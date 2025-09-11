ETV Bharat / state

'यूपी की सोलर ऊर्जा उत्पादन क्षमता पहुंची 5157 मेगावाट'; ऊर्जा मंत्री ने कहा- 10 हजार मेगावाट करने का लक्ष्य

लखनऊ : राजधानी में गुरुवार को एक होटल में पर्यावरण पर आधारित ’नेट जीरो समिट’ का आयोजन किया गया. इस दौरान ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार यूपी में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है. प्राकृतिक ऊर्जा के रूप में सोलर ऊर्जा उत्पादन पर फोकस कर रही है. इसी का नतीजा है कि पिछले सात साल में उत्तर प्रदेश की सोलर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 389 मेगावाट से 5157 मेगावाट पहुंच गई है.

उन्होंने कहा कि अगले कुछ ही सालों में सोलर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 10000 मेगावाट तक उत्पादित करने का लक्ष्य तय किया गया है. जुलाई 2025 में 27771 रूफटाप स्टालेशन के साथ उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है. उत्तर प्रदेश अपनी सौर ऊर्जा नीति व जैव ऊर्जा नीति समय से प्रख्यापित कर हरित ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन गया है.









ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सोलर ऊर्जा के लिए असीम सम्भावनाएं हैं. हम अपने घरों की छतों, कम उपयोगी जमीनों और राजमार्गों के किनारे सोलर प्लांट लगवा सकते हैं. इसके लिए राज्य सरकार व केन्द्र सरकार सब्सिडी दे रही है. बैंक भी ऋण उपलब्ध करा रही है. सौर ऊर्जा अपनाकर हम न सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि आर्थिक लाभ भी अर्जित कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि अयोध्या प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित की गई है. यहां की स्ट्रीट लाइट सर्किट, हाउस सोलर ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं. इसके अलावा यहां सोलर ऊर्जा से मोटर वोट भी संचालित की जा रही है. उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा का विकास समय की आवश्यकता है और प्रदेश इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है.