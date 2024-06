बिजली को लेकर विपक्ष पर बरसे ऊर्जा मंत्री, बोले- कांग्रेस और सपा ने ढ़िबरी और लालटेन में बिताए 65 साल - Politics on electricity in UP

ETV Bharat / state

बिजली को लेकर विपक्ष पर बरसे ऊर्जा मंत्री, बोले- कांग्रेस और सपा ने ढ़िबरी और लालटेन में बिताए 65 साल - Politics on electricity in UP

बिजली सप्लाई को लेकर सरकार के निशाने पर विपक्ष ( Photo Credit ETV BHARAT )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बिजली सप्लाई को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि, कांग्रेस और सपा का शासनकाल में यूपी का गहन अंधकार का समय था, राजनीति का अंधा मोड़ था, और कुशासन रूपी ब्लैक होल था. कांग्रेस ने नीम के तेल और मिट्टी के तेल वाली ढेबरी पर 65 साल बिताए. सपा ने ढेबरी और लालटेन पर अपना शासनकाल निकाल लिया. उत्तर प्रदेश में बिजली पर सियासत (Photo Credit ETV BHARAT)



पावर मिनिस्टर ने कहा कि, सपा वाले सिर्फ अपने वीआईपी गांव में बिजली देते थे. पूरा राज्य अंधेरे में रहता था. सप्ताह में कभी कभार बिजली का आना बड़ा समाचार बनता था. सपा के 2012-17 के शासनकाल में बिजली की औसत अधिकतम आपूर्ति 13 हजार मेगावाट थी. आज हम इसे ढाई गुना अधिक बिजली दे रहे हैं. 30 हजार मेगावाट से ऊपर. यह उत्तर प्रदेश के ही इतिहास में नहीं पूरे देश में अधिकतम और ऐतिहासिक आपूर्ति है. उन्होंने कहा कि, यह बिजली सभी उपभोक्ताओं को दी जा रही है. इस समय 24x7 निर्बाध बिजली हर गांव, हर नगर, हर मुहल्ले में दी जा रही है. सपा के समय में आज की तुलना में आधे ही उपभोक्ता थे. 1.50 करोड़ से अधिक नये कनेक्शन योगी सरकार ने दिए हैं. 1.50 लाख मजरों में बिजली बीजेपी के शासनकाल में ही पहुंची है. कांग्रेस और सपा के शासन में बिजली थी ही नहीं, इसलिए जनता उनसे कोई उम्मीद नहीं करती थी. उन्होंने कहा कि, हम रोस्टर प्रथा और वीआईपी कल्चर से निकलकर अब 24 घंटे सातों दिन बिजली दे रहे हैं. ऊर्जा मंत्री ने यूपी में 24x7 निर्बाध बिजली आपूर्ति का किया दावा (Photo Credit ETV BHARAT) ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि, सपा शासन काल में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद की जमीन पर अनेक विभागों में बबूल बोए. खासकर सपा ने बिजली विभाग में लंबे समय तक उनके कांटे गड़ने वाले और राज्य की जनता को कष्ट देने वाले बबूल बोए हैं. उन्होंने कहा कि मेरिट को दरकिनार कर भाई-भतीजवाद की नीति के तहत कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती किया. सपा ने ऊंची दरों पर बिजली खरीदने का प्राइवेट कंपनियों से टाईअप कर राज्य की जनता पर हमेशा के लिए आर्थिक बोझ डाला. कर्मचारियों का पीएफ के पैसे का घोटाला कर बिजलीकर्मियों का भरोसा प्रबंधन पर से उठा दिया. ऊर्जा मंत्री ने कहा पिछले चार वर्ष में बिजली की दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं (Photo Credit ETV BHARAT) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समय पिछले चार वर्ष में बिजली की दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई, बल्कि कई स्लैब को कम करते हुए कई दरों को कम किया. किसानों की बिजली बिल्कुल मुफ़्त कर दी. गरीब उपभोक्ताओं को बहुत ही कम दर पर हम बिजली दे रहे हैं. हर घर सूर्य योजना से घरों में रूफ टॉप सोलर लगाकर सबकी बिजली फ्री करने की दिशा में काम किया जा रहा है. ऊर्जा मंत्री ने मेंटेनेंस को लेकर बताया कि, पिछले दो साले के दौरान एक लाख किमी जर्जर तार बदले गए. 19 लाख नये खंभे लगाए गये. छह लाख ट्रांसफार्मर नये लगे या बदले गए. अनेक राउंड मेंटेनेंस का कार्य करके संयंत्रों को सुरक्षित किया गया. यही कारण है कि आज 24x7 निर्बाध बिजली लोगों तक पहुंच रही है.

