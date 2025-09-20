ETV Bharat / state

यमुनानगर पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश ढेर, CIA-इंचार्ज घायल, मॉडल टाउन में फायरिंग कर फैलाई थी दहशत

यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में शुक्रवार देर रात धोलेरा-रादौर नए हाईवे पर 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई. इस दौरान पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच करीब 17 राउंड फायरिंग चली. मुठभेड़ में सीआईए-2 इंचार्ज भी गोली लगने से घायल हो गए. उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया. जहां उनका उपचार जारी है. जबकि इनामी बदमाश रजत ढेर हो गया.

शराब ठेके पर की थी फायरिंग: पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने बताया कि "बदमाश ने रविवार को अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर मॉडल टाउन में बरनाला शॉपिंग कॉम्पलेक्स के बाहर फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की. जिसके बाद यहां से तीनों बदमाश सीएम नायब सिंह सैनी के विधानसभा क्षेत्र लाडवा पहुंचे और वहां ठेके पर चार राउंड फायर कर पिस्टल लहराते हुए वहां से फरार हो गए थे".

यमुनानगर पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश ढेर, CIA-इंचार्ज घायल (Etv Bharat)

50 हजार का इनामी बदमाश ढेर: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि "मुठभेड़ में मारे गए बदमाश की पहचान रजत कुमार निवासी शेरगढ़ के रूप में हुई है. मृतक अपराधी पर पहले भी 7-8 मामले दर्ज हैं. जबकि 50 हजार रुपये का इनाम भी रखा था. रजत के एक और साथी को कुरुक्षेत्र पुलिस ने दोनों टांगों में गोली मारकर गिरफ्तार किया है. यमुनानगर सीआईए-2 की टीम ने रात करीब 10 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि फायरिंग कर दहशत फैलाने वाला बदमाश रजत कुमार जो कि कई संगीन मामलों में वॉन्टेड भी है, नई वारदात की योजना बना रहा है."