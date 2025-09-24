बेमेतरा में राम मंदिर के रास्ते में अतिक्रमण का आरोप, ग्रामीण बोले- तहसीलदार और RI ने गलत सीमांकन किया
ग्रामीणों ने गलत रिपोर्ट बनाने की शिकायत कलेक्टर से भी की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 24, 2025 at 5:21 PM IST
बेमेतरा: छत्तीसगढ़ में फिर एक मंदिर को लेकर विवाद का मामला सामने आया है. बेमेतरा जिले में राम मंदिर के रास्ते में अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत की है. थानखम्हारिया के तहसीलदार और आरआई पर ग्रामीणों ने पैसे के लेन देन करके गलत सीमांकन रिपोर्ट बनाने का आरोप लगाया है.
मंदिर के लिए रास्ता की मांग: दरअसल बेमेतरा जिले के खैरझिटीकला में राम मंदिर के लिए रास्ता नहीं दिए जाने का मामला सामने आया है. जहां ग्रामीणों ने संबंधित तहसीलदार और RI के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंचकर पहुंच कर कलेक्टर रणबीर शर्मा को ज्ञापन सौंपा और रास्ता की मांग की है.
कोर्ट से केस जीत चुके हैं ग्रामीण: खैरझिटीकला के ग्रामीणों के मुताबिक, राम मंदिर के लिए रास्ता के लिए कमिश्नर कोर्ट से वे मामला जीत गये थे. इसके बाद रातों रात खेल कर तहसीलदार और आरआई ने फिर से रास्ते पर सीमांकन कर गलत तरीके से फैसला लिया है. इसका वे विरोध कर रहे हैं.
हमारे पूर्वज एक जमीन को दान में दिए थे साथ ही एक जमीन सरकारी है. इस पर टीकम सहदेव ने कब्जा कर लिया है, इस पर हमारे पक्ष में फैसला भी आ गया है, इसके बाद फर्जी सीमांकन रिपोर्ट तैयार किया गया है- लीलाधर पटेल ग्रामीण
2 बार हम लोग केस जीत चुके हैं. अब पैसा खाकर तहसीलदार-RI गलत रिपोर्ट बनाई गई जिसमें बताया गया कि कोई अवैध कब्जा नहीं हुआ है- रविशंकर पटेल, ग्रामीण
आंदोलन की चेतावनी: ग्रामीणों ने मामले में थानखम्हरिया के तहसीलदार और आरआई पर लेनदेन का आरोप लगाया है. साथ ही अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि, मांग पूरी नहीं हुई तो जल्द उग्र आंदोलन करेंगे.
SDM करेंगे मामले की जांच: इस मामले को लेकर बेमेतरा के अपर कलेक्टर डॉ अनिल बाजपेई ने कहा कि, उक्त मामले की शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें तहसीलदार पर लेनदेन का आरोप है मामले में एसडीएम को जांच करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं.