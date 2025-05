ETV Bharat / state

बिजली कटौती पर भड़के ऊर्जा मंत्री, झांसी के चीफ इंजीनियर को हटाया, बोले- एमडी और डायरेक्टर मॉनिटरिंग करें - REVIEW MEETING ON POWER CUTS IN UP

ऊर्जा मंत्री ने बिजली व्यवस्था को सही करने के निर्देश दिए. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : May 24, 2025

लखनऊ : यूपी में बिजली कटौती और कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शनिवार को शक्ति भवन में समीक्षा बैठक की. इस दौरान बुंदेलखंड में बिजली कटौती पर मंत्री भड़क गए. तत्काल झांसी के चीफ इंजीनियर को हटाने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी कार्रवाई के लिए तैयार रहें. कांटिजेंसी प्लान बनाकर बिजली समस्या दूर करें : ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बीते 21 व 22 मई को प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंधी-तूफान के कारण बाधित हुई बिजली आपूर्ति को दुरुस्त करने के लिए सभी डिस्कॉम के एमडी और डायरेक्टर टेक्निकल को प्रभावित क्षेत्रों में खुद जाकर निरीक्षण करें और आपूर्ति को सही कराएं. सभी कांटिजेंसी प्लान बनाकर बिजली आपूर्ति में आ रही समस्या को दूर करें. कंट्रोल रूम बनाएं : ऊर्जा मंत्री ने कहा, बिजली से संबंधित शिकायतों को जल्द से जल्द दूर करने के लिए सभी डिस्कॉम, जोन और जिले स्तर पर 24 घंटे संचालित होने वाले कंट्रोल रूम को स्थापित करें. उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों को कहा कि बिजली आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा पहुंचाने और कर्मचारियों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ऊर्जा मंत्री ने शनिवार को समीक्षा बैठक की. (Photo Credit; ETV Bharat)