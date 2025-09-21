श्रावस्ती में बुलडोजर एक्शन; सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण, अवैध निर्माण को लेकर जारी की गई थी नोटिस
भिनगा एसडीएम ने बताया कि अतिक्रमण को लेकर की गई थी शिकायत.
श्रावस्ती : भिनगा कोतवाली के एक गांव में रविवार को सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया. प्रशासन ने अवैध कब्जे को बुलडोजर की मदद से हटाया. इस मामले में पुलिस ने बताया कि प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई की गई है.
पुलिस बल रहा तैनात : भिनगा एसडीएम आशीष भारद्वाज ने बताया कि जनपद के भिनगा कोतवाली के गढ़ी गांव में अब्दुल हक द्वारा सरकारी पड़ी खलिहान की भूमि पर अतिक्रमण कर मकान का निर्माण कई वर्ष पूर्व कर लिया गया था. जिसकी शिकायत कुछ ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन से की गई थी. इस मामले में प्रशासन की ओर से कुछ दिन पूर्व नोटिस जारी कर अतिक्रमण को हटाए जाने की भी बात कही थी, मगर अब्दुल्ला की ओर से मकान को नहीं तोड़ा गया. अतिक्रमण को लेकर बेदखली के आदेश भी हुए थे. लेकिन अब्दुल हक की ओर से भूमि से कब्जा नहीं हटाया जा रहा था. इसके बाद रविवार को पुलिस टीम की मौजूदगी में अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है. वहीं जिला प्रशासन की ओर से की गई इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है.
डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. कई लोगों को नोटिस भी जारी की गई थी, इसके बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया था. जिसको लेकर रविवार को राजस्व और पुलिस विभाग की टीम की ओर से अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया गया है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, वह स्वयं हटा लें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी.
