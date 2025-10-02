ETV Bharat / state

नूंह में मुठभेड़, पुलिस पर फायरिंग करने वाले बदमाश का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

नूंह पुलिस पर हमला करने वाले आऱोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है.

नूंह में मुठभेड़
नूंह में मुठभेड़ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 2, 2025 at 4:31 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 5:19 PM IST

नूंह: हरियाणा के नूंह में गुरुवार को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में एनकाउंटर के बाद बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. जब पुलिस टीम आरोपी को पकड़ने के लिए उसके पास पहुंची तो आरोपी ने फिर से पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई. बदमाश की पहचान अखलाक निवासी इंदाना के रूप में हुई है.

पुलिस पर जानलेवा हमला: दरअसल, 27 सितंबर को बिछोर थाना क्षेत्र के इंदाना गांव में 27 सितंबर को पुलिस टीम पर हुए जानलेवा हमले और फायरिंग मामले में नूंह पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. मामले में अब तक कुल 16 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. 13 आरोपियों को घटना वाले दिन ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. जबकि तीन और आरोपी बाद में दबिश के दौरान पकड़े गए हैं. इनमें से एक आरोपी अखलाक को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान काबू किया है. आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं.

वाहन चोर आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस: सहायक पुलिस अधीक्षक आयुष यादव ने बताया कि "बीते शनिवार को तावडू और पुन्हाना सीआईए की संयुक्त टीम सूचना के आधार पर संदिग्ध वाहन की जांच के लिए इंदाना गांव पहुंची थी. इस दौरान जब पुलिस मुख्य आरोपी और पूर्व जिला पार्षद आजाद पुक्ष सुबे खाने के घर पहुंची तो पुलिस पर सीधा हमला किया गया. इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया. घर पर मौजूद महिलाओं और ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर उनके साथ मारपीट की और अभद्र टिप्पणी भी की. इस दौरान काफी भीड़ जमा हो गई और पुलिस पर पथराव और फायरिंग शुरू कर दी".

पुलिस पर फायरिंग करने वाले बदमाश का एनकाउंटर (Etv Bharat)

हमले में 5 पुलिसकर्मी हुए थे घायल: पुलिस ने बताया कि "हिंसक हमले के बाद कई पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और चार से पांच पुलिसकर्मी घायल भी हो गए. स्थिति को काबू में करने के लिए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा. घटना के दिन ही नूंह पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इनमें से तीन महिलाओं को अदालत में पेश कर जेल भेजा गया. जबकि 10 पुरुष आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया".

3 अन्य आरोपी गिरफ्तार: "वहीं, फरार चल रहे आरोपियों की तलाश के दौरान पुलिस ने हाल ही में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें फखरुद्दीन पुत्र आस मोहम्मद निवासी सराय खटेला पलवल, जाहुल पुत्र कासम निवासी इंदाना और अखलाक पुत्र याकूब निवासी इंदाना शामिल हैं. अखलाक को पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद काबू किया गया". एसपी आयुष यादव ने कहा कि "इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा".

Last Updated : October 2, 2025 at 5:19 PM IST

