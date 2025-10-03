ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में एक लाख के इनामी बदमाश का एनकाउंटर, पुलिस ने सरेंडर करने को कहा तो की फायरिंग, 18 मुकदमे दर्ज थे

पुलिस जांच में पता चला है कि मेहताब एक सर्राफा व्यापारी से हुई लूट की घटना में वांटेड था.

पुलिस ने इनामी बदमाश को किया ढेर.
पुलिस ने इनामी बदमाश को किया ढेर. (Photo Credit; muzaffarnagar Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 11:11 PM IST

Updated : October 3, 2025 at 11:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरनगर : पुलिस ने एक लाख रुपए के इनामी बदमाश मेहताब को एनकाउंटर में मार गिराया है. दरोगा ललित कसाना और सिपाही अलीम भी गोली लगने से घायल हो गए. उनका इलाज चल रहा है. शामली जिले के रसूलपुर के रहने वाले मेहताब पर लूट, डकैती और रंगदारी सहित 18 से अधिक मुकदमे दर्ज थे.

परसोली के जंगल में छिपा था : शुक्रवार रात पुलिस को मेहताब के परसोली के जंगल में छिपे होने की सूचना मिली थी. बुढ़ाना थाने की टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया. पुलिस ने मेहताब को आत्मसमर्पण करने को कहा, तो बदमाश ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्यवाही में मेहताब को गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

कई गिरोह से जुड़ा था : पुलिस एंबुलेंस से मेहताब को बुढ़ाना सीएचसी ले जाई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस जांच में पता चला है कि मेहताब एक सर्राफा व्यापारी से हुई लूट की घटना में वांटेड था. पुलिस का दावा है कि वह कई गिरोहों से जुड़ा था और इलाके में दहशत फैलाता था.

मौके पर पहुंचे अधिकारी : मुठभेड़ स्थल पर मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय वर्मा और एसपी देहात आदित्य बंसल भी पहुंचे. एसएसपी संजय वर्मा ने बताया कि मेहताब एक शातिर अपराधी था जिसपर कई मुकदमे दर्ज थे. मेहताब को पुलिस कई दिनों से तलाश रही थी. सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में मेहताब को गोली लग गई. बदमाश के पास से सरकारी .38 बोर की रिवाल्वर के अलावा 9 एमएम पिस्टल, कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है.

यह भी पढ़ें : मेरठ में आदिल हत्याकांड; शूटर की पुलिस से मुठभेड़, पैर में लगी गोली, दोस्त के कहने पर ली थी सेल्समैन की जान

Last Updated : October 3, 2025 at 11:49 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ENCOUNTER IN MUZAFFARNAGARMUZAFFARNAGAR NEWSUP CRIMEमुजफ्फरनगर में एनकाउंटरENCOUNTER IN MUZAFFARNAGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.