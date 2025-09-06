ETV Bharat / state

नारायणपुर में 8 लाख की इनामी महिला माओवादी ढेर, ऑपरेशन मानसून में मिली बड़ी सफलता

मारी गई महिला माओवादी की पहचान सोढ़ी विमला के रुप में हुई. मौके से हथियार और विस्फोटकों का जखीरा बरामद हुआ.

ENCOUNTER IN NARAYANPUR
ऑपरेशन मानसून में मिली बड़ी सफलता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 6, 2025 at 6:59 PM IST

नारायणपुर: अबूझमाड़ के नेंदुर और गवाडी के जंगल में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. माड़ बचाओ अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे ऑपरेशन मानसून में डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने 8 लाख की इनामी महिला माओवादी को मार गिराया. मारी गई महिला माओवादी की पहचान प्लाटून कमांडर सोढ़ी विमला के रुप में हुई है. एनकाउंटर वाली जगह से हथियार, विस्फोटक और नक्सिलयों के रोजमर्रा की सामग्री भी बरामद की गई है.

8 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर: एसटीएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया. फोर्स को खुफिया खबर मिली थी कि पूर्व बस्तर डिवीजन के माओवादी कैडर अबूझमाड़ क्षेत्र के बोण्डोस, नेंदुर और गवाडी इलाके में सक्रिय हैं. पुलिस अधीक्षक रॉबिंसन गुड़िया के निर्देश पर 4 सितम्बर से नारायणपुर और दंतेवाड़ा डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया.

ऑपरेशन मानसून में मिली बड़ी सफलता (ETV Bharat)

प्लाटून नंबर-16 की कमांडर और पीपीसी सचिव थी विमला: 5 सितम्बर को जब पुलिस पार्टी नेंदुर-गवाडी के जंगल पहाड़ों में पहुंची तो माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की. घंटों चली गोलीबारी में प्लाटून नंबर-16 की कमांडर (पीपीसी सचिव) सोढ़ी विमला मारी गई. नारायणपुर पुलिस ने बताया कि मारी गई महिला माओवादी काफी खूंखार थी. सोढ़ी विमला कई नक्सली और हिंसक वारदातों में शामिल रही है.

हथियार और विस्फोटक बरामद: एनकाउंटर के बाद मौके पर सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया. मौके से 1 थ्री नॉट थ्री और 315 बोर की रायफल बरामद किया गया. इसके साथ ही एनकाउंटर वाली जगह से 2 बीजीएल लॉन्चर और 5 बीजीएल सेल भी मिले हैं. मौके से 19 का लीक्विड विस्फोटक(जिलेटिन स्टिक) मिला है. घटनास्थल से माओवादियों के रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान और रेडियो सेट मिले हैं. विस्फोट में इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रिक स्वीच भी मिले हैं.

अबूझमाड़ नक्सलियों के लिए अब सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा लगातार ऑपरेशन से नक्सलियों की कमर टूट चुकी है. माओवादियों के खिलाफ चल रही लड़ाई अब निर्णायक चरण में पहुंच चुका है. हम माओवादियों से अपील करते हैं कि वो हथियार छोड़ समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाएं: रॉबिंसन गुड़िया, एसपी नारायणपुर

बस्तर पुलिस प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) संगठन के खिलाफ अभियान को और तेज गति से जारी रखेगी. इस सफलता ने सुरक्षा बलों के संकल्प को और मजबूत किया है: सुंदरराज पी, आईजी बस्तर

माओवादियों को लगा तगड़ा झटका: अबूझमाड़ के दुर्गम इलाकों में मानसून जैसी विषम परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बलों की यह बड़ी कामयाबी माओवादी गतिविधियों पर करारा प्रहार माना जा रहा है. अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से नक्सलियों का नेटवर्क कमजोर होगा और बस्तर में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा.

2025 में हुए बड़े मुठभेड़

  • 12 अगस्त 2025: बीजापुर नक्सल एनकाउंटर, 2 जवान घायल
  • 6 अगस्त 2025 : बीजापुर मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर
  • 29 जुलाई 2025: सुकमा में नक्सल एनकाउंट में एक नक्सली ढेर, 3 जवान घायल
  • 27 जुलाई 2025: बीजापुर के बासागुड़ा और गंगलूर में एनकाउंटर, चार इनामी माओवादी ढेर, कई हथियार मिले
  • 18 जुलाई 2025: नारायणपुर एनकाउंटर में 6 नक्सलियों का काम तमाम
  • 5 जुलाई 2025: बीजापुर में एक नक्सली ढेर हुआ
  • 7 जून 2025: पांच नक्सलियों का हुआ खात्मा
  • 6 जून 2025: एनकाउंटर में तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य भास्कर को फोर्स ने मार गिराया
  • 5 जून 2025: सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम ढेर हुआ
  • 21 मई 2025: नक्सली कमांडर बसवराजू समेत 28 नक्सली मारे गए
  • 15 मई 2025: कर्रेगुट्टा पहाड़ पर 31 नक्सलियों का फोर्स ने किया खात्मा
  • 12 अप्रैल 2025: दंतेवाड़ा-बीजापुर बार्डर पर मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए
  • 31 मार्च 2025: दंतेवाड़ा बीजापुर बार्डर पर इनामी महिला नक्सली का खात्मा
  • 29 मार्च 2025: सुकमा नक्सली मुठभेड़ में 17 नक्सलियों का काम तमाम
  • 20 मार्च 2025: बीजापुर और कांकेर नक्सल एनकाउंटर में 30 माओवादी मारे गए
  • 9 फरवरी 2025: बीजापुर मुठभेड़ में 31 माओवादियों की मौत
  • 20-21 जनवरी 2025: गरियाबंद में मुठभेड़, 16 नक्सली को फोर्स ने मार गिराया
  • 19 जनवरी 2025: केंद्रीय समिति सदस्य जयराम उर्फ ​​चलपथी सहित 14 नक्सलियों का खात्मा
  • 16 जनवरी 2025: बीजापुर जिले में मुठभेड़, 18 माओवादी मारे गए.
