पलवल पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश फायरिंग से, दूसरा बाइक गिरने से घायल

पलवल में पुलिस ने दो कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, दोनों कई संगीन मामलों में वांछित थे, तलाशी में हथियार बरामद.

Encounter in Palwal
पलवल पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ (Etv Bharat)
Published : October 4, 2025 at 1:29 PM IST

पलवल: रहराना गांव थाना कैंप इलाके में सीआईए पुलिस ने देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कुख्यात बदमाशों को धर दबोचा. आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, अवैध हथियार रखने जैसे कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार, जसवंत उर्फ तोता के पैर में गोली लगी है, जबकि दिनेश उर्फ बनिया गिरने से घायल हुआ. ये दोनों बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और पुलिस पर भी फायरिंग की थी.

पलवल पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़: सीआईए प्रभारी दीपक गुलिया की टीम को सूचना मिली कि दो बदमाश कुशलीपुर फ्लाईओवर के नीचे हथियार लेकर खड़े हैं. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस की टीम को देख कर आरोपियों ने अपनी बाइक को भगा लिया. जिसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपियों का पीछा किया. बाइक पर पीछे बैठे युवक ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की.

पलवल पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ (Etv Bharat)

दो बदमाश घायल, इलाज जारी: पुलिस से बचने के लिए आरोपियों ने अपनी बाइक को उबड़-खाबड़ वाले कच्चे रास्ते पर उतार दिया. जिसके चलते उनकी बाइक गिर गई. पुलिस की टीम ने जब उनको काबू करना चाहा, तो बाइक पर जो आरोपी पीछे बैठा था. उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम ने भी फायरिंग की. जिसमें आरोपी टांग में गोली लगने से घायल हो गया. वहीं दूसरा आरोपी बाइक गिर जाने की वजह से घायल हो गया. उसके भी पैर में चोट लगी है. पुलिस ने दोनों को काबू कर पलवल सामान्य अस्पताल दाखिल करवाया. जहां उनका इलाज जारी है.

वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी: एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दीपक गुलिया के बताया कि "दोनों बदमाश कैंप इलाका के रहने वाले हैं. जो कई आपराधिक मुकदमों में फरार चल रहे थे. एक आरोपी की पहचान जसवंत उर्फ तोता के रूप में हुई है. जसवंत के पैर में गोली लगी है. वहीं दूसरे की पहचान दिनेश उर्फ बनिया के रूप में हुई है. जिसके पैर में बाइक गिरने की वजह से चोट लगी है. पुलिस के मुताबिक आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे."

हत्या के प्रयास सहित कई मामलों में वांछित: दोनों आरोपी फरार चल रहे थे और कई थानों में आधा दर्जन से अधिक गंभीर मामलों में वांछित थे. जसवंत कई मामलों में पुलिस के लिए पीओ घोषित था. तलाशी में एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और एक खाली खोल बरामद हुआ है. पुलिस ने आरोपियों पर सरकारी काम में बाधा डालने, जान से मारने की कोशिश, और अवैध हथियार रखने के आरोप लगाए हैं. घायल बदमाशों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है और मामले की जांच जारी है.

