कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में दिल्ली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे-44 पर मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. उमरी और समाना बाहू गांव के बीच CIA-1 की टीम और पंजाब से आए तीन बदमाशों के बीच फायरिंग हुई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जबकि तीसरे ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. दोनों घायलों को इलाज के लिए कुरुक्षेत्र सामान्य अस्पताल भेजा गया.

कुरुक्षेत्र पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़: मिली जानकारी के मुताबिक CIA-1 की टीम रात करीब 12 बजे हाईवे पर गश्त कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि पंजाब के तीन बदमाश उमरी क्षेत्र में घुसे हैं और किसी बड़ी वारदात की फिराक में हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर निगरानी शुरू कर दी.

बदमाशों ने पुलिस पर चलाई गोलियां: जैसे ही बदमाशों को पुलिस की मौजूदगी का अहसास हुआ, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी. जान बचाने के लिए पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की. मुठभेड़ में दो बदमाशों को पैरों में गोली लगी, जबकि तीसरे को पुलिस ने घेरकर पकड़ लिया. गोली लगने से घायल हुए बदमाशों की पहचान सुनील कुमार और अमोश के रूप में हुई है.

घायलों का इलाज LNJP अस्पताल में जारी: घायल बदमाशों को तुरंत इलाज के लिए LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. तीसरे बदमाश को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी गई है. पुलिस इस पूरे गिरोह की गतिविधियों और नेटवर्क की जांच में जुट गई है.

बदमाशों से हथियार भी बरामद: मौके से पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये गिरोह पंजाब से हरियाणा में किसी वारदात को अंजाम देने आया था. फिलहाल पुलिस इनके नेटवर्क की पूरी जानकारी जुटा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें- शराब पीने से मना करने पर 2 निहंगों ने किया रेहड़ी वाले पर हमला, तलवार से कर दिया जख्मी - ATTACK BY NIHANGS

ये भी पढ़ें- नूंह में साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ा एक्शन, 11 आरोपी गिरफ्तार, कई राज्यों में फैलाया था जाल - ACTION AGAINST CYBER CRIME