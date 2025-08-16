पटना: बिहार पुलिस का 'ऑपरेशन लंगड़ा' जारी है. शुक्रवार की देर रात पटना पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई. हत्याकांड के एक मुख्य आरोपी अंशु कुमार उर्फ दिव्यांशु को पैर में गोली लगी. पुलिस की कार्रवाई के बाद घायल अपराधी को इलाज के लिए एम्स पटना में भर्ती कराया गया है.

हत्याकांड में फरार चल रहा था आरोपी: पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने इसकी जानकारी दी. एसएसपी के अनुसार मामला रानीतालाब थाना क्षेत्र का है. कुछ दिन पहले अपराधियों ने रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी. हत्याकांड में पुलिस ने पहले ही दो आरोपियों बिट्टू और मंटू कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. मुख्य आरोपी अंशु कुमार फरार चल रहा था.

पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा (ETV Bharat)

"पुलिस को सूचना मिली थी कि अंशु कुमार लखनऊ में छिपा हुआ है. विशेष टीम ने कार्रवाई करते गिरफ्तार कर शुक्रवार की देर रात करीब साढ़े ग्यारह बजे पटना लाया गया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी की निशानदेही की. पुलिस तलाशी अभियान चला रही थी. इसी दौरान अंशु ने पुलिस को धक्का देकर भागने की कोशिश की. उसे रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की. पैर में गोली लगने के कारण जख्मी हो गया है." - कार्तिकेय के शर्मा, एसएसपी, पटना

कारतूस और हथियार बरामद: पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस और एक डोंगल बरामद किया है. यह बरामदगी हत्या कांड और अन्य आपराधिक गतिविधियों में आरोपी की संलिप्तता को और पुख्ता करती है. एसएसपी ने बताया कि रमाकांत यादव की हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी और हथियार की बरामदगी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा था.

ऑपरेशन लंगड़ा: एसएसपी ने कहा कि 'ऑपरेशन लंगड़ा' के तहत अपराधियों को स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि कानून से बचना नामुमकिन है. उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियारों और अपराधियों के नेटवर्क को खंगाल रही है. साथ ही मामले से जुड़े अन्य बिंदुओं पर भी गहन जांच की जा रही है.

एम्स पटना भर्ती: पुलिस की इस कार्रवाई के बाद रानीतालाब हत्याकांड की गुत्थी लगभग सुलझने के कगार पर है. हालांकि, जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा. फिलहाल मुख्य आरोपी अंशु उर्फ दिव्यांशु पुलिस की गिरफ्त में है. उसका इलाज एम्स पटना में जारी है.

'एनकाउंटर ही एनकाउंटर': बीते एक सप्ताह में बिहार पुलिस ने अलग-अलग जिले में 5 एनकाउंटर किया है. 16 अगस्त को छत्तीसगढ़ सोना लूटकांड का मास्टरमाइंड अरविंद सहनी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया. इस एनकाउंटर में उसकी मौत हो गयी.

6 अगस्त: इससे पहले 6 अगस्त को पटना में मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन के दौरान एनकाउंटर हुआ था. कई मामलों में वांटेड रोशन शर्मा उर्फ कुमार के पैर में गोली लगी थी. बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में डेढ़ दर्जन से अधिक मामले में आरोपी रहा है.

सारण में एनकाउंटर: 6 अगस्त को ही पुलिस ने सारण में भुवर उर्फ रणधीर राय को एनकाउंटर में गोली मारकर घायल कर दिया था. इसके दाहिने हाथ में गोली लगी थी. ये भी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई आपराधिक मामलों का आरोपी रहा है.

सारण में दो दिन में दो एनकाउंटर: सारण में ही 8 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ हुई थी. इस कार्रवाई में मुन्ना मियां और रणजीत सिंह घायल हो गए थे. जबकि तीन आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. मुन्ना मियां पर ₹100000 रुपये का इनाम था.

गोपालगंज में एनकाउंटर: 11 अगस्त को पुलिस ने गोपालगंज में एनकाउंटर किया था. ज्वेलरी दुकान में लूट के आरोपी जिले के सीरिश्तापूर जनता बाजार गांव निवासी स्व. कृष्णा सिंह के 22 वर्षीय बेटे विकास सिंह कुशवाहा के पैर में गोली लगी थी.

