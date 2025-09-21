ETV Bharat / state

श्रावस्ती में बुलडोजर एक्शन; सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण, अवैध निर्माण को लेकर जारी की गई थी नोटिस

भिनगा एसडीएम ने बताया कि अतिक्रमण को लेकर की गई थी शिकायत.

श्रावस्ती में बुलडोजर एक्शन
श्रावस्ती में बुलडोजर एक्शन (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रावस्ती : भिनगा कोतवाली के एक गांव में रविवार को सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया. प्रशासन ने अवैध कब्जे को बुलडोजर की मदद से हटाया. इस मामले में पुलिस ने बताया कि प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई की गई है.

पुलिस बल रहा तैनात : भिनगा एसडीएम आशीष भारद्वाज ने बताया कि जनपद के भिनगा कोतवाली के गढ़ी गांव में अब्दुल हक द्वारा सरकारी पड़ी खलिहान की भूमि पर अतिक्रमण कर मकान का निर्माण कई वर्ष पूर्व कर लिया गया था. जिसकी शिकायत कुछ ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन से की गई थी. इस मामले में प्रशासन की ओर से कुछ दिन पूर्व नोटिस जारी कर अतिक्रमण को हटाए जाने की भी बात कही थी, मगर अब्दुल्ला की ओर से मकान को नहीं तोड़ा गया. अतिक्रमण को लेकर बेदखली के आदेश भी हुए थे. लेकिन अब्दुल हक की ओर से भूमि से कब्जा नहीं हटाया जा रहा था. इसके बाद रविवार को पुलिस टीम की मौजूदगी में अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है. वहीं जिला प्रशासन की ओर से की गई इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है.

डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. कई लोगों को नोटिस भी जारी की गई थी, इसके बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया था. जिसको लेकर रविवार को राजस्व और पुलिस विभाग की टीम की ओर से अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया गया है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, वह स्वयं हटा लें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में चला LDA का बुलडोजर, अवैध मुर्गा मंडी की 20 दुकानों को किया ध्वस्त

For All Latest Updates

TAGGED:

SHRAVASTI NEWSBULLDOZER ACTIONILLEGAL ENCROACHMENT IN SHRAVASTIGOVERNMENT LANDSHRAVASTI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.