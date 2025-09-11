'यूपी की सोलर ऊर्जा उत्पादन क्षमता पहुंची 5157 मेगावाट'; ऊर्जा मंत्री ने कहा- 10 हजार मेगावाट करने का लक्ष्य
लखनऊ में गुरुवार को एक होटल में पर्यावरण पर आधारित ’नेट जीरो समिट’ का आयोजन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 11:52 PM IST
लखनऊ : राजधानी में गुरुवार को एक होटल में पर्यावरण पर आधारित ’नेट जीरो समिट’ का आयोजन किया गया. इस दौरान ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार यूपी में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है. प्राकृतिक ऊर्जा के रूप में सोलर ऊर्जा उत्पादन पर फोकस कर रही है. इसी का नतीजा है कि पिछले सात साल में उत्तर प्रदेश की सोलर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 389 मेगावाट से 5157 मेगावाट पहुंच गई है.
उन्होंने कहा कि अगले कुछ ही सालों में सोलर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 10000 मेगावाट तक उत्पादित करने का लक्ष्य तय किया गया है. जुलाई 2025 में 27771 रूफटाप स्टालेशन के साथ उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है. उत्तर प्रदेश अपनी सौर ऊर्जा नीति व जैव ऊर्जा नीति समय से प्रख्यापित कर हरित ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन गया है.
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सोलर ऊर्जा के लिए असीम सम्भावनाएं हैं. हम अपने घरों की छतों, कम उपयोगी जमीनों और राजमार्गों के किनारे सोलर प्लांट लगवा सकते हैं. इसके लिए राज्य सरकार व केन्द्र सरकार सब्सिडी दे रही है. बैंक भी ऋण उपलब्ध करा रही है. सौर ऊर्जा अपनाकर हम न सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि आर्थिक लाभ भी अर्जित कर सकते हैं.
उन्होंने कहा कि अयोध्या प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित की गई है. यहां की स्ट्रीट लाइट सर्किट, हाउस सोलर ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं. इसके अलावा यहां सोलर ऊर्जा से मोटर वोट भी संचालित की जा रही है. उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा का विकास समय की आवश्यकता है और प्रदेश इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है.
उन्होंने कहा कि हम हरित ऊर्जा के विकास के साथ प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग की दर को भी बढ़ा रहे हैं. इसके लिए आवश्यकतानुसार थर्मल पावर की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का भी काम किया गया है. उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में हमने पनकी, ओबरा, जवाहरपुर, घाटमपुर और खुर्जा में लगभग 4700 मेगावाट की पांच थर्मल पावर परियोजनायें लगाई हैं. इनमें उत्पादन शुरू हो गया है.
उन्होंने कहा कि 6000 मेगावाट की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं. वर्तमान में प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 21000 मेगावाट है जो वर्ष 2017 के सापेक्ष लगभग दो गुना है, इसमें थर्मल, सोलर व हाइड्रोपावर भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में ग्रीन एनर्जी हमारे एमएसएमई सेक्टर की आवश्यकता बन सकती है, इसलिए हमें भावी चुनौतियों के प्रति सजग रहते हुए कार्य करना है.
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पर्यावरण को क्षति पहुचांये बिना ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इससे पूर्व हमारा उद्देश्य अपने सभी नागरिकों तक ऊर्जा पहुंच व उपभोग का स्तर बढ़ाना है. हम सोलर और हाइड्रो पावर के साथ-साथ थर्मल पावर व बायोपावर का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं.
