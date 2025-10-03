ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में एक लाख के इनामी बदमाश का एनकाउंटर, पुलिस ने सरेंडर करने को कहा तो की फायरिंग, 18 मुकदमे दर्ज थे

मुजफ्फरनगर : पुलिस ने एक लाख रुपए के इनामी बदमाश मेहताब को एनकाउंटर में मार गिराया है. दरोगा ललित कसाना और सिपाही अलीम भी गोली लगने से घायल हो गए. उनका इलाज चल रहा है. शामली जिले के रसूलपुर के रहने वाले मेहताब पर लूट, डकैती और रंगदारी सहित 18 से अधिक मुकदमे दर्ज थे.

परसोली के जंगल में छिपा था : शुक्रवार रात पुलिस को मेहताब के परसोली के जंगल में छिपे होने की सूचना मिली थी. बुढ़ाना थाने की टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया. पुलिस ने मेहताब को आत्मसमर्पण करने को कहा, तो बदमाश ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्यवाही में मेहताब को गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

कई गिरोह से जुड़ा था : पुलिस एंबुलेंस से मेहताब को बुढ़ाना सीएचसी ले जाई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस जांच में पता चला है कि मेहताब एक सर्राफा व्यापारी से हुई लूट की घटना में वांटेड था. पुलिस का दावा है कि वह कई गिरोहों से जुड़ा था और इलाके में दहशत फैलाता था.