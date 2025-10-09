ETV Bharat / state

सोनभद्र में एनकाउंटर; जवाबी फायरिंग में पुलिस ने पैरों में मारी गोलियां, तीन बदमाश घायल

इलाज के लिये जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. ( Photo Credit: Sonbhadra Police )

24 घंटे में केस हुआ सॉल्व: सोनभद्र पुलिस ने 24 घंटे के अंदर वारदात का खुलासा कर दिया. पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा गया मोबाइल, कैश और अन्य सामान बरामद कर लिया. घायल आरोपियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सोनभद्र: लोढी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच गुरुवार को मुठभेड़ हुई. पुलिस की ओर से की गयी जवाबी फायरिंग में तीनों बदमाशों पैरों में गोलियां लगीं. तीनों बदमाशों ने युवती से छेड़खानी की थी और युवक से लूट की वारदात को अंजाम दिया था.

छेड़छाड़ और लूट की वारदात की थी: लोढी क्षेत्र में गुरुवार रात 8 बजे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. इसके बाद एसपी अभिषेक वर्मा मौके पर पहुंचे. एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि इन बदमाशों ने लोढी टोल प्लाजा के पास 8 अक्टूबर को युवक और युवती के साथ छेड़छाड़ और लूट की वारदात की थी. मुखबिर से सूचना मिली थी कि चार बदमाश लोढी टोलप्लाजा के पास मौजूद हैं.

तीन बदमाशों के पैर में लगी गोली (Photo Credit: Sonbhadra Police)

जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया: एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि रॉबर्ट्सगंज कोतवाली प्रभारी, महिला थाना प्रभारी, एसओजी ने जब घेराबंदी की, तो इ बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी. पुलिस की फायरिंग में तीन बदमाश अजय कुमार, अगस्त्य उर्फ आजाद और चंद्रभूषण को पैर में गोली लगी.

एसपी अभिषेक वर्मा मौके पर पहुंचे. (Photo Credit: Sonbhadra Police)

इनके पास से लूटे गये दो मोबाइल, गहने, कैश, तीन तमंचे और कारतूस बरामद किये गये. सभी को इलाज के लिये जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

