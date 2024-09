ETV Bharat / state

गाजियाबाद में एक रात में दो इलाकों में मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार 3 को लगी गोली - Encounter in two areas of Ghaziabad

By ETV Bharat Delhi Team Published : Sep 7, 2024, 12:06 PM IST

Etv Bharat ( Etv Bharat )