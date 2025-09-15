ETV Bharat / state

मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की इंजीनियिरंग का नमूना, 109 साल पहले अनोखी तकनीक से बनाया तिघरा डैम

वैसे तो ग्वालियर अपनी ऐतहासिक धरोहरों, दुर्ग और सांगीतिक कला के लिए अपनी पहचान रखता है. इसी ग्वालियर में स्थित है, तिघरा बांध. जिसका निर्माण आज से लगभग 109 साल पहले पूरा हुआ था. इसका निर्माण भारत रत्न स्वर्गीय सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने किया था. जिन्हें भारत में इंजीनियरिंग के पितामह कहा गया है.

ग्वालियर: आज यानि 15 सितंबर को इंजीनियर डे है. ये दिन भारत के महान इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के रूप में मनाया जाता है. इस मौके पर आज इंजीनियरिंग के उन बेहतरीन नमूने के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है. इसका नाता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया से है. ग्वालियर में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया द्वारा बनाया गया बांध आज करीब 16 लाख लोगों की लाइफलाइन बना हुआ है.

तिघरा डैम की खासियत (ETV Bharat Info)

16 लाख लोगों को प्रतिदिन होती है पानी की सप्लाई

ग्वालियर में स्थित तिघरा डैम इस क्षेत्र की वाटर लाइफलाइन माना जाता है, क्योंकि यह हर रोज इस महानगर के 16 लाख से अधिक लोगों की प्यास बुझाता है. 1341 मीटर लंबा और 24 मीटर ऊंचा यह बांध 109 साल बाद भी अपना काम बखूबी कर रहा है. 48 लाख क्यूबिक फीट क्षमता वाले इस डैम में निर्माण के दौरान 64 गेट लगाए गए थे.

10 साल में बनकर तैयार हुआ था तिघरा बांध

इतिहास के जानकार लालबहादुर सिंह सोमवंशी कहते हैं कि, "ग्वालियर का तिघरा बांध इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है. इसका निर्माण सिंधिया रियासत के दौरान सिंधिया स्टेट के तत्कालीन महाराज माधवराव सिंधिया ने कराया था. जिसके लिए उन्होंने सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को यह जिम्मेदारी दी थी, जो उस वक्त मैसूर रियासत के मुख्य अभियंता (चीफ इंजीनियर) हुआ करते थे. उनकी ही देखरेख में सांक नदी पर तिघरा बांध का निर्माण 119 साल पहले सन 1906 में शुरू हुआ था. इस बांध को बनकर तैयार होने में लगभग 10 वर्षों का समय लगा और साल 1916 में यह बनकर तैयार हो गया था."

तिघरा डैम का महत्व (ETV Bharat Info)

विश्वेश्वरैया ने बांध के लिए इजाद किए थे अनोखे फ्लड गेट

इस डैम की खासियत और इसलिए बढ़ गई थी कि, क्योंकि सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने इस बांध के लिए खुद नई तकनीक के फ्लड गेट इजाद किए थे. ये गेट पानी का दबाव बढ़ने पर खुद ब खुद खुल जाया करते थे. अपनी इंजीनियरिंग का कमाल दिखाते हुए, उन्होंने ऐसे 64 फ्लड गेट इस बांध में लगाये थे. जिनका उपयोग कई दशकों तक हुआ. बाद में इन गेट्स को सर विश्वेश्वरैया के नाम पर पेटेंट भी कराया गया था.

महान इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया (ETV Bharat)

1 लाख लोगों की जलापूर्ति के लिए हुआ था निर्माण

वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली कहते हैं कि "तिघरा बांध ग्वालियर चंबल-अंचल का बेहतरीन निर्माण है, क्योंकि जब 1906 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, तब यहां के तत्कालीन महाराज माधवराव सिंधिया ने अपनी जनता के लिए एक स्थिर जल आपूर्ति की व्यवस्था को लेकर इसे बनवाया था. उस दौरान इसका निर्माण क्षेत्र की लगभग 1 लाख की आबादी को पेयजल आपूर्ति के लिए किया गया था. लेकिन इसे इंजीनियरिंग का कमाल ही कहेंगे के 109 साल बाद ग्वालियर महानगर की आबादी 16 लाख 33 हजार से ज्यादा हो चुकी है. आज भी इस बांध से हर दिन इतनी आबादी के लिए पानी की सप्लाई तिघरा से की जाती है."

कुशल इंजीनियरिंग का नमूना था तिघरा के 64 फ्लड गेट

देव श्रीमाली के मुताबिक़, "तिघरा डैम ग्वालियर में इंजीनियरिंग की विरासत है. ये दर्शाता है की, उस जमाने में भी हमारे देश के इंजीनियर कितने कुशल थे. सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने उस समय में ऑटोमैटिक फ्लड गेट इजाद कर लगाये थे. जो डैम पर बनाये गए 8 कुंए जैसे संरचनाओं के जरिए ऑपरेट होते थे. जब एक कुएं में तय सीमा से अधिक पानी भर जाता था, तब तिघरा के 8 फ्लड गेट खुद खुल जाते थे. जब पानी उतरता तो ऑटोमैटिक बंद हो जाते."

समझ नहीं पाये तकनीक तो बंद किए पुराने गेट

सर विश्वेश्वरैया द्वारा इजाद इन फ्लड गेट की तकनीक बाद में किसी को समझ नहीं आई, तो इन्हें वेल्ड कर परमानेंट बंद करा दिया गया. वो 64 गेट बंद कर दिए गए, इनके स्थान पर इस बंद पर 16 जंक्शन गेट बनाये गए थे, लेकिन वे भी तिघरा में ज्यादा पानी आने पर पर्याप्त निकासी में नाकाफी साबित होने लगे, तो बाद में इस डैम पर 7 रेडियल फ्लड गेट लगाये गए. आज बांध में ज्यादा पानी आने पर इन्हीं गेट्स को मोटर की मदद से खोला जाता है और अतिरिक्त जल की निकासी की जाती है.

जलसंसाधन विभाग करता है मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस

ग्वालियर में पदस्थ जल संसाधन विभाग के अधीक्षण यंत्री राजेश चतुर्वेदी के मुताबिक, "महान मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया द्वारा लगाए गए तिघरा के पुराने 64 गेट की इंजीनियरिंग तकनीक बहुत शानदार है, लेकिन इन गेट्स को बहुत पहले स्थायी रूप से बंद कर दिया था. चूंकि तिघरा ग्वालियर की लाखों की आबादी के जल आपूर्ति का प्रमुख साधन है. इसलिए इसकी मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस सतत रूप से किया जाता है. यही वजह है की इतने वर्षों से ग्वालियर में यह बांध लोगों की निरंतर प्यास बुझाता आरहा है."