बेमेतरा में राम मंदिर के रास्ते में अतिक्रमण का आरोप, ग्रामीण बोले- तहसीलदार और RI ने गलत सीमांकन किया

बेमेतरा: छत्तीसगढ़ में फिर एक मंदिर को लेकर विवाद का मामला सामने आया है. बेमेतरा जिले में राम मंदिर के रास्ते में अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत की है. थानखम्हारिया के तहसीलदार और आरआई पर ग्रामीणों ने पैसे के लेन देन करके गलत सीमांकन रिपोर्ट बनाने का आरोप लगाया है.

मंदिर के लिए रास्ता की मांग: दरअसल बेमेतरा जिले के खैरझिटीकला में राम मंदिर के लिए रास्ता नहीं दिए जाने का मामला सामने आया है. जहां ग्रामीणों ने संबंधित तहसीलदार और RI के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंचकर पहुंच कर कलेक्टर रणबीर शर्मा को ज्ञापन सौंपा और रास्ता की मांग की है.

कोर्ट से केस जीत चुके हैं ग्रामीण: खैरझिटीकला के ग्रामीणों के मुताबिक, राम मंदिर के लिए रास्ता के लिए कमिश्नर कोर्ट से वे मामला जीत गये थे. इसके बाद रातों रात खेल कर तहसीलदार और आरआई ने फिर से रास्ते पर सीमांकन कर गलत तरीके से फैसला लिया है. इसका वे विरोध कर रहे हैं.