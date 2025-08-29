रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का दावा किया है. इस लक्ष्य को लेकर सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई, नक्सलियों का आत्मसमर्पण और बड़ी संख्या में मारे जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं. बीते कुछ महीनों में नक्सलियों की पकड़ कमजोर हुई है और कई कैडर ने जंगल छोड़कर मुख्यधारा अपनाने का रास्ता चुना है. लेकिन जमीनी स्तर पर घटनाएं अलग तस्वीर पेश कर रही हैं. नक्सली आज भी जन अदालत लगाकर मौत की सजा सुना रहे हैं. शिक्षा दूत को मार रहे हैं. जिससे ग्रामीण इलाकों में भय का माहौल कायम है. इन हालातों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई अगले सात महीनों में नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो पाएगा? या फिर यह डेडलाइन एक बार फिर आगे खिसक जाएगी? आइए जानने की कोशिश करते है.

हाल की 2 बड़ी नक्सली घटनाएं:

1. कांकेर के बिनागुंडा गांव में बीते साल ही 29 नक्सली एक एनकाउंटर में मारे गए थे. इस बार 15 अगस्त को दशकों बाद गांव के युवाओं और बच्चों ने देशभक्ति का जज्बा दिखाते हुए नक्सलियों के बनाए स्मारक में तिरंगा फहराया. गांव का ही युवक मनेश नरेटी मासूम बच्चों के साथ पहुंचा और वहां राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए भारत माता की जयकारे लगाए. लेकिन इसके अगले दिन खौफनाक मंजर देखने को मिला. तिरंगा फहराने और नारेबाजी से बौखलाए नक्सलियों ने गांव में धावा बोल दिया. बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने गांव में जन अदालत लगाई और तिरंगा फहराने वाले मनेश नरेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. नक्सलियों ने इसके बाद बैनर लगाकर इस घटना की जिम्मेदारी भी ली.

नक्सलवाद के खिलाफ जंग पर सियासत (ETV BHARAT)

2. सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के सिलगेर में 27 अगस्त 2025 की शाम को नक्सलियों ने शिक्षा दूत लक्ष्मण बारसे की हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार, लक्ष्मण बारसे मूल रूप से बीजापुर जिले के ग्राम पेगड़ापल्ली का रहने वाला था और वर्तमान में सिलगेर के मंडीमरका में शिक्षा दूत था. नक्सलियों ने उसे पुलिस का मुखबिर बताते हुए मौत के घाट उतार दिया. यह कोई पहला मामला नहीं है. इसके पहले भी नक्सली शिक्षा दूत को मौत के घाट उतार चुक हैं.

छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी राजीव माथुर (ETV BHARAT)

सरकार का दावा बनाम जमीनी हकीकत: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि पिछले डेढ़ साल में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने, गिरफ्तार होने और आत्मसमर्पण करने से संगठन की कमर टूट चुकी है. उन्होंने कहा "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार पूरी ताकत से नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चला रही है. 31 मार्च 2026 तक राज्य नक्सल मुक्त होगा. यह केवल दावा नहीं, बल्कि हमारा संकल्प है."

राज्य के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने भी इसी विश्वास को दोहराया. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य तय किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की सुदृढ़ रणनीति और सुरक्षा बलों की निरंतर कार्रवाई के चलते नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और इसके खात्मे के लिए समाज के हर वर्ग का सक्रिय सहयोग आवश्यक है. यह बातें उपमुख्यमंत्री शर्मा अपने सुकमा प्रवास के दौरान 10 अगस्त 2025 समीक्षा बैठक में कही.

छत्तीसगढ़ में सरेंडर और कार्रवाई के आंकड़े: छत्तीसगढ़ सरकार से मिले आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2023 से 5 अगस्त 2025 तक लगभग 450 माओवादी मारे गए. वही 1579 नक्सली गिरफ्तार हुए है और लगभग 1589 नक्सलियो ने सरेंडर किया है.

बस्तर सरेंडर और कार्रवाई के आंकड़े: वही बस्तर में सुरक्षाबलों को नक्सलवाद के मोर्चे पर बड़ी सफलता मिल रही है. 1 जनवरी 2025 से अब तक बीजापुर में कुल 331 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं. 307 माओवादियों ने सरेंडर किया है. जबकि एनकाउंटर में कुल 132 नक्सली मारे गए हैं. इसी तरह 1 जनवरी 2024 से अब तक बीजापुर में कुल 834 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं. 496 माओवादियों ने सरेंडर किया है. एनकाउंटर में 190 माओवादियों का खात्मा हुआ है.

छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे सेवानिवृत्ति डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव माथुर का कहना है "हर चीज के दो पहलू होते हैं, ऐसे में पहला उसके स्वरूप को समाप्त करना और दूसरा उसकी सोच को समाप्त करना. सोच को समाप्त करने में हमेशा समय लगता है. उसमें वहां के स्थानीय नागरिक, आम जनता, एनजीओ लगातार नक्सलियों खिलाफ खड़े हो रहे हैं. वह उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है. वही अब मीडिया भी नक्सलियों के खिलाफ जमकर सामने आ रहा है. जो अब तक इनसे प्रभावित थे, अब वह उनकी बातों को सामने ला रहे हैं. लेकिन अब भी सोच को जाने में समय लग सकता है."

छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी का बयान (ETV BHARAT)

इक्का दुक्का घटनाएं होती रहेगी, क्योंकि कोई चीज को समाप्त करेंगे तो उसका असर भी थोड़ा बहुत दिखेगा. यह घटनाएं उनकी छटपटाहट हैं- राजीव माथुर, रिटायर्ड डीजीपी

वही बस्तर संभाग के अलग अलग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों द्वारा की जा रही हत्याओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सहित केन्द्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है. दीपक बैज का कहना है "सरकार 2026 में नक्सलवाद समाप्त करने के दावे कर रही है. लेकिन आज भी बस्तर के निर्दोष आदिवासियों की लगातार हत्या हो रही है. एक शिक्षा दूत की हत्या कर दी गई. निर्दोश आदिवासी लगातार मारे जा रहे हैं. उनकी जान माल का नुकसान हो रहा है. इसकी जवाबदारी किसकी है. सरकार बड़े-बड़े दावे कर लें, लेकिन बस्तर में हालात अभी भी ठीक नहीं है, लगातार हत्या हो रही है. नक्सली लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए है, और सरकार सिर्फ ढोल पीट कर अपनी तारीफ करने में जुटी हुई है. लेकिन इस तरह की हत्या एक चिंता का विषय है."

पीसीसी चीफ दीपक बैज का मत (ETV BHARAT)

सरकार को वहां के लोगों की सुरक्षा करना चाहिए. सरकार और नक्सलियों के बीच में वहां के आदिवासी और आम नागरिक पिस रहे, यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है- दीपक बैज, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस

बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता का कहना है कि केंद्रीय गृहमंत्री के द्वारा नक्सल समाप्ति के लिए जो डेडलाइन घोषित की गई है, वह सुरक्षा बल और जवानों के लिए एक बड़ी चुनौती है. वे कहते हैं "नक्सलवाद भूमिगत संगठन है, वे कभी खुलकर सामने नहीं आते हैं. वह छुपकर हमला करने वाले हैं, और ऐसे में यह कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी कि पूरा नक्सलबाद 31 मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा. लेकिन यह जरूरी है कि इस बीच जो नक्सलियों की रीढ़ पर सरकार ने प्रहार किया है, उससे उनकी कमर टूट गई है. काफी हद तक नक्सलवाद पर सरकार ने नियंत्रण करने में सफलता हासिल की है. यह 5 दशक पुराना नक्सल संगठन है, जिस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, अभी भी जहां तक सरकार या फिर पुलिस की पहुंच नहीं है उन इलाकों तक वे अपना मजबूत आधार बनाए हुए हैं."

जिस प्रकार से वे जनअदालत लगा रहे हैं. उससे कहा जा सकता है​ कि अब भी उनकी पकड़ उन क्षेत्रों में मजबूत है-मनीष गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, बस्तर

वही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास को लेकर मनीष गुप्ता का कहना है कि आज भी उन लोगों तक विकास नहीं पहुंच पाया है. उसमें समय भी लगेगा. बस्तर की बात की जाए, तो वहां के चार-पांच जिले 100 प्रतिशत प्रभावित है. दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर लगभग 100 प्रतिशत नक्सल अफेक्टेड रहे हैं. उन इलाकों में लगभग ढाई से 3000 गांवों तक पहुंचना इतना आसान नहीं है. जिन इलाकों में नक्सली पाच दशकों से है, वहां कुछ समय में ही विकास की धारा बह जाए ऐसा संभव नहीं है. उसमें समय लगेगा. इसलिए लगता है कि सरकार ने जो नक्सलवाद समाप्ती की डेडलाइन दी है वह आगे बढ़ सकती है.

वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता (ETV BHARAT)

पहले सरकार ने कहा था हम नक्सलवाद समाप्त करेंगे, फिर कहा कि हम सशस्त्र नक्सलवाद खत्म करेंगे, अब आगे कुछ और बात सामने आ सकी है. मुझे नहीं लगता कि सरकार डेडलाइन तक पूरी तरह से नक्सलवाद समाप्त कर पायेगी- मनीष गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, बस्तर

वहीं नक्सल एक्सपर्ट शुभ्रांशु चौधरी का कहना है "जब नक्सलवाद समाप्त करने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 दी गई थी, तो उस दौरान परिस्थिति कुछ और थी और वर्तमान में स्थिति कुछ और है. यदि उस समय को देखा जाए तो 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त किया जाना संभव नहीं था. लेकिन उसके बाद जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, उसमें कई नक्सली टॉप लीडर मारे गए, कुछ भाग गए, कुछ ने सरेंडर कर दिया. जवानों की पहुंच वहां तक हुई जहां एक समय नक्सली अपना कब्जा जमाए हुए थे. तो उसे देखते हुए लग रहा है कि सरकार में जो 31 मार्च 2026 नक्सल समाप्त करने की डेट दी है, उस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा."

नक्सलवाद के खिलाफ जंग पर नक्सल एक्सपर्ट की राय (ETV BHARAT)

शुभ्रांशु चौधरी ने आगे कहा "उदाहरण के तौर पर मान लो कल नक्सलियों का टॉप लीडर मर जाता है, तो उनका पूरा समूह बिखर सकता है और नेतृत्व के अभाव में या तो वे सरेंडर करेंगे या तो फिर गुटो में बट जाएंगे और ऐसे में डेडलाइन तक नक्सलवाद समाप्त किया जाना संभव हो सकता है. लेकिन पूर्णता समाप्ति हो जाए, यह कहना मुश्किल होगा."

वर्तमान में गिने चुने नक्सली टॉप लीडर बचे हुए हैं, और लड़ाकू की संख्या भी पहले से कम हुई है. अगर टॉप लीडर तक जवान नहीं पहुंच पाए, तो इस डेडलाइन के आगे बढ़ाने की भी संभावना है- शुभ्रांशु चौधरी, नक्सल एक्पर्ट

शुभ्रांशु चौधरी का कहना है "नक्सलियों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए बीजापुर जिले के कर्रेगट्टा की पहाड़ियों को जवानों ने घेर लिया था, उसमें सफलता के दावे किए गए थे, लेकिन बाद में वहां से जवान हटा दिए गए. जानकारी यह भी है कि पड़ोसी राज्यों से उस अभियान को समर्थन नहीं मिला, कुछ विरोध की जानकारी भी आई थी. पूरी बातों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. अगर युद्ध की रणनीति की बात की जाए तो यदि हमने एक इलाका जीत लिया, उसे छोड़कर वापस नहीं जाया जाता, आपने पहले कर्रेगट्टा को जीत और अब उसे वापस छोड़कर चले आए तो यह उचित नहीं होगा."

जानकारी है कि वर्तमान में हिडमा कर्रेगट्टा वापस लौट आया है, और नक्सलियों ने पहाड़ियों पर वापस कब्जा कर लिया है. उसके साथ लगभग हजार लड़ाकू की फौज है- शुभ्रांशु चौधरी, नक्सल एक्पर्ट

नक्सल एक्सपर्ट शुभ्रांशु चौधरी का बयान (ETV BHARAT)

शुभ्रांशु चौधरी का कहना है "इस बीच नक्सलियों को काफी नुकसान हुआ है, बहुत सारी कंपनियां खत्म हुई है. दो कंपनियों को मिलाकर एक कम्पनी तैयार की गई है. इस बीच तेलुगू लीडरशिप भाग चुके हैं, नंबर वन मरा गया है. नंबर टू भाग गया है, वर्तमान स्थिति में सेक्रेटरी कौन है, उसकी जानकारी नहीं है. 31 मार्च 2026 तक सब साफ हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन यह बहुत मुश्किल है. क्योंकि लगभग हजार लोग जो नक्सलियों के द्वारा तैयार किए गए हैं, अब वह जन अदालत लगाकर लोगों को मार रहे हैं, वे जन अदालत लगा सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं. ऐसे में यदि इनकी लीडरशिप खत्म जो जाती है, तो यह क्या करेंगे, यह कहना मुश्किल है. क्या यह गुटों में बट जाएंगे, गैंग बना लेंगे, हथियार छोड़ देंगे, हथियार उठा लेंगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता."

कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि एक तरफ सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का भरोसा दिला रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष और विशेषज्ञ मानते हैं कि जमीनी हालात अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं. अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार का यह दावा हकीकत में बदल पाएगा या फिर यह डेडलाइन भी एक बार फिर केवल राजनीतिक नारा बनकर रह जाएगी.