजीनियरिंग का कमाल दिखाते हुए, उन्होंने ऐसे 64 फ्लड गेट इस बांध में लगाये थे. जिनका उपयोग कई दशकों तक हुआ. बाद में इन गेट्स को सर विश्वेश्वरैया के नाम पर पेटेंट भी कराया गया था.

Engineer Mokshagundam Visvesvaraya
महान इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया (ETV Bharat)

1 लाख लोगों की जलापूर्ति के लिए हुआ था निर्माण

वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली कहते हैं कि "तिघरा बांध ग्वालियर चंबल-अंचल का बेहतरीन निर्माण है, क्योंकि जब 1906 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, तब यहां के तत्कालीन महाराज माधवराव सिंधिया ने अपनी जनता के लिए एक स्थिर जल आपूर्ति की व्यवस्था को लेकर इसे बनवाया था. उस दौरान इसका निर्माण क्षेत्र की लगभग 1 लाख की आबादी को पेयजल आपूर्ति के लिए किया गया था. लेकिन इसे इंजीनियरिंग का कमाल ही कहेंगे के 109 साल बाद ग्वालियर महानगर की आबादी 16 लाख 33 हजार से ज्यादा हो चुकी है. आज भी इस बांध से हर दिन इतनी आबादी के लिए पानी की सप्लाई तिघरा से की जाती है."

Engineer Mokshagundam Visvesvaraya
लाखों लोगों की प्यास बुझाता तिघरा डैम (ETV Bharat)

कुशल इंजीनियरिंग का नमूना था तिघरा के 64 फ्लड गेट

देव श्रीमाली के मुताबिक़, "तिघरा डैम ग्वालियर में इंजीनियरिंग की विरासत है. ये दर्शाता है की, उस जमाने में भी हमारे देश के इंजीनियर कितने कुशल थे. सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने उस समय में ऑटोमैटिक फ्लड गेट इजाद कर लगाये थे. जो डैम पर बनाये गए 8 कुंए जैसे संरचनाओं के जरिए ऑपरेट होते थे. जब एक कुएं में तय सीमा से अधिक पानी भर जाता था, तब तिघरा के 8 फ्लड गेट खुद खुल जाते थे. जब पानी उतरता तो ऑटोमैटिक बंद हो जाते."

Engineer Mokshagundam Visvesvaraya
लाखों लोगों की प्यास बुझाता तिघरा डैम (ETV Bharat)

समझ नहीं पाये तकनीक तो बंद किए पुराने गेट

सर विश्वेश्वरैया द्वारा इजाद इन फ्लड गेट की तकनीक बाद में किसी को समझ नहीं आई, तो इन्हें वेल्ड कर परमानेंट बंद करा दिया गया. वो 64 गेट बंद कर दिए गए, इनके स्थान पर इस बंद पर 16 जंक्शन गेट बनाये गए थे, लेकिन वे भी तिघरा में ज्यादा पानी आने पर पर्याप्त निकासी में नाकाफी साबित होने लगे, तो बाद में इस डैम पर 7 रेडियल फ्लड गेट लगाये गए. आज बांध में ज्यादा पानी आने पर इन्हीं गेट्स को मोटर की मदद से खोला जाता है और अतिरिक्त जल की निकासी की जाती है.

Mokshagundam built Tighra Dam
ग्वालियर तिघरा डैम (ETV Bharat)

जलसंसाधन विभाग करता है मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस

ग्वालियर में पदस्थ जल संसाधन विभाग के अधीक्षण यंत्री राजेश चतुर्वेदी के मुताबिक, "महान मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया द्वारा लगाए गए तिघरा के पुराने 64 गेट की इंजीनियरिंग तकनीक बहुत शानदार है, लेकिन इन गेट्स को बहुत पहले स्थायी रूप से बंद कर दिया था. चूंकि तिघरा ग्वालियर की लाखों की आबादी के जल आपूर्ति का प्रमुख साधन है. इसलिए इसकी मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस सतत रूप से किया जाता है. यही वजह है की इतने वर्षों से ग्वालियर में यह बांध लोगों की निरंतर प्यास बुझाता आरहा है."

Last Updated : September 15, 2025 at 2:37 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ENGINEER DAY 2025ENGINEER MOKSHAGUNDAM VISVESVARAYAGWALIOR TIGHRA DAM WATER SUPPLYMOKSHAGUNDAM BUILT TIGHRA DAMGWALIOR TIGHRA DAM STORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश की डायल-112 सेवा में 1500 करोड़ के घोटाले का आरोप, सरकारी फैक्ट चेक ने सामने रख दी सच्चाई

सतपुड़ा की वादियों के मुरीद हुए शिव-साधना, प्रकृति के बीच बिताया समय, खूब खिंचाई फोटो

छतरपुर पुलिस की राइफल लेकर भागा आरोपी धरा गया, 25 टीमें कर रही थीं 30 हजार के इनामी की तलाश

भारत में 18 करोड़ लोगों को ग्लूकोमा का खतरा, बीपी और शुगर वालों को हाई रिस्क

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.